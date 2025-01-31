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        Haberler Gündem Güncel 3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı! Kâbus otelinin sahibine pankartlı tepki | Son dakika haberleri

        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!

        Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli sahibi Halit Ergül'ün, kentte 3'üncü bir otel yaptırdığı da ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:52
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        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
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        Bolu'da 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

        Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

        Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

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        KABA İNŞAATIN BİR KISMI TAMAMLANMIŞ

        Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

        ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

        Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.

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        #Bolu
        #kartalkaya
        #Grand Kartal Oteli
        #Halit Ergül
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