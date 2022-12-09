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Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlar nedeniyle burun tıkanıklığı fazlaca görülmeye başlandı. Burnumuz solunum sisteminin başlangıç noktasıdır ve soluduğumuz havayı akciğerlere ulaşmadan önce ısıtıp, nemlendirip, temizleme işlevi görür. Dış faktörlere bağlı oluşan burun tıkanıklığı burnun bu işlevini yerine getirmesine engel olur. Oldukça önemli bir vazifesi olan burnun tıkanmasıysa tam bir kabus olabilir. Bu kabustan kurtulmak ise mümkün. Nasıl mı? Evde uygulayacağınız basit yöntemler ve bitkisel takviyelerle burun tıkanıklığına son!

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  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Günlük hayatı kabusa çevirmeyi başaran burun tıkanıklığı huzursuz eden can sıkıcı bir durumdur. Bir türlü engelleyemediğimiz ve zamansızca oluşan burun tıkanıklığı hali yaşantımızı etkileyebilecek boyutlara da gelebilir. Üstelik burun tıkanıklığı nedeniyle oluşan baş ağrıları ise cabası! Nefes almayı zorlaştıran, kaliteli bir gün ya da uyku süreci geçirmeyi imkansız kılan burun tıkanıklığı koku alma fonksiyonlarının zayıflaması, nefes alıp verme mekanizmasının sekteye uğraması gibi pek çok negatif etkiyle karşı karşıya bırakır. Esasen çok basit gibi görülüp, önemsenmeyen burun tıkanıklığı, birçok sıkıntılı sürece ve sonuca yol açabilir. Bu nedenle burun tıkanıklığını hafife almamalı doktor kontrolünden sonra kendinizde evde iyi gelecek yöntemleri uygulamalısınız. Burun tıkanıklığına iyi gelen şeyler, evde burun tıkanıklığına iyi gelen yağlar, çaylar ve karışımlar ise kesin çözüm olabiliyor. İşte burun tıkanıklığına son verecek yöntemler
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

    Yaşam kalitesini sekteye uğratan burun tıkanıklığı, gribal enfeksiyonlardan, mevsim geçişlerinden ya da yapısal bozukluklardan kaynaklı olarak hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilir. Zaman zaman yaşanabilen bir durum olan burun tıkanıklığı sorununa çözüm bulmak çok da zor değil.

    Bu sıraladığımız sebepler burun tıkanıklığınızı artırıyor olabilir:

    Burun akıntısı

    Grip ya da nezle

    Sinüzit

    Burun eti

    Hormonal değişiklikler

    Burun polipleri

    Hamilelik

    Saman nezlesi

    Tiroid bozuklukları

    Uyku apnesi
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    TIKALI BURUN NASIL AÇILIR?

    Burun tıkanıklığını açmak için bazı yöntemler ve bunun yanında bitkisel çözümler bulunur. Tıkalı burnun açılması adına yapılacak en önemli şeylerin başında; havaya nem katacak nemlendiricilerin kullanılması, iltihaplı burun yollarının ve mukusun parçalanmasına katkı sağlayacaktır. Ancak astım bulunuyorsa, nemlendirici kullanmadan önce hekime danışmak gerekir. Bunun yanı sıra tıkalı burnun açılması için;

    - Zencefil çayı tüketilmelidir.

     - Uyurken yastığın yüksek olması önemlidir.

     - Sıcak banyo yapıp, bronşlar ve vücut gevşetilebilir.

     - Sıcak su ve mentol ile burnun bronşları açılabilir.

     - Tuzlu su, burnun tıkanmasına iyi gelen en iyi yöntemdir.

     - Baharat tüketilebilir.

     - Bol sıvı tüketilmelidir.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

    Burun tıkanıklığını evde yapacağınız yöntemlerle azaltabilir ya da geçirebilirsiniz. İşte bu yöntemler:

    - Zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını tüketmek, tıkanıklığın azalması ya da giderilmesi yolunda destek faktörü olabilir.

    - Sigara kullanımı ya da pasif içicilik, burun tıkanıklığını tetikleyen bir faktördür. Bu yüzden burun tıkanıklığının önüne geçmek istiyorsak, sigara içilen ortamlarda bulunmamaya özen göstermeliyiz.

    - Serum fizyolojik (tuzlu su) burun tıkanıklığının açılması için birebirdir. Denize girilebilir ya da evde 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı sofra tuzu koyup kendi tuzlu suyunuzu hazırlayıp, burnunuza çekebilirsiniz.

    - Bol su içmek, burun mukozasının nemli kalması için gereklidir.

    - Klimalı ya da kaloriferli ortamlarda hava kuruduğu için burun içi kuruluğu ve buna bağlı olarak tıkanıklık sıkıntısı yaşanabilir. Odada buhar makinesi ya da kaynar su bulundurarak burun tıkanıklığı problemini çözebilirsiniz.

