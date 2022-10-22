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Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

Kış aylarında yaşanan hastalıkların çoğalması nedeniyle daha dirençli bir bünyeye sahip olmak için doğal antibiyotikler de tüketilebilir. Doğal antibiyotiklerin en güçlüsü ve faydalısı olan sarımsak ile balın karışımıyla meydana gelen kür ise tüm hastalıklara karşı direncinizi artırıp adeta kalkan görevi görüyor. Peki bu kür nasıl hazırlanır? İşte kış aylarında hastalıklara savaş açan sarımsak-bal karışımının faydaları ve hazırlanışına dair tüm detaylar...

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  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    Kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşırken en etkili yöntemlerden biri olan sarımsak ve bal kürü inanılmaz etkiler sunuyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını ve kolesterol seviyesini düşüren sarımsak, koroner kalp hastalıklarının, kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine de yardımcı oluyor. Özellikle hastalıkları önlemede doğal ilaç niyetine kullanılabilen sarımsağın çiğ tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu kadar güçlü antibiyotik etkisi olan sarımsak, balla birleşince ortaya mucize bir kür karışımı çıkıyor. Üstelik bu kür, 7 gün boyunca her gün tüketildiğinde hastalıklara karşı kalkan niteliğinde oluyor!

    *Tüketmeden önce doktorunuza danışın!

    *Bala alerjisi olan kişiler bu karışımı tüketmemeli!

    *Tansiyon düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin bu karışımı tüketmemesi gerekir. 
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    Genelde pişirilmiş şekilde tüketimi tercih edilse de uzmanlar, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilmek için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyor.

    Ancak bu kürden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Özellikle balın doğal olması oldukça önemli. 7 gün boyunca aç karnına bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkileri ise şu şekilde sıralanabilir:
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    TANSİYONU DÜŞÜRÜR

    Yüksek tansiyon, tüm kalp ve damar sağlığını tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak istiyorsanız her gün aç karnına sarımsak ve bal karışımını tüketebilirsiniz.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    KÖTÜ KOLESTROLÜ KONTROL ALTINA ALIR

    Çiğ sarımsağın ezilmesiyle ortaya çıkan allisin maddesi, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasını sağlar.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    DOLAŞIM SİSTEMİNE BİREBİR

    Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalı bir hale geliyor. Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    ENFLAMASYