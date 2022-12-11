Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

Güçlü antioksidanlardan flavonoid içeren ve özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamuru meğer yıllarca yanlış tüketmişiz. Burun tıkanıklığına iyi gelen ve boğazları yumuşatan ıhlamur havalar soğur soğumaz ilk başvurduğumuz şifa kaynaklarının başından geliyor. Ancak bu kadar faydalı olan ve tadı ve hoş kokusuyla da mest eden ıhlamuru demlerken asla yapılmaması gerekenler ve etkisini on kat artıracak doğru yöntemler bulunuyor. İşte ıhlamura dair bilinmesi gereken önemli detaylar…

ABONE OL
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidanlardan flavonoid nedeniyle daha çok kış aylarında görülen gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde oldukça etkilidir. Buharı burun tıkanıklığını açan ıhlamurun sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe karşı inanılmaz bir etki sunar. Soğuk algınlığının bir numaralı tedavi edicisi olarak görev alan ıhlamur aynı zamanda sinirleri yatıştırmakta ve uykuya geçişi kolaylaştırmada oldukça etkilidir. İdrar söktürücü olarak da sıklıkla tavsiye edilen ıhlamurun bu etkilerini gösterebilmesi için muhakkak doğru tekniklerle demlenmesi gerekir. Bu nokta da önemsiz gibi görülen ıhlamuru demleme aşaması sağlıklı olması açısından büyük bir önem teşkil ediyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan ıhlamurun faydasını artıran ip uçları asla göz ardı edilmemeli! İşte ıhlamuru doğru demleme yöntemi ve faydasını artıracak teknikler
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMURDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

    Ihlamur içerisinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Sağlığa da birçok faydası bulunan ıhlamur bitkisinde şu vitaminler yer almaktadır:

    A vitamini

    B6 vitamini

    C vitamini

    P vitamini

    Bunların yanında ıhlamurun içerisinde manganez, kalsiyum benzeri mineraller yer alır.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMUR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

    Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olan ıhlamurun birçok hastalığa karşı faydası bulunur. Soğuk algınlığı ve grip durumlarında sıklıkla başvurulan bir bitki olan ıhlamurun iyi geldiği hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

    Soğuk algınlığı

    Migren (baş ağrıları)

    Uykusuzluk

    Aşırı kanama

    İdrar kaçırma

    Romatizma

    Öksürük

    Bronşit
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMURUN GELENEKSEL KULLANIMLARI VE FAYDALARI NELERDİR?

    Soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

    Gribal enfeksiyonlarda boğaz akıntısının yumuşatılmasına yardım eder ıhlamur bal ile birlikte yendiği zaman boğazda oluşan batma ve tıkanma gibi sorunların hafiflemesine yardım eder.

    Ihlamur öksürüğün azaltılmasında oldukça etkilidir.

    Ihlamur yaprakları ateşi düşürmeye yardımcı olabilir.

    Taze veya kuru çiçeklerden yapılan çay, spazm önleyici, terletici, balgam söktürücü, hipotansif, müshil ve yatıştırıcıdır.

    Kurutulmuş ıhlamur çiçekleri histeri, kusma ve anksiyeteyle ilgili çoğu bozukluğun kontrolüne yardımcı olabilir.

    Ihlamur çiçeğinden elde edilen yağ aromaterapide de yoğun olarak kullanılmaktadır.

    Uçucu yağ, rahatlamak, gece terlemelerini azaltmak ve balgamdan kurtulmak için de faydalıdır.

    Ihlamur doğal bir sakinleştiricidir bu yüzden yoğun stresli dönemlerde tüketeceğiniz ıhlamur çayı, vücudunuzun ve zihninizin rahatlamasına yardım eder.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Bunların dışında ıhlamurun hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlere de iyi geldiğini bilinmektedir. Toksinlerden arınmak ve özellikle şişkinlik gibi şikayetlerden kurtulmak için ıhlamur çayı içebilirsiniz. Ihlamur çayı ödem atmanıza yardım edeceği için daha fazla idrara çıkmanıza ve dolayısıyla da rahatlamanıza yardım eder.

    Eğer bağırsak hareketleriyle ilgili dertleriniz varsa size yine ıhlamur çare olacak çünkü ıhlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkilidir.

    Eğer ıhlamur çayınıza biraz limon sıkacak olursanız bu da bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım edecektir.

