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Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

Pek çok kişinin korkulu rüyalarından olan ishal günlük hayatı oldukça zorlayacak rahatsızlıkların başında geliyor. Vücudun dengesini bozan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durum olan ishali kesmek ise mümkün. Üstelik bu can sıkıcı durum için sadece iki malzemeyle pratik çözüm elinizin altında. Sadece limon ve kahve karışımıyla sadece ishal değil ağrılarınızdan da anında kurtulabilirsiniz. İşte ishale ve ağrılara iyi gelen kahve limon karışımı...

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  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    Yanlış beslenme ve salgın hastalıklar gibi etkenlerden kaynaklanan ishal günlük hayatı çileden çıkarabilir. Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan ishal, doğru beslenme ile kontrol altına alınabilir. Kısa süreli yaşanabileceği gibi önlem alınmazsa uzun vadede kendini gösteren ishal bu durum devam ederse ciddi hastalıkların belirtisi de olabilmektedir. İshali önlemek ise her evde kolayca bulunan ve oldukça da sağlıklı olan gıdalarla mümkün. Üstelik sadece iki malzemeyi karıştırarak elde edeceğiniz bu mucize ile bu kabusa son verebilirsiniz. Sadece limon ve kahvenin birleştirilmesiyle elde edeceğiniz bu mucize karışımın etkilerine inanamayacaksınız. Peki, kahve limon karışımı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kahve limon karışımı ishale iyi gelir mi? İşte muhteşem kahve limon karışımı
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    Aslında tek başına oldukça faydalı olan bu iki mucizevi besin, yan yana geldiğinde etkilerini iki katına çıkarıyor. Yüzyıllardır tıbbi özellikleri için kullanılan lif açısından oldukça zengin olan C vitamini deposu limon, dünyanın en çok üretilen narenciye meyveleri arasındadır. Hem kahve hem de limonun, vücudunuzu aşırı miktarda serbest radikalin zararlı etkilerinden koruyan yüksek düzeyde antioksidanlar içerdiği bilinmektedir. Uzmanlar "Bir fincan kahve B12, B5, manganez, potasyum, magnezyum ve niasin gibi vitamin ve mineraller içerir" diyor. Kahve, güçlü antioksidanlar açısından zengindir ve bir çalışma, birçok insanın kahveden, meyve ve sebzelerin toplamından daha fazla antioksidan aldığını bulmuştur.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

    Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin insan sağlığına olan etkileri üzerine ilginç bir araştırma yapıldı. İngiltere'de bugüne kadar kahvenin sağlığa olan etkileri üzerine yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Araştırma sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl boyunca süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere oranla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.

    Ulusal Kanser Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Enstitüleri, her gün yedi fincana kadar içmenin ölüm riskini yüzde 12 azaltabileceği sonucuna ulaştı. Uzmanlar düzenli kahve tüketimin birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Çeşitli kanserler özellikle meme, kolorektal, kolon, endometrial ve prostat, kalp hastalığı, Parkinson ve tip2 diyabet hastalıklarında önleyici etki sunuyor.  

    Zihinsel ve fiziksel performansı artırma söz konusu olduğunda, kafein çevredeki en etkili takviyelerden biridir. Kahve aynı zamanda astım riskini azaltıyor ve kolesterolü düşürüyor. Bunun yanı sıra; depresyon, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye de yardımcı oluyor.

    Uzmanlar, kalın bağırsak kanseri riskini azaltan ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelen kahvenin günde bir fincan tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

    KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    LİMONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

    Limon, güçlü antioksidanlar sayesinde yemek borusu, mide, pankreas dahil olmak üzere daha düşük kanser riskiyle bağlantılı olan hastalıkları önlemede yardımcıdır. Harika bir C vitamini ve flavonoid kaynağıdır. Bir limon, önerilen günlük alımınızın yüzde 51'i olan yaklaşık 31 mg C vitamini sağlar. C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler yemek, kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltır, sağlığınızı korur. Bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

    Limon yüksek tansiyona iyi gelebilir. Orta yaş grubu kadınlar ile yapılan bir çalışmada, gün içerisinde daha çok limon veya limon suyu tüketen kadınlarda sistolik kan basıncının daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    *Esansiyel limon yağı kokusunun gebe kadınlarda sabah bulantılarını azaltmada etkili olabileceği yapılan çalışmalarda görülmüştür.

