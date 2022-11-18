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Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

Son dönemde hızla yayılan virüsler soğuk havanın artmasıyla birlikte birçok kişide grip ve öksürüğe neden olmaya başladı. Salgının hızla yayılmasıyla birlikte grip, yüksek ateş, balgam ve bir türlü geçmeyen öksürük şikayetleri atış gösterdi. Bu durumlarla karşılaşmamak için en önemli kural sıkı korunmaktır. İşte 7 adımda hastalıklardan korunmanın yolları…

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  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen ve ateş, halsizlik, burun akıntısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Öksürük ise boğaz ve hava yollarına giden yabancı maddeleri arındırmak için gösterilen istemsiz bir reflekstir. Öksürük ilk başlarda masum bir sağlık şikayeti gibi görünse de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır. Bu denli ciddi sonuçları olan grip hafife alınmamalı ve mutlaka vücudu korumak gerekir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİP NEDİR?

    Öksürük, halsizlik, yüksek ateş şikayetleriyle özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur.

    Ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan grip, kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur.

    Etken influenza virüsü A, B, ve C tiplerine sahiptir. C tipi insanlarda hastalık yapmaz. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler.

    Grip virüsü bazı yıllarda büyük salgınlar yapabilir. Hastalığın bulaşma yolu, hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi ise 1-3 gündür arasındadır.

    Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar ve bulaşıcılık 5 gün daha devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Ateş: 38-39

    Baş ağrısı

    Genel vücut ağrısı

    2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

    Burun tıkanıklığı

    Boğaz ağrısı

    Sıklıkla öksürük

    Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİP NASIL GEÇER, TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

    "İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" denilerek kontrol altına alınmayan grip enfeksiyonu,  zatürre ve menenjit gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla grip tedavisi ihmal edilmemeli, tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    İlk olarak grip hastaları, virüsün buluşmasının önlenmesi için evlerinde izole edilmelidir. Hastalar ateşleri düştükten bir gün sonra işlerine, okullarına dönebilir. Grip tedavisinde hastayı bilinçlendirme de çok önemlidir. Tüm hastalara virüsün nasıl bulaştığı aktarılmalı, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    Hem tablet hem de inhalasyon şeklinde kullanıma sunulmuş formları olan antiviral ilaçlar, gribin hem daha hafif hem de kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Grip tanısı konulmuş bir hastaya antiviral bir ajanın başlanıp başlanmamasına doktor karar vermelidir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    Özellikle risk grubunda olan bazı hastalara ilk ilk şikâyetler başladıktan sonraki 24-48 saat içinde doktor tarafından antiviral bazı ilaçların verilmesi bulguların daha az şiddetli olması ve daha kısa sürmesini sağlar. Ayrıca kullanılan ilaçlar grip virüsünün başkalarına buluşmasını da engeller.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    Her yıl okul öncesi ve okul çağındaki çocukların yaklaşık yarısı influenza yani grip enfeksiyonu geçirmektedir. Çocukların büyük bölümü evinde tedavi edilirken, az bir kısmının da hastaneye yatırılması gerekebilir. Çocuğun dinlemesi, bol sıvı alması, ateş, kas ağrılarını gidermek için ateş bazı düşürücü ağrı kesicilerin verilmesi önerilir. Grip enfeksiyonuna yakalanan çocukların yaşı ne kadar küçükse hastanede yatma oranı o kadar yüksektir.

    İki yaşın altındaki çocuklar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, aşırı obezler ve bakımevlerinde yaşayanlar; komplikasyonlu (yaşamı tehdit eden) influenza geçirme ihtimali yüksek olan çocuklardır. Küçük çocuklarda burunun serum fizyolojik ile temizlenmesi ve sekresyonların aspire edilmesi çocukları rahatlatır.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELER?

    Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİPTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

    Grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın yaptığı mevsimlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı beslenmek, yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınmak, bol sıvı tüketmek gereklidir.

    - Hasta çocukların kreş veya okullara gönderilmemesi hastalığın yayılımını yavaşlatabilir.

    - Kış mevsiminde öpüşmek ve tokalaşmaktan kaçınmak faydalıdır.

    - Aşı yaptırmak korunmada birinci sırada etkilidir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    ÖKSÜRÜK NEDİR?

    Öksürük; başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere pek çok hastalığın ortak belirtisidir. Etkin bir tedavi için öksürüğe eşlik eden belirtilerin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna "prodüktif öksürük" denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİP VE ÖKSÜRÜKTEN 7 ADIMDA KURTULUN!

