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Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

Kış ayları geldi hastalıklar arttı. Kapalı ve havasız ortamlarda kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde virüslerin bulaşması ve salgının yayılması daha kolay bir hale geliyor. Hal böyle olunca hasta olmamanın türlü yollarını arıyoruz. Bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklara karşı direnç göstermek için vitamin mineral desteklerini iyi alıp besinlerin gücünden yararlanmak en sağlıklı yollardan biridir. Kış aylarında hastalıklara karşı savaş açan muhteşem ikililerin gücü ise yadsınamaz. Özellikle kışın gelişiyle birlikte aniden beliren ikili karışımlar ise grip, öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarına iyi geliyor. Ayrılmaz muhteşem ikililerin her biri farklı hastalıkları önlüyor. İşte hastalıklara karşı en iyi savaşçı şifalı ikililer...

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  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Kış aylarının beraberinde getirdiği gribal enfeksiyonlara karşı ezelden beri en etkili çözüm hiç şüphesiz şifalı ikili karışımlar. Her sabah 1 tatlı kaşığı tüketilen bu karışımlar bağışıklık sistemini güçlendiren en değerli takviye gıdadır. Ezelden beri yapılan bu karışımların etkileri ise yadsınamayacak kadar fazla. Her derdin hastalık savarları olarak karşımıza çıkan farklı besinlerin ve baharatların birleşmesiyle elde edilen karışımlar ciğerleri adeta söken öksürüğe ilk müdahale olup üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı etkin mücadelede en büyük yardımcımız haline gelebiliyor. Şifalı ikili karışımların mucize gibi faydaları, düzenli kullanımda kendini göstermeye başlıyor. İşte ikili takımların yıldızları…
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI İLE SOĞUK ALGINLIĞINA SON!

    Özellikle kış aylarında sık sık hastalanan kişilerdenseniz soğanla elde edilen bu mucize karışım size iyi gelebilir. Soğan, aynı zamanda solunum yolları hastalıklarını tedavi etmeye yardım ederken nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi geliyor. Soğanın balgam söktürücü özelliği de bulunuyor.

    ÖNERİ: Soğanı lapa halde göğsünüze sürüp yattığınızda sabah daha rahat uyunabilirsiniz.

    Ayrıca akciğerlerdeki bronşları genişleten soğan, sigara içenler için de bir akciğer temizleyicisi görevi görüyor.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Soğan suyu ve bal karışımı nasıl yapılır?

    Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

    - Bu karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

    - Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.

    - Kullanımında ise, çocuklar için günde 3 defa 1 tatlı kaşığı olarak, yetişkinlerde ise günde 3 defa 1 yemek kaşığı olacak şekilde uygulanmalıdır.

    İkinci tarif ise şu şekilde:

    - Soğanın kabukları soyulur ve sapı olan tarafından yuvarlak bir şekilde kesilir.

    - Üzerine kapak olarak kullanacağız.

    - Soğanın içi hafif oyulur ve alt tarafından kürdan yardımı ile delinir.

    - Küçük bir çay bardağının üzerine koyulur ve bal eklenir.

    - Üzerine kestiğimiz soğanı kapak olarak koyduktan sonra 2-3 saat bekletilir yavaş yavaş sulanarak bardağa birikecek.

    - Çocuklar için günde 2 defa 1 tatlı kaşığı yetişkinler ise 1 yemek kaşığı tüketebilir.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Soğan bal karışımı neye iyi gelir?

    - Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra antibakteriyal olarak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da kullanılabilir.

    - Vücudu kimyasal etkilerden korur, karaciğerin toksinlerle uğraşmasına olanak vermezsiniz.

    - Gribe iyi gelen bir ilaç bulunmamaktadır. Antibiyotik tedavisi bile bu hastalık için pek fayda sağlamaz. Bu nedenle vücudu güçlendirmek ve gribin etkisini azaltmak için, soğan bal karışımından yararlanmak en iyisi!

    - Soğanın içeriğindeki bileşenler kanserden, gribe birçok hastalığa iyi gelmektedir.

    - Soğan suyu balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini azaltmaktadır. Astım krizinde etkili olan bileşenleri bile baskılamaktadır.

    - Balla karıştırılan soğan suyu ise, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda şifalı etkiye neden olur.