    Ihlamur aynı zamanda strese bağlı uykusuzluk probleminin giderilmesine de yardım eder.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Aynı zamanda ıhlamuru cilt bakımında da kullanabilirsiniz. Ihlamur, cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların tedavisinde de olumlu etki göstermektedir. Özellikle cildinizde stresten kaynaklanan akne, sedef gibi cilt hastalıkları bulunuyorsa ıhlamur bunların tedavisini destekleyebilir.

    Demleyip soğumaya bıraktığınız ıhlamur çayını bir pamuk yardımıyla masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

    Ihlamur toz haline getirilip, ardından yanıklara veya ağrılı yerlere uygulanabilir.

    Cildi yaşlanmaktan ve güneşe maruz kalmaktan koruyabilir.

    Bitki özü ve çiçek ayrıca kaşıntılı cilt için merhemlerde kullanılır.

    Soğuk suyla mısır nişastası ile kireç çiçeği çayı sıkıştırması, göz çevresindeki koyu halkalara yardımcı olabilir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMUR ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

    Ihlamur yapraklarının içerisinde bulundurduğu flavonoidlerin ve diğer terletici maddelerin yüksek konsantrasyonları insan sağlığına olan faydalarını artıran temel özelliklerdendir. Ihlamur çiçeği çayı, yatıştırıcı etkileri nedeniyle özellikle panik bozuklukları, uykusuzluk ve zihinsel stres için etkili görünmektedir. Ihlamur çayının faydalarından bazıları şunlardır:
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Soğuk algınlığına iyi gelir, vücut direncini artırır

    Soğuk havaların gelmesiyle birlikte yaygın olarak görülmeye başlayan soğuk algınlığına karşı en etkili şifa kaynaklarının başında ıhlamur gelir. Adeta doğal bir ilaç olarak nitelendirilen ıhlamur çayının balla karıştırılması etkisini iki kat artırır. Ihlamur aynı zamanda fenolik bileşenleri en çok içeren bitki çaylarının başında gelmesi nedeniyle vücut direncini artırır. Kan dolaşımını hızlandırarak üşümeyi önler, nezle ve grip gibi hastalıklarla baş etmeyi de kolaylaştırır. Ayrıca ıhlamur çiçeği çayı soğuk algınlığı sonucu oluşan, en sık karşılaşılan problemlerden olan öksürüğün tedavisine göğsü yumuşatarak ve balgamın atımını kolaylaştırarak katkıda bulunur. Öksürüğe sebep olan bakterileri özel bileşeni olan ‘uçucu yağ asitleri’ sayesinde öldürür.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Bağışıklık güçlendirici-ateş düşürücüdür

    Antienflamatuvar özellikleri sayesinde yaygın soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olan ıhlamur çayı ateşin düşmesine yardımcı olur. Ihlamur, ateşli soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde çocuklar için de kullanılabilir. Bu faydalarına ek olarak ıhlamur çiçeği çayı ise hastalık esnasında terlemeyi artırarak vücut ısısını dengeler, ateş düşürücü etki sağlar. Sıcak infüzyona küçük bir porsiyon civanperçemi ve nane eklemek, ateşi düşürmeye yardımcı olur. Soğuk algınlığı sırasında başka bir çocuk ilacı olan mürverin eklenmesi bulaşıcı viral durumların süresini kısaltabilir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Anksiyeteye iyi gelir

    Bilimsel kanıtlar, ıhlamur çayının stresi ve endişeyi azaltabildiğini ve yüzyıllardır sakinleştirici olarak dünyanın birçok noktasında kullanıldığını göstermektedir. Ihlamur çayı ruh hali değişimlerini düzenlemeye yardımcı olur ve bazı durumlarda hormonal sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Sıcak bir kupa ıhlamur içenler hem bedeninde hem de zihninde genel bir rahatlama duygusu hissedebilir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Uykusuzluğu giderir

    Vücut hücrelerini oksidasyon stresi gibi dış faktörlerden koruyan özel bileşenler olan kuarsetin, kamferol ve mirsetin sayesinde stres hormonlarının üretimini baskılamada ıhlamur oldukça etkilidir. Bu sayede kaygı bozukluğu ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarının oluşmasını önler. Vücudun rahatlamasını sağlar, size sakinlik ve dinginlik verir. Özellikle uyumadan yarım saat önce içeceğiniz bir bardak ıhlamura bir de rahatlatıcı etkiyi artıran karanfili eklerseniz deliksiz bir uyku alır ve ertesi güne dinç bir şekilde başlayabilirsiniz. Ayrıca araştırmalar ıhlamurun baş ağrısı ve migren semptomlarını da azaltarak hayat kalitesini arttırdığını göstermektedir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Sindirim sistemini düzenler