    - Burun tıkanıklığının bir hastalık belirtisi olduğunu ve altta yatan nedenin tespit edilip, çözüme kavuşturulması gerektiği gerçeğini lütfen göz ardı etmeyin ve gerekli aksiyonları alın. Ayrıca alerjik durumunuz söz konusuysa, polen, toz, keskin kokular ile etkileşiminizi minimuma indirmeye gayret edin.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    BURUN TIKANIKLIĞINI GİDEREN YÖNTEMLER

    Burun tıkanıklığını gidermek için etkili yöntemler bulunuyor. Bunların başında ise bitkisel yağlar ve çaylar gelmektedir. Evde uygulayacağınız bu yöntemler burun tıkanıklığını gidermede size yardımcı olacaktır. 
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Nem

    Nemli hava, burnun tıkanıklığına iyi gelen önlemlerin başında gelir. Oda içerisinde kalorifer üzerine bırakılacak bir bardak su, havanın nemini tazeler. Bunun dışında odanın nemli kalmasını sağlayan buhar makineleri de burun tıkanıklığına çözüm olabilir.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Tuzlu su

    Bir bardak ılık su içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyerek burun temizlenebilir. Arzu edilirse pH dengesinin sağlanması adına içine bir çay kaşığı karbonat eklenebilir.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Zencefil çayı

    Zencefil, içerdiği maddeler ile mukoza akışkanlığını arttırıp geniz kanallarının açılmasına yardımcı olur. Hem burnun tıkanmasına hem de boğaz enfeksiyonuna olumlu etkileri vardır.

    Zencefil; kök veya toz olarak aktarlardan temin edilebilir. 2 bardak su kaynatılarak, 2 tatlı kaşığı zencefil tozu konulur. Kök şeklinde alındığı takdirde avcun içi kadar bir parça dilimlenerek eklenmelidir. 10 dakika boyunca bekleterek süzülmelidir. 1 bardak içilerek, kalan kısmı temiz bir bez desteğiyle buruna sıcak kompres olarak uygulanmalıdır.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Zeytinyağı

    Burun içerisine damlatılacak birkaç damla zeytinyağı, burun tıkanıklığını alır.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Elma sirkesi

    Elma sirkesi; mukusun incelmesine yardımcı olurken aynı şekilde asidik yapısından ötürü burnun içerisinde yer alan virüs ve bakteri oluşumunu önleyerek yeniden mukus üretiminin önüne geçer.

    Bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı bal ile bir çorba kaşığı elma sirkesi eklenerek gün içinde 2 kez içip, burun tıkanıklığı durdurulabilir. Bir başka metot ise ılık su içerisine iki tatlı kaşığı elma sirkesi eklenerek, karışımı burundan çekip burnun temizlenmesidir.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Okaliptüs yağı

    Birkaç damla burnunuza çekmeniz yeterli olacaktır.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Nane yağı

    İçerisinde mentol bulundurması sebebiyle burun tıkanıklığınız azalır ve daha rahat nefes alabilirsiniz.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Fesleğen

    Sabah akşam burnunuza çekin veya yemeklerinize ekleyin.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Lavanta yağı

    Bunu da kaynar suya ekleyin ve karıştırın. 2-3 damlası yeterli olacaktır.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    Papatya

    Papatyaları suda kaynatın ve taze olmasına özen gösterin. Buharını burnunuza çektiğinizde yavaş yavaş burnunuz açılacaktır.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    İşte bu bitkiler ve yağlar burun tıkanmalarınıza iyi gelecektir. Düzenli olarak yaptığınızda da tıkanıklığınız kalmayacak.
  • Kış aylarının kabusu burun tıkanıklığına son! Bitkisel çözümlerle rahat bir nefes alın

    BURUN TIKANIKLIĞINA İYİ GELEN HAREKET

    Burun tıkanıklığınızı geçirmek için bu bitkileri ve yağları kullanmak inanılmaz etkili olacaktır. Ancak buna ek olarak birkaç önemli hareket önerileri de burun tıkanıklığını açma konusunda yardımcı olur.

    İşte burun tıkanıklığınızı ortadan kaldıracak önemli hareketler:

    Dilinizin ucunu ağzınızın iç kısmının en yükse noktasına değdirmeniz gerekiyor.

    Orta ve işaret parmağınızı birleştirin. Kaşınızın tam ortasından itibaren ileriye ve geriye doğru hareket yapın.

    Bu hareketleri 20 saniye yapın. Sonrasında nefesinizi tutun.

    Burnunuzu tıkayın ve kafanızı geriye çekin.

    İşte bu hareketleri yaparak burun tıkanıklığınızı aza indireceksiniz hatta tamamen kurtulacaksınız. Sadece düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Burun tıkanıklığına iyi gelen şeyler arasında en önemli hareketleri de sizlerle paylaştık. Uyguladığınız zaman işe yaradığını göreceksiniz.

 

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