    SOĞAN BAL KARIŞIMININ FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞÜ KESEREK BALGAMI BİTİREN İNCİR KÜRÜ

    Lezzetiyle ağızları sulandıran incir adeta şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yaz aylarında yaş olarak tüketilen bu mucize meyvenin kurusunu da her gün mutlaka tüketmek gerekiyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incir özellikle kış aylarında yaşanan bronşit, öksürük ve balgam şikayetlerinin de önüne geçerek evimizdeki şifacı olma niteliğine sahip. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına olan faydalarıyla mucizevi bir etki gösteren incirin kürü ise soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklara karşı tam bir kalkan niteliğinde!

    İçeriğinde sodyum, potasyum, çinko, bakır, magnezyum minerallerini barındıran incir A, C, B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir. 
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    İncir kürü nasıl yapılır?

    İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır. İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

    İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    HASTALIKLARA KARŞI EN ETKİLİ DOĞAL İLAÇ: LİMON PEKMEZ KARIŞIMI

    Özellikle kış aylarında salgın hastalıkların çoğaldığı ve virüslerin kol gezdiği ortamlarda ne yediğimize ne içtiğimize dikkat etmeliyiz. Vücut sağlığı için bağışıklığımızı olabildiğince güçlü tutmalıyız. Bünyenin sağlam olması ise tükettiğimiz besinlerle doğru orantılıdır. Hangi hastalığa hangi besinin iyi geldiği doğru tespit edilir ve doğru bir şekilde tüketilirse bağışıklığımız o denli güçlü olacaktır.

    Özellikle grip, boğaz ağrısı, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı ve halsizliğin görüldüğü durumlarda limon ve pekmez karışımı doğal bir ilaç niteliği taşır. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz yoksa bu karışımı her gün düzenli olarak tüketebilirsiniz. Doğal ilaç olarak kabul edilen pekmez limon ikilisi kandaki hücre sayısını artırarak kansızlığı bile önlemede yardımcı oluyor.

    Alternatif tıp uzmanlarının günde bir kaşık tüketilmesini tavsiye ettiği doğal karşımı sizler için hazırladık. Karabiber pekmez ikilisini unutturacak kadar etkili olan bu doğal ilaç, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

    Yüksek oranda demir mineralleri içeren pekmez, kan oluşumunu artırıyor. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur. Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.

    NOT: Uzmanlar demir bakımından zengin olan ıspanağın da limon sıkılarak tüketilmesini tavsiye ediyor.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Limon pekmez karışımı nasıl hazırlanır?

    Pekmez limon karışımı için gerekli malzemeler:

    - 3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)

    - Yarım limonun taze sıkılmış suyu

    - 1 su bardağından biraz az içme suyu

    Limon pekmez karışımı hazırlanışı:

    Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Hazırlaması bu kadar pratik olan bu karışımı uygulamak da bir hayli kolay tahmin edebileceğiniz gibi.

    Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Limon pekmez karışımının faydaları nelerdir?

    - Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırarak anemi ya da kansızlık gibi hastalıkları önler.

    - Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

    - Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 80'ini sağlar.

    - Kan şekerini dengeleyerek abur cubur isteğini keser.

    - Metabolizmayı çalıştırır.

    - Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olur.

    - Boğazdaki kaşıntıyı bitirir.

    - Balgam söktürür.

    - Boğaz kanallarını temizleyerek öksürüğü önler.

    - Vücuda enerji verir, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı olur.

    LİMON PEKMEZ KARIŞIMININ FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    SARIMSAK BAL KARIŞIMI

    Kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşırken en etkili yöntemlerden biri olan sarımsak ve bal kürü inanılmaz etkiler sunuyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını ve kolesterol seviyesini düşüren sarımsak, koroner kalp hastalıklarının, kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine de yardımcı oluyor. Özellikle hastalıkları önlemede doğal ilaç niyetine kullanılabilen sarımsağın çiğ tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu kadar güçlü antibiyotik etkisi olan sarımsak, balla birleşince ortaya mucize bir kür karışımı çıkıyor. Üstelik bu kür, 7 gün boyunca her gün tüketildiğinde hastalıklara karşı kalkan niteliğinde oluyor!

    *Tüketmeden önce doktorunuza danışın!

    *Bala alerjisi olan kişiler bu karışımı tüketmemeli!

    *Tansiyon düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin bu karışımı tüketmemesi gerekir.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Sarımsak ve bal kürü nasıl hazırlanır?

    Sarımsak ve bal karışımından tam anlamıyla faydalanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun.

