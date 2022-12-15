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Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

Tam bir antioksidan deposu olan ve Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması pazar tezgahlarında yerini aldı. Kış mevsiminin en gözde meyvelerinden olan cennet hurması, içerdiği besin ve vitaminler sayesinde tam bir antioksidan deposu. Özellikle şimdilerde çokça ihtiyaç duyduğumuz vücut direncinin korunmasında oldukça etkili olan bu meyve bağışıklığı güçlendirerek kış hastalıklarına karşı tam bir kalkan görevi görüyor.

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  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Türkiye'de en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen cennet hurması tezgahlardaki yerini aldı. İçeriğinde bulundurduğu zengin C, A, B2 ve B3 vitaminleri sayesinde vitamin ve mineral sorunlarından kurtarıcı olan bu lezzetli kış meyvesi, bağışıklık sistemine iyi geliyor. Vücut ısısını yükselterek soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurması bağırsaklar için de oldukça faydalı. Bünyesinde barındırdığı vitamin ve mineraller günlük vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılarken antioksidan özelliğiyle de bağışıklığı güçlendiriyor. Trabzon hurması, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Beta karoten ve A vitamini içeren Trabzon hurması göz sağlığı için de olukça önemli bir besin kaynağıdır. Görme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda ilerleyen yaşlarda görülebilen katarakt ve sarı nokta gibi hastalıkların önüne geçilmesinde yardımcı olur.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    "C VİTAMİNİ SAYESİNDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ"

    Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Kalsiyum, çinko, bakır, demir gibi içerdiği besinler ve antioksidan özelliği bakımından önemli bir meyve. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını güçlendiren bu muhteşem besin aynı zamanda sindirim dostudur.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    CENNET HURMASININ FAYDALARI

    Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

    Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.

    Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.

    Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

    Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

    İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.

    Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.

    Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

    Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.

    Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    İştah açıcı özelliğe sahip bir gıdadır.

    İçeriğindeki antioksidan maddeler yaşlanmayı geciktirici etkide bulunur. Bu antioksidan maddeler cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ciltteki kusurların giderilmesine, cildin yenilenerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Bağışıklık sistemini güçlendirir

    Tam bir C vitamini deposu olan cennet hurması, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırarak bağışıklığı güçlendiren oldukça güçlü bir destekçidir. Gün içerisinde tüketilen bir adet cennet hurması, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır. Hastalık bitse bile vücutta kalmaya devam edebilir. C vitamini vücuttaki bu iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, kemikler, kan damarları ve cilt dahil olmak üzere bağ dokularını korur. C vitamini cildin esnekliğini arttıran, iyileşmeyi hızlandıran ve vücutta antioksidan seviyesini yükselten kolajen üretimini artırır. C vitamini kanser, astım, kardiyovasküler hastalıkların gelişimini önlemede destekçidir.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Anti-kanser özellik gösterir

    Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin Trabzon hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar. Akciğer ve kolorektal kanser risklerinin azaltılmasında etkili olabilirler.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Cilt sağlığında oldukça faydalı

    Cennet hurması A vitamini, beta-karoten, lutein, likopen ve kriptoksantin içerir. Bunlar da oksidatif stresi azaltırken kırışıklıkların ve yaşlanmayla gelen cilt lekelerinin gecikmesine yardımcı olur.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Diyabeti engeller

    Cennet hurması, anti-diyabetik özellikler gösteren flavonoidler içerir. Protein veya yağların kanda şekerle birleşmesi sonucu oluşan zararlı bileşiklere “ileri glikasyon son ürünleri” (AGE’ler) adı verilir. Flavonoidler, diyabetin başlangıcıyla da ilişkilendirilen AGE’lere karşı koruma sağlar. Ancak cennet hurması, diyabetten korunma sağlasa da yüksek şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Göz sağlığını korur

    İçerdiği A vitamini sayesinde cennet hurması göz sağlığı için oldukça etkilidir. A vitamini göz sağlığı için önemli bir vitamindir. A vitamini kornea ve gözlerin beyin ile bağlantılarını korur. Zeaksantin ve lutein karotenoid antioksidanlarıdır. Bunlar görme yeteneğini geliştirirken yaşa bağlı gelişen katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi tehdit risklerini düşürebilir. Glokom, gece körlüğü gibi rahatsızlarının olumsuz etkilerinden koruyabilir. Gün içerisinde bir adet tüketilen cennet hurması günlük A vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılar.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Sindirim sistemini düzenler

    Cennet hurması B6 vitamini içerir. B6 vitamini proteinlerin, yağların ve karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olurken enerji seviyelerini dengeler. Gaz, şişkinlik ve kabızlık şikayetleriniz için faydalı olabilir. Tanenler ve polifenoller, sindirim sistemindeki enfeksiyonları azaltmada anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir. Ayrıca cennet hurmasının lif içeriği, bağırsakların düzgün çalışabilmesi için floranın dengelenmesini sağlar. 6 gram kadar lif içeren bu meyve, günlük 24-25 gram lif ihtiyacının çeyreğini karşılamış olur.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur

    Cennet hurmasında bulunan antioksidanlar, oksidatif strese karşı koyarak hücre hasarını yavaşlatmaya ve önlemeye destek olur. Oksidatif stres diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilir. Antioksidan bakımından zengin cennet hurması tüketmek bu hastalıkların riskini azaltmada yardımcı bir besindir. Diğer flavonoidler ve antioksidanlarla birlikte tannik ve gallik asitler; yüksek tansiyon, inflamasyon ve yüksek kolesterole karşı koyar. Havuçta da bulunan beta-karoten içeriği ile hurmanın kalp krizi riskini düşürdüğünü belirten çalışmalar vardır. Kanda bulunan kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşürülmesinde etkili olan antioksidanlar, bu sayede kanın vücutta daha sağlıklı pompalanmasına destek olur. Akciğer ve beynin gerekli bölgelerine kan akışını sağlamaya yardımcıdır.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Hamileyken de tüketilebilir!

    Hamilelik beslenmenize de cennet hurmasını ekleyebilirsiniz. Hamilelikte cennet hurmasının faydaları hem bebek hem anne için düşünülebilir. Hurmadaki kalsiyum, fosfor gibi mineraller bebeğin kemik gelişimine katkı sağlar. Demir içeriği annede gelişebilecek anemi riskine karşı bir önlem olabilir. Hamilelikte daha çok ihtiyaç duyulan folat ise yine cennet hurmasının güçlü besin değerlerinden sadece biridir. Cennet hurmasının faydaları hamileyken de bu besini tüketmek için bir nedendir. Ancak yine de hurmayı beslenmenize eklemeden doktorunuza danışın.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

     

    CENNET HURMASININ ZARARLARI VAR MIDIR?

    Özellikle şekerli yapısından dolayı cennet hurması şekeri yükseltir mi? sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Cennet hurması sağlık için oldukça yararlı bir meyve olmasının yanı sıra faydalı olan tüm besinler gibi fazla tüketiminden kaçınılması gereken bir gıda maddesidir. Cennet hurması fazla tüketildiğinde içeriğinde bulunan yüksek früktoz yani meyve şekeri nedeniyle şekeri yükseltebilir.
  • Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

    Aynı zamanda yine fazla tüketiminde bağırsak sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabilir. Normalde kabızlığa iyi gelmesiyle bilinen bu meyve tüketim miktarına dikkat edilmediğinde kabızlık problemine yol açabilir. Kronik hastalığı bulunan kişilerin de cennet hurması tüketimlerine dikkat etmeleri gerekmekte, beklenmeyen bir etkiyle karşılaştıklarında hekimlerine danışmaları gerekmektedir.

 

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