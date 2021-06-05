Bozkıra uyum sağlayan şakayık çiçekleri üreticisinin yüzünü güldürüyor

AA

Hollanda'da yıllarca çiçek üretiminde çalışan 2 kardeş, 7 yıl önce fidelerini getirerek memleketleri Yozgat'taki köylerinde toprakla buluşturdukları şakayıktan yüksek verim aldı, ürünlerini yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Bülent Höke (59) ve kardeşi Murat Höke (49),Hollanda'dan 2014 yılında getirdikleri 14 bin şakayık fidesini Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyündeki 6 dekarlık alana dikti.

Bozkır arazilerde üçüncü yıldan itibaren verim almaya başlayan Höke kardeşler, büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Murat Höke, AA muhabirine, verimden çok memnun olduklarını belirterek, "Fiyatı da güzel. Çiftçilere tavsiye edeceğimiz bir ürün. Pancara, buğdaya göre verimi ve geliri çok iyi. 6 dekarlık alanda yetiştirilen şakayık, 60 dekar pancar üretiminden kat kat karlı." dedi.

Pazar sıkıntısının olmadığını ancak işçi sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Höke, "Kestiğimiz çiçekleri soğuk hava deposuna alıyoruz. Sipariş geldikçe de koli yapıp otobüslerle veya sipariş yüksek olursa kendi aracımızla teslim ediyoruz." diye konuştu.

Şakayık çiçeklerinin Yozgat yöresine uyum sağladığını dile getiren Höke, "Şakayık soğukta yetişen bir ürün. Kışın kar yağarsa o yıl daha güçlü oluyor. Fiyatlar Hollanda'da daha pahalı, 1,5-2 Avro'ya satılıyor. Biz burada 7-8 liradan satıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı Hollanda'dan çiçek getiremedikleri için bize talep daha fazla oldu." ifadelerini kullandı.

- "Taleplere yetişemiyoruz"

Bülent Höke de Hollanda'da serada çalışmaya devam ettiğini, Yozgat'a da zaman zaman gelerek kardeşine destek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır Hollanda'da şakayık yetiştirdiğini ve deneyimini kendi topraklarına aktarmak istediğini ifade eden Höke, çiçek yetiştiriciliğinin bir sevda olduğunu dile getirdi.

Höke, şakayık çiçeklerinden çok güzel verim aldıklarını ancak taleplere yetişemediklerini belirterek, ekim alanını genişletmek, daha başka renk getirip Türkiye piyasasına sunmak istediklerini ifade etti.

Üniversite öğrencisi Fırat Höke de salgından dolayı okula gidemediğini, babasına ve amcasına yardım ettiğini ve çiçek topladığını anlattı.