    Yüzde yüz doğal olmayan ucuz ballar şeker ilavelidir. Bu balların tüketiminden uzak durun ve mutlaka doğal içerikli bal tüketin!

    Malzemeler:

    - 1 bardak bal (335 gram)

    - 10 diş sarımsak

    - 1 kapaklı cam kavanoz

    Hazırlanışı:

    - Sarımsağı soyup tane tane koyabileceğiniz gibi ufak ufak doğrayabilir ya da ezebilirsiniz.

    - Balı cam kavanoza koyup üzerine sarımsakları ekleyiniz.

    - Kavanozun kapağını kapatıp, 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletiniz.

    - 1 hafta sonra sağlıklı, ev yapımı bir şurubunuz olacak.

    Şurup haline geldikten sonra kahvaltıdan önce 1 kaşık 7 gün boyunca her sabah tüketilir.

    (1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketebilirsiniz)
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Tüketimi:

    Bal ve sarımsak karışımını, sabahları kahvaltıdan önce 1 kaşık; ister olduğu gibi, ister biraz ılık su ekleyerek tüketin.

    Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin ve 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.

    Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.

    Bu karışımın etkisinin, günlük alışkanlıklarına göre kişiden kişiye farklılık göstereceğini unutmayın.

    Eğer doymuş yağlar, şeker ve diğer zararlı yiyeceklerle beslenmeye devam ederseniz, şurubun çok bir etkisi olmayacaktır.

    SARIMSAK BAL KARIŞIMIN FAYDALARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    LİMON BAL VE ZENCEFİL KARIŞIMI

    Baharatların içerisinde en şifalı olan zencefil tam bir ilaç niteliğinde. Hastalıktan koruyan baharat denilince ilk akla gelen zencefil oluyor. En sık tercih edilen baharatlardan biri olan zencefilin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Zencefilin bal ve limon ile karıştırılıp tüketilmesi ise etkilerini iki katına çıkarmaya yardımcı oluyor. Zencefil, bal ve limon karışımı, kapalı ortamlarda bulunan mikroplara karşı bağışıklığı güçlendiriyor.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Zencefil, bal ve limon karışımının faydaları

    Zencefil, kış aylarında bal ve limon ile karıştırılarak tüketilebilir. İşte faydaları:

    Şişkinlik ve kabızlık problemlerini gidermeye yardımcı olur.

    Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon, nezle ve sinüzit gibi sorunlara iyi gelir.

    Sindirimi dengeler.

    Hem bal hem de zencefil mide sorunlarına iyi gelir.

    Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

    Mide bulantısına karşı çok iyi gelir.

    İnatçı öksürük ve boğaz ağrılarına karşı etkilidir.

    Vücudun enerji kazanmasını sağlar.

    Ses kısıklığına iyi gelir.

    Bağışıklığı güçlendirir.

    Anne sütünü artırır.

    Regl dönemindeki sancıları azaltır.

    Balgamı söker.

    Kan dolaşımını hızlandıran etkisi sayesinde cinsel açından da çok yararlıdır.

    Sakinleştirici etkisiyle daha iyi uyku uyunmasına yardımcı olur.

    Kalp ve damar sağlığının korunmasına destek olur.

    Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya destek olur.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Zencefil, bal ve limon karışımının yapılışı

    Malzemeler:

    Süzme hakiki bal

    1 adet taze zencefil

    1 adet limon

    1 adet küçük cam kavanoz

     
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Yapılışı:

    Öncelikle 1 adet taze zencefilin kabuğunu soyun ve ince ince keserek kavanoza atın.

    Daha sonra limonu da ince ince dilimleyip kavanoza ilave edin.

    Son olarak zencefil ve limonun üzerini örtecek kadar bal ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın.

    Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına koyun ve en az 6 saat bekletin.

    Vaktiniz varsa tam kıvamını alması için 2 gün bekletin.

    Karışım sulanacak ve şurup haline dönüşecektir.

    Zencefil bal limon karışımını sıcak su ile de tüketmek mümkündür ama su çok sıcak olmamalıdır.

    Zencefil bal limon şurubunu buzdolabında 2-3 ay kadar muhafaza edebilirsiniz.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Tüketimi:

    Zencefil bal limon karışımını her gün sabah akşam tok karnına bir yemek kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz. Çocuklara ise tatlı kaşığıyla vermeye özen gösterin. Etkilerini 2 gün içinde görmeye başlayacaksınız.