    Eğer hazımsızlık şikayeti yaşıyor ve bu durum kronik bir sorun haline gelmişse, mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık şikayetlerinde bir fincan ıhlamur çayı tahriş olmuş bir sindirim sistemini rahatlatmak için oldukça etkilidir. Araştırmalar, ıhlamur çayının antispazmodik kalitesinin mide kramplarını azaltmaya da yardımcı olabileceğini ve azalan iştahı artırabileceğini gösterir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Hipertansiyona iyi gelir

    İdrar söktürücü özelliğiyle ön plana çıkan ıhlamur çayı kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabilir. Nitekim Ihlamur çayı kalp hastalığına çare olmasa da sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisiyle stresli zamanlarda kan basıncı seviyelerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olur.

    Not: Ihlamur çayının tansiyon ilaçlarının yerini almayacağı bilinmelidir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Detoks içeceğidir

    Ihlamur çayı, antioksidan özellikleriyle de bilinir. Ihlamur çayı güneş hasarı veya yaşlanma sonucu ortaya çıkan serbest radikallerle mücadelede güçlü müttefikler olan kuersetin ve kaempferol gibi bileşikler içerir. Çayda bulunan çok sayıda bileşiğin bir başka sağlığa yararı da vücudun toksinleri, tuzu, suyu ve bazı durumlarda yağ hücrelerini ortadan kaldırmasına yardımcı olan terlemeyi teşvik etmesidir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Zayıflamaya yardımcı olur ve cildinizi güzelleştirir

    Sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı olan ıhlamur çayı besinlerin hazmını kolaylaştırır, bu sayede hem idrar söktürücü hem de kabızlığı önleyici özellik kazanır. Her gün bir bardak ıhlamur tüketimi vücutta yağların kullanımında görev alan safra miktarını artırılır ve yağ yakımı ile beraber kilo kaybını destekler. Ayrıca ıhlamur tüketerek kateşin, prosiyanidin antioksidanları ile cildinizin gergin ve dipdiri olmasını sağlarken selüliti de önleyerek yaza şimdiden hazırlık yapabilirsiniz.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    İltihaplanmaların önüne geçer

    Artrit ve gut gibi gerilim tipi baş ağrılarından ve diğer iltihaplı durumlardan muzdarip olanlar için ıhlamur çayı bu ağrılı semptomları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Ihlamur çayı tıpkı solunum yollarındaki iltihaplanmayı azalttığı gibi, kan damarlarındaki iltihabı da gidermeye yardımcı olur. Sonuç olarak genellikle baş ağrısına neden olan küçük kılcal birikintileri ve artrit hastalarının şişmiş dokusunu önler.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Kadınlarda ağrıyı azaltır

    Ihlamur çayı içerisindeki özel bileşen kumarik asit sayesinde kasılma ve ağrı oluşumunu önler. Özellikle hormonel değişikliklerden etkilenen kadınların bu dönemde tatlı yeme eğilimleri de artar, bu nedenle menstural dönem esnasında hazırlanan ıhlamur çayına tarçın ve bal eklemek tatlı istediğini bastırmaya yardımcı olur. Bu dönemde ıhlamur çayı günde bir-iki bardak tüketilebilir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    Vücuttaki sıvı kaybını önler

    İlerleyen yaşlarda susama duygusu azalır ve daha az su içme ihtiyacı hissedilir. Bu durumda yaşlılarda sıvı kaybına ve cildin sarkmasına neden olur. Yaş ilerledikçe su içme alışkanlığı mutlaka artırılmalıdır. Suyla birlikte en güzel sıvı desteklerinden biri de ıhlamur çayıdır. Ihlamur içerdiği alanin, lösin gibi önemli aminoasitler ile daha parlak ve canlı bir cilt oluşturur ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yaşlılarda barsak hareketliliği azalır, posalı besinlerin de çiğneme güçlüğü ve iştah azalması gibi nedenler ile azalmasından dolayı kabızlık sık görülür. Yaşlı bireylerde günde bir-iki bardak çubuk tarçın, karanfil ve elma kabuğu ilave edilmiş ıhlamur çayı tüketmek bu sıkıntıyı ortadan kaldırır.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMUR ÇİÇEĞİ ÇAYININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

    Çoğu bitkisel çaylar gibi ıhlamur çayı da potansiyel yan etkiler taşıyabilir. Ihlamur çayı genel olarak güvenli olmasına rağmen, hipotansif etkileri nedeniyle tansiyonu düşük olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Buna duruma ek olarak ıhlamur çayı, tansiyonu düşürebilecek olan diğer bitkilerle birlikte kullanılmamalıdır.