    - Bir orta boy limon (58 gram), 44.5 mg C vitamini içermektedir. C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir.

    - İyi bir C vitamini kaynağı olması bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra romatizma, artrit, gut, hiperkolesterolemi, aterosklerozis ve yüksek ürik asit seviyesi üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. İçerdiği C vitamini miktarı yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaktadır.

    - Limonun içeriğinde bulunan "narenginin" adı verilen anti-oksidan ve anti-inflamatuar ajanlar oldukça faydalıdır. İçerdiği alkoloidler sayesinde kanser ve bakteriyel enfeksiyon ile savaşmaya yardımcı olmaktadır.

    - Yüksek sitrik asit içeriği sayesinde böbrek taşı oluşumunu engellemeyebilmektedir.  Ayrıca limonun ödem söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

    - Limon aromaterapi ile kullanıldığında da yorgunluk ve anksiyeteyi azaltıp, ruh halini iyileştirebilmekte ve konsantrasyonu arttırabilmektedir.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    KAHVE LİMON KARIŞIMI AĞRILARI DİNDİRİYOR

    Evinizde ağrı kesiciniz bittiğinde kahve çekirdeğine limon sıkıp ağzınızda çiğnerseniz ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Sabahları aç karnına kahve ve limon içmenin metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ kaybını artırmaya yardımcıdır. Diğer faydaları ise baş ağrısı ve ishalde belirgin azalmaları içerir.

    C vitamini deposu olan limon ise lekeleri azaltıyor ve cildin parlamasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda iyi bir temizleyici olan limon, yara izleri ile küçük kanamalara iyi geliyor.

    Hazımsızlığı önleyen limon, düzenli tüketildiğinde ise oksidatif stresi önlemeye yardımcı oluyor ve demir emiliminin artmasını sağlıyor.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    LİMON KAHVE KARIŞIMININ FAYDALARI

    Limon kahve karışımı, enerji verici özelliği sayesinde sizi zinde hissettirir. Eğer enerjinizin bitmeye başladığını hissederseniz 1 bardak limonlu kahve içebilirsiniz.

    Bu karışım, metabolizmanızı hızlandırarak daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle doktorunuza da danışarak diyet listenize ekleyebilirsiniz.

    Şiddetli baş ağrısına iyi geldiği için kronik ağrı çekenlerin derdine derman olur. Bu nedenle geçmek bilmeyen baş ağrısı yaşadığınızda bir bardak limon kahve karışımı tüketebilirsiniz.

    Ayrıca bu kür, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve oldukça sık görülen bir sağlık problemi olan ishale iyi gelir. Bunun için öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp üzerine bal ekleyebilirsiniz.

    Araştırmalara göre hem kahve hem de limonun antioksidan bakımından zengin olması cilt üzerinde önemli faydalar sağlıyor. Kahve tüketimi, cildi pürüzsüzleştiriyor ve kan akışını düzenleyerek nemlendirmeye yardımcı oluyor.

    Bol C vitamini içeren limon ise cilde güç ve elastikiyet kazandıran kolajen üretimini teşvik ediyor ve güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını da azaltıyor.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    Cildi onarır, iyileştirir

    Araştırmalara göre hem kahve hem de limonun antioksidan açısından zengin olması cilt üzerinde önemli faydalar sağlıyor. Kahve çekirdeklerinin içerisinde yer alan ve önemli bir antioksidan olan chlorogenic acid (CGA) cillteki kan akışını düzenleyerek nemlendirmeye katkı sunuyor. Kahve tüketiminin cildi pürüzsüzleştirdiği ve cilt bariyerinin bozulmasını engellediğini gösteren çalışmalar da var. Öte yandan limonun C vitamini, cilde güç ve elastikiyet kazandıran kolajen üretimini teşvik ediyor hatta güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını da minimuma indiriyor.

