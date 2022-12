Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Tam bir C vitamini deposu olan cennet hurması, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırarak bağışıklığı güçlendiren oldukça güçlü bir destekçidir. Gün içerisinde tüketilen bir adet cennet hurması, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır. Hastalık bitse bile vücutta kalmaya devam edebilir. C vitamini vücuttaki bu iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, kemikler, kan damarları ve cilt dahil olmak üzere bağ dokularını korur. C vitamini cildin esnekliğini arttıran, iyileşmeyi hızlandıran ve vücutta antioksidan seviyesini yükselten kolajen üretimini artırır. C vitamini kanser, astım, kardiyovasküler hastalıkların gelişimini önlemede destekçidir.