    NOT: Günlük zencefil tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekir. Taze zencefilin gün içerisinde en fazla 1.2 - 1.5 gram aralığında tüketilmesi önerilir.

    Ayrıca hamilelik ve loğusalık döneminde olan, ilaç kullanan veya alerjik bünyeye sahip olan kişilerin bu karışımı tüketmeden önce bir uzmana danışması tavsiye edilir.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    PEKMEZ KARABİBER KARIŞIMI

    Kışın vazgeçilmezi olan pekmez, özellikle boğaz enfeksiyonlarına karşı oldukça güçlü bir besin kaynağı. Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin içine tereyağı ve karabiber koyulduğunda faydalarının iki katına çıktığını belirtiyor.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Pekmezin içine karabiber koyup yemenin faydaları

    Oldukça güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olan pekmez, B vitamini grubu bakımından zengindir.

    Vücuttaki demir emilimini artıran pekmez, bu sayede kan yapıcı hücrelerinde artmasını sağlar.

    Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratın, enerji olarak yayılmasını sağlar.

    Pekmezin bir kasesi vücudun ihtiyacı olan birçok maddeyi ortalama yüzde 50 oranında karşılar.

    Yapılan araştırmalara göre, pekmezin barındırdığı thiamin ve riboflavin maddeleri baldan on kat daha zengindir.

    Bebeğin gelişimine destek sağladığından, uzmanlar hamilelikte tüketilmesini tavsiye eder.

    Mide asidini düzenler.

    Sindirim hastalıklarına doğal ilaçtır.

    Bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaçtır.

    Sindirim fonksiyonlarını artırır.

    Bağırsak florasını düzenler.

    Antibakteriyel özelliğe sahip olan pekmez, akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

    Kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olan potasyum, kalsiyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır açısından oldukça zengindir. Uzmanlar kemik kırılması ya da incinmesi gibi durumlarda en az kemik suyu kadar tüketilmesini önerir.

    Kan basıncı, kanda azalan maddeler nedeniyle azalır ya da yükselir. Bu durum, yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Pekmez, kan basıncını dengeleyerek bu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Pekmez karabiber kürü nasıl hazırlanır?

    Mevsim fark etmeksizin öksürüğe maruz kalabiliyoruz. Gün içerisinde çalışırken gelip, geçmek bilmeyen, uyurken uykudan uyandıran öksürüklere ilaçların bile fayda etmediği zamanlar olabiliyor.

    Pekmez karabiber karışımı, özellikle soğuk havalarda iyice artış gösteren şiddetli kuru öksürükten kurtulmanızı sağlayabilir.

    Uzmanlar yutkunma, nefes alma ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklarda pekmezin karabiber ile kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyor. Pekmezli karabiber karışımı, boğazları bakterilerden arındırarak sinüs yollarının açılmasını destekler.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Pekmez karabiber kürünün tarifi:

    2 tatlı kaşığı pekmezinin içerisine bir miktar karabiber ekleyin ve günde 1 kaşık tüketin.

    Düzenli kullanımda 1-2 gün içinde öksürüğünüzü geçirecektir.

    İsterseniz bu karışımı üzüm pekmezi ile de hazırlayabilirsiniz.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    BALLI ZERDEÇALLI KARIŞIM

    En şifalı besinlerin başında yerini alan bal en kıymetli baharat olan zerdeçalla birleşince muhteşem bir ikili olmayı başarıyor. Özellikle hastalıklara karşı bu ikili şifanın etkileri tam bir kalkan niteliğinde.

    Karışım içerisine limon kabuğu ve kırmızı biber eklendiğinde özellikle C vitamini ve beta karoten ihtiyacı için zengin kaynakları sağlamış olur. Sarımsak ise içerdiği sülfür yapısındaki bileşenler sayesinde anti mikrobiyal ve antibakteriyel bir özelliğe sahip. Zencefil de bünyesinde bulundurduğu fenolik bileşenler sayesinde kış aylarında soğuk algınlığının sebep olabileceği semptomları rahatlatmaya yardımcı olurken, aynı zamanda antiinflamatuvar etkisi sebebiyle de bağışlık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor. Zerdeçal ise içeriğindeki curcumin gibi önemli bileşenler sayesinde değerli bir besin olarak hayatımızda yer alıyor.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    Her sabah 1 tatlı kaşığı tüketebilecek ballı zerdeçallı şurup tarifi:

    Malzemeler:

    1 küçük parça taze zencefil

    1 adet limonun kabuğu

    1-2 tatlı kaşığı toz zerdeçal (taze de kullanabilirsiniz)

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı toz kırmızı biber

    1 diş sarımsak

    125 gr bal

    Yapılışı:

    Taze zencefili ve limonun kabuğunu bir kaba rendeleyin.

