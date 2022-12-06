Alzheimer ve Demansa son vererek hafızanızı zehir gibi yapacak! Ömür boyu beyninizi korumanın en sağlıklı yolu

B-12 VİTAMİNİ

B12 vitamini hafıza üzerinde oldukça etkilidir. Eksikliği bir takım nöropsikiyatrik bozuklukların oluşmasını tetikliyor. Ayrıca hafıza kaybı ve zayıflığı oluşabilmektedir. B12 içeren gıdalar almamak ya da bazı hastalıkların B12 vitaminini eksiltmesi neden olmaktadır.

Omega-3 yağ asitlerinin stoklanmasında, beyinde nörotransmitter yollarının desteklenmesi için B vitaminine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ruh sağlığının düzenlenmesi de yine B vitaminin yeterli alımı ile sağlanır. B-12 vitamini genel olarak beyin sağlığında önemli bir rol oynar.

B-kompleks vitamininin alımına önem verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vitaminlerin birbirileriyle ilişkisi olduğunu ve bu nedenle tek başına almaktansa kompleks olanların alımına dikkat edilmesinin daha etkili olduğunu ifade ediyor. B-12 vitamini, ruh halinin ve mutluluğun dengelenmesinde sorumlu olan nörotransmitter serotoninin üretilmesinde oldukça etkili vitaminlerden biri olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra klinik depresyon riskini de ortadan kaldırıyor.

Kuru tahıl yiyecekler, et ve kümes hayvanlarından B12 takviyesi almak gerekir.