    1- Mümkün mertebede kapalı ortamlardan uzak durun.

    2- Kapalı ortamlarda mutlaka maske kullanın.

    3- Ellerinizi sık sık yıkayın

    4- Odanızı ve evinizi düzenli olarak havalandırın.

    5- Sağlıklı beslenin

    6- Düzenli uyuyun

    7- Bol bol su için ve sıvı besinler tüketin

     
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    GRİP VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN 10 BİTKİSEL FORMÜL

    Öksürük insan sağlığını ciddi bir şekilde etkilediği gibi oldukça can sıkıcı sağlık sorunlarından biridir. Özellikle kuru öksürük başladığı zaman bir türlü bitmek bilmez. Bu süreçte öksürüğün etkilerini hafifletmek adında bitkilerin gücünden yararlanmak oldukça faydalı bir yöntem olacaktır. Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaştığımız öksürüğe karşı sadece ilaçlardan değil bitki çaylarından da faydalanabilirsiniz.

     
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    ZENCEFİL, KARABİBER, BAL, LİMON, TARÇIN

    1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    TOZ KARABİBER VE BAL

    Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilir.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    TAZE VEYA KURU AYVA YAPRAĞI

    Ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılıyor. İçerisindeki bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunuyor. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımları demleyerek içebilirsiniz. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarımı ise 3-5 dakika demleyerek günde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    EKİNEZYA ÇAYI

    Ekinezya bitkisinin ağırlıklı olarak soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada kullanımı öneriliyor. Yapılan çalışmalar ekinezyanın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediğini gösteriyor. Demlenerek ve içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilavesi ile günde 2 fincan kadar içebilirsiniz.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    IHLAMUR ÇAYI

    Öksürük denilince ilk akla gelen çay ıhlamur. İçerisindeki bileşenlerden flavonoidler; iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, musilajların; tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok veri mevcut. Bu nedenle öksürüğe karşı günde 2-3 bardak çay içebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker ilave etmeyin. Şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebiliyor. Bal ilavesini ise 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapmak gerekiyor.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    MEYAN KÖKÜ, ŞAHTERE, ZENCEFİL

    1 tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökü, 1 tatlı kaşığı şahtere ve 1 tatlı kaşığı toz zencefili 1 bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave ederek 3-5 dakika demleyin. Bu çayı gün içerisinde 2-3 fincan kadar tüketilebilirsiniz.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    ZENCEFİL, BAL VE KARANFİL

    Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırılarak kür halinde içilebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    AYVA, BAL VE IHLAMUR

    Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    YEŞİL ÇAY VE KAKULE

    Yeşil çayın yüksek antioksidan özelliği artık herkes tarafından bilinirken kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyük. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı geçmeyin.
  • Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! Adeta iksir niteliğinde karışımla hastalıklara savaş açın

    BİTKİSEL KARIŞIM VE BİTKİ ÇAYLARININ PÜF NOKTALARI

    - Bitki çaylarının bir kısmı demlenerek içilebildiği gibi bir kısmı da kaynatılarak içilmeli. Bu iki yöntem birbirinden çok farklı. Bitkilerin odun, kabuk, kök gibi kısımları kaynatılarak hazırlanmalı ve ortalama süre 30 dakika olmalı.

    - Bitkilerin yaprak, çiçek gibi kısımları ise demlenerek hazırlanmalı ve demleme süresi 5-20 dakika civarında olmalı.

    - Her bitkinin çayı olmuyor. Bitki bileşenlerinin sıcak suya dayanıklı olması gerekiyor.

    - Bitki çayları tedavi amaçlı kullanılıyorsa şeker ilave edilmemelidir.

    - Bitki çaylarının etkisini gösterebilmeleri için açken tüketmelisiniz, yemekten 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra içmeye özen gösterin.

    - Çay hazırlanması aşamasında taze su kullanın. Aksi takdirde suyun içerisindeki mineraller değiştiği için çayın kalitesi olumsuz etkileniyor.

    - Uçucu bileşenlere sahip çaylar için ağzı kapaklı fincanlar kullanın. Bitki kısımları çay yapılmak üzere ufalandığında oksijen ile temasa açık hale gelip değişime uğrayabiliyor. Kapalı kaplarda saklayın.

 

 

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