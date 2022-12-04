Soğan suyu ve bal karışımı nasıl yapılır?

Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

- Bu karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

- Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.

- Kullanımında ise, çocuklar için günde 3 defa 1 tatlı kaşığı olarak, yetişkinlerde ise günde 3 defa 1 yemek kaşığı olacak şekilde uygulanmalıdır.

İkinci tarif ise şu şekilde:

- Soğanın kabukları soyulur ve sapı olan tarafından yuvarlak bir şekilde kesilir.

- Üzerine kapak olarak kullanacağız.

- Soğanın içi hafif oyulur ve alt tarafından kürdan yardımı ile delinir.

- Küçük bir çay bardağının üzerine koyulur ve bal eklenir.

- Üzerine kestiğimiz soğanı kapak olarak koyduktan sonra 2-3 saat bekletilir yavaş yavaş sulanarak bardağa birikecek.

- Çocuklar için günde 2 defa 1 tatlı kaşığı yetişkinler ise 1 yemek kaşığı tüketebilir.