    Nadir durumlarda ıhlamur tüketiminde kurdeşen ve alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkabilir. Yine nadiren uzun süre tüketilen ıhlamur çayı kalp kasına zarar verebilir.

    Ihlamur kan dolaşımındaki lityum seviyelerini artırabilir, lityum alan kişiler sağlık uzmanınıza ıhlamur çayı içmenin güvenli olup olmadığını sormalıdırlar. Hamile veya emziren kadınlar ve kalp hastalığı olan kişiler de ıhlamur tüketiminde doktor onayı almalıdır. Ihlamurun uyuşukluk yapması da muhtemeldir. Bu nedenle çok fazla ıhlamur çayı tüketildiğinde araba kullanımı veya ağır makine kullanımı önerilmez.

    Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı’na göre, soğuk algınlığı olan yetişkinler ve gençler günde dört fincan ıhlamur çayından daha fazlasını tüketmemelidir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

    Ihlamur çayı nasıl hazırlanır? diye sorarsanız kesinlikle kaynatma yöntemini önerilmiyor. Çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur. Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketilmesi öneriliyor. Demlediğiniz ıhlamurun içerisine damak zevkinize göre çubuk tarçın, karanfil, limon, bal gibi besinleri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

    Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.

    Ayrıca ıhlamur çiçeğinin soğuk infüzyonu, sıcak yaz günlerinde canlandırıcı bir etkiyle susuzluğu giderebilir. Menopozla ilgili hafif sıcak basmaları için de kullanılır.

    1 avuç taze ıhlamur çiçeğini 1 litre suyla birleştirerek soğuk suda ıhlamur çiçeği infüzyonu yapılabilir. Fiziksel egzersiz veya masajdan sonra soğuk ıhlamur çayı, çözünmüş atık ürünlerin atılımını vücudun temizlenmesini destekler.

     

     
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMURUN ETKİSİNİ ARTIRAN YÖNTEMLER

    C vitamini deposu olan limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini de bir zırh gibi güçlendirir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    BAL EKLENİNCE IHLAMURUN ŞİFASINI İKİYE KATLIYOR

    Ihlamur çayınız demlendikten sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyin. Soğuk kış günlerinde yakalandığınız grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalıklarında ıhlamur balı sizi kısa sürede iyileştirecektir. Kuru öksürüklerde ve balgamlı öksürüklerde tercih edeceğiniz ıhlamur balı öksürüklerinizi kesecek ve boğazınızı da hızlı bir şekilde yumuşatacaktır. Korku ve stresi yok ettiği gibi vücut direncinizi de kış aylarında hastalıklara karşı güçlendirecektir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    ZERDEÇALLA BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

    Ihlamura biraz tarçın atarsanız bu balgamı sökebilir bir avuç ıhlamuru 2 litre suya atarak yapabiliriz. Bir de havlıcan var bunu da atarsanız kış aylarında sizi daha mukavemetli içerden dirençli tutabilir. Bir tane zencefil atarsanız antibiyotik özelliği görülebilir.

    Bir tane zerdeçal atarsanız ciğerleri grip hastalıkları en çok ciğerleri rahatsız ettiği için akciğerlere faydalı olabilir. İçerisine ada çayı atarsanız boğazınıza iyi gelebilir ayrıca kuşburnu katarsanız C vitamini artabilir. Ayrıca içerine olmadıysa papatya atarsanız içerinizde bulunan zehri atabilir.
  • Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

    IHLAMURU KUŞBURNUYLA BİRLİKTE DEMLEYİN! ETKİSİ 10 KAT ARTIYOR

    Burun tıkanıklığına iyi gelen ve boğazları yumuşatan ıhlamur güzel kokusuyla da hoş bir aroma verir.

    Ihlamurun faydasını ve etkisini arttırmak amacıyla birçok farklı bitkilerle demleyebilirsiniz. Ancak şüphesiz ki ıhlamura en çok yakışan ve yararlarını kat kat ortaya çıkartan bir numaralı bitki kuşburnudur.

    Kış çaylarının favorisi ıhlamur-kuşburnu hastalıklara karşı koruma sağlar.

    Ihlamur çayının içinde bulunan faydalı mineraller, kuşburnu ile birlikte terletici özellikleri ile solunum yolu problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

    Kuşburnu ise içerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle adeta mikroplarla savaşır.

    Bağışıklık sistemini destekleyici bir karışım olan ıhlamur-kuşburnu günde 1-2 bardak tüketilebilir.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.