    Küçük ve boş bir kavanoza alın.

    Üzerine toz zerdeçal, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak ve balı ekleyin.

    İyice karıştırın.

    Kapağını kapatıp saklayabilirsiniz.

    İster sıcak suya ekleyerek çay şeklinde, isterseniz sade olarak bir kaşık tüketebilirsiniz.
  • Kış hastalıklarına karşı savaşan şifalı ikililer: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığının kökünü kazıyor!

    ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESEN ''SİYAH TURP VE BAL'' KARIŞIMI

    Siyah turp ve bal karışımı öksürük ve grip gibi birçok sağlık sorununda kullanılan alternatif tıp yöntemleri arasında yer alıyor. Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu olağanüstü öksürük şurubu hoş bir tada sahiptir ve hazırlanması çok kolaydır.

    Siyah turp ve bal karışımının faydaları

    - İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur. İnme ve felç riskini azaltır.

    - Düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur.

    - Kabızlığı önleyerek sindirim sitemini kolaylaştırır.

    - Ter atmamızı sağlayarak toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

    - Öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Bronşiti hızlı bir şekilde geçirir, balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

    Siyah turp bal karışımı nasıl hazırlanır?

    - Siyah turp ve balı hazırlaması oldukça kolaydır.

    - İlk olarak turpu yıkayın.

    - Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun.

    - Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip, turbu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altından sızıntı olacaktır ve siz o sızıntı halinde bardağın içerisine akan sıvıyı içmelisiniz.

    - Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekmektedir. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

    Siyah turp nasıl tüketilir?

    Siyah turp ve balı yemeklerden önce 2 veya 3 kaşık alarak tüketmeniz gerekir. Öksürük için kara turp ve balı tükettiğinizde ertesi sabah öksürüğünüzün kesilmiş olduğunu ve bronşlarınızın açılmış olduğunu fark ederseniz şaşırmayın deriz.
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    SOĞAN İLE KARANFİL İKİLİSİ

    Karanfil ve soğan, doğal bir antibiyotiktir. Çok uzun zamandır tıp alanında yararlanılan bu iki bitki, birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Modern tıpta ise hala karanfilden yararlanıyoruz. Bazı kanser ilaçlarında bile yardımcı madde olarak kullanılan karanfil, ilaç sektöründe büyük bir paya sahip.

    Soğan kesildiği andan itibaren ortaya bir koku yaymaktadır. Bu yaydığı koku, burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.

    Soğana karanfil batırmanın faydaları

    Doğal bir antibiyotik olan soğan, mikrobiyal hastalıkların tedavisine yardım etmektedir. Antibiyotik özellikleri sayesinde soğan, enfeksiyonel hastalıklara da iyi gelmektedir. Karanfil ise burun tıkanıklığını açar ve etrafa hoş bir kokunun yayılmasını sağlar. Ayrıca akciğerleri temizleyen, boğaz ağrılarını dindiren karanfil, kuru öksürüğü de bir çırpıda geçirmektedir.

    Solunum yolunu rahatlatır

    Soğana karanfil batırmak solunum yollarını açtığı için geceleri daha rahat bir uyku çekmenizi, horlama sorununuz varsa bunun üstesinden gelmenizi sağlayabilir.

    Aynı zamanda soğan ve karanfil gün içerisinde daha enerjik olup, stres seviyenizi düşürmektedir.

    Soğana karanfil batırma işlemi nasıl yapılır?

    Soğana karanfil batırmak için öncelikle bir soğanı ortadan ikiye kesmemiz gerekmektedir. Daha sonra ise elinize alacağınız 5 ya da 6 karanfili alıp, sap kısmından soğanın iç kısmına batırmanız gerekmektedir. Karanfilin tomurcuk kısımları dışarıda kalıncaya dek bastırırsanız, daha iyi sonuçlar alacaksınızdır. Bu sayede hem soğanın yaydığı kokudan faydalanabilir hem de karanfilin yaydığı kokudan faydalanabilirsiniz.

 

 

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