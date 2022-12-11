Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

Bunların dışında ıhlamurun hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlere de iyi geldiğini bilinmektedir. Toksinlerden arınmak ve özellikle şişkinlik gibi şikayetlerden kurtulmak için ıhlamur çayı içebilirsiniz. Ihlamur çayı ödem atmanıza yardım edeceği için daha fazla idrara çıkmanıza ve dolayısıyla da rahatlamanıza yardım eder.

Eğer bağırsak hareketleriyle ilgili dertleriniz varsa size yine ıhlamur çare olacak çünkü ıhlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkilidir.

Eğer ıhlamur çayınıza biraz limon sıkacak olursanız bu da bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım edecektir.

Ihlamur aynı zamanda strese bağlı uykusuzluk probleminin giderilmesine de yardım eder.