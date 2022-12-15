Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her şey bu belirtiyle başlıyor! Uzmanlar uyarıyor: Erken teşhis ile hayatınız kurtulabilir!

"Sessiz Katil" olarak bilinen yüksek kontrol, eğer erken teşhis edilmezse felce ya da kalp krizine neden olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar tarafından sık sık kolestrolün kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılar geliyor. İşte kolestrolün belirtileri... Eğer sık sık bu belirtiler ile karşılaşıyorsanız, vakit kaybetmeden hekime başvurmanızı öneririz.

ABONE OL
  • Her şey bu belirtiyle başlıyor! Uzmanlar uyarıyor: Erken teşhis ile hayatınız kurtulabilir!

    Yüksek kolesterol bir kişinin LDL kolesterolünün 190 mg/dL’nin üzerinde olması, LDL değeri 160 mg/dL üzerindeyken bir risk faktörünün eşlik etmesi veya 130 mg/dL üzerindeki LDL değerlerine 2 farklı risk faktörünün eşlik etmesi olarak tanımlanabilir. Uzmanların uyarıları, kolestrol belirtilerini kendisinde fark eden kişilerin hekimlerine başvurmaları yönündedir.
  • Her şey bu belirtiyle başlıyor! Uzmanlar uyarıyor: Erken teşhis ile hayatınız kurtulabilir!

    KOLESTROL BELİRTİLERİ NEDİR?

    Kolestrol bazı belirtiler ile kendini gösterir. O belirtiler şu şekildedir;

    Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri,

    Göğüs ağrısı,

    Halsizlik ve yorgunluk,

    Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma,

    Baş dönmesi,

    Yaraların geç iyileşmesi,

    Solgun görünümlü cilt,

    Nefes darlığı,

    Deri altında yağ birikmesi,

    Ciltte lekelenmeler,

     

    Vücudun bazı bölgelerinde morarmalar.
  • Her şey bu belirtiyle başlıyor! Uzmanlar uyarıyor: Erken teşhis ile hayatınız kurtulabilir!

    KOLESTROL NEDEN YÜKSELİR?

    Bu durumlar kolesterol seviyesi yüksekliğine neden olabilir:

    Aşırı kilolu ya da obez olmak,

    Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olmak,

    Düzenli egzersiz yapmamak,

    Tütün ürünleri kullanmak,

    Ailede yüksek kolesterole sahip bireylerin olması,

    Şeker hastalığı,

    Böbrek hastalıkları,

    Hipotiroidizm,

     

    Bel çevresinin erkeklerde 100, kadınlarda 89 santimetrenin üzerinde olması.
  • Her şey bu belirtiyle başlıyor! Uzmanlar uyarıyor: Erken teşhis ile hayatınız kurtulabilir!

    KOLESTROL TANISI NASIL KOYULUR?

    Kolesterol seviyelerinin tespit edilmesi lipid paneli olarak ifade edilen bir kan tetkiki sonucu elde edilir. Kolestrol değerinin yanında LDL,HDL ve trigliserit seviyelerine bakılır. Hekim, hastasından kan örneği alır fakat kan öncesi 12 saat aç kalınması istenir.
  • Her şey bu belirtiyle başlıyor! Uzmanlar uyarıyor: Erken teşhis ile hayatınız kurtulabilir!

    KOLESTROL RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?

    Kolestrol risk grubunda şu kişiler yer alır;

    Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşın üzerinde olmak,

    Ailede aterosklerotik hastalık yaşayan kişilerin olması,

    Hipertansiyonu olanlar,

    Şeker hastalığına sahip olanlar,

    Tütün kullanan kişiler,

    HDL değeri düşük olanlar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.