    Ancak kahve ve limonu ayrı ayrı tüketerek de bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Çünkü henüz hiçbir çalışma, bu etkilerin sadece ikisi karıştırıldığında ortaya çıktığını kanıtlamadı.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    Yağların erimesine yardımcı olur

    Ne limon ne de kahve başlı başına yağ yakma özelliğine sahip değildir. İstenmeyen yağlardan kurtulmanın tek yolu, az kalorili beslenmek ya da yediklerinizi daha fazla yakmaktır. Dolayısıyla ortaya atılan bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Yapılan bazı çalışmalar kahvenin kilo vermeye yardımcı olacağını göstermiştir.

    Hatta kafeinin, hücre içindeki yağı yakarak aşırı birikmeyi önlemeye yardımcı olan kahverengi yağ dokusunu da uyardığı belirtilmiştir. Yani bu karışımın kilo vermeye etkisi konuşulacaksa bunun kafeinden kaynaklanması daha mümkün görünüyor.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    Baş ağrısını hafifletir

    Baş ağrısı ve migren dünya çapında 50 yaş altındaki pek çok kişiyi olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle şikayetleri ortadan kaldırmak için birden fazla ilaç dışı yöntem denenebiliyor. Bu yöntemlerden olan kahve tüketimi konusunda da pek çok görüş var.

    Bir görüşe göre kahve içerisindeki kafein damarları daraltarak kan akışını yavaşlatıyor ve bu sayede ağrınız hafifleyebiliyor. Yapılan bazı araştırmalar ise kafeinin baş ağrısı ve migren için kullanılan ilaçların etkisini artırabileceğini söylüyor. Ancak kafeinin baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtenler de var. Yani sonuç olarak limonlu kahve içmek baş ağrısını hafifletebilir ya da kötüleştirebilir. Bunda etken olan en önemli şey yine kahve-limon karışımı değil, kahvedeki kafeindir.
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    İshali keser

    Denilene göre öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp yemek ishali kesiyor. Peki bu doğru mu? Öncelikle şunu söyleyelim, bu bilgiyi destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yok. Hatta kahve bağırsaklarınızı uyararak daha fazla dışkılamanıza yol açabilir. Ayrıca kafein diüretik (idrar söktürücü) etkisi dolayısıyla fazla kullanımında vücutta dehidrasyona (su kaybı) yol açarak daha fazla sıvı kaybetmenize neden olabilir. 

    *Bu nedenle mutlaka günde 2 çay kaşığından fazla tületmemeye özen göstermelisiniz!

    Ancak kahve limon karışımının yeterli miktarda tüketilmesi durumunda ishalin kesildiği gözlemlenmiştir. 
  • Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

    NOT!

    Sonuç olarak limonlu kahve içmenin dezavantajlarının, karışımdaki her gıdanın kendi özelliğinden kaynaklandığını vurgulamak gerekir. Kahve; uyku düzeninizi bozabilir, kafein bağımlılığına neden olabilir ve düşük riskini artırabilir. Limon ise nadir olmakla birlikte bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

    LİMON KAHVE KARIŞIMI NASIL YAPILIR? 

    Gün içinde 1 çorba kaşığı kahve ve limon kürü tüketmek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve şiddetli ishali durdurur.

    Malzemeler:

    Yarım limon

    2 tatlı kaşığı kuru Türk kahvesi

    Hazırlanışı:

    Yarım limon suyunu bir kaseye sıkın ve üzerine Türk kahvesi ekleyip iyice karıştırın.

    Macun kıvamına gelinceye kadar karıştırdıktan sonra 1 çorba kaşığı alın ve ılık su içerek yutun.

    NOT: Kahve; uyku düzeninizi bozabilir, kafein bağımlılığına neden olabilir ve düşük riskini artırabilir. Limon ise bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle kahve limon karışımını dikkatli tüketmenizde yarar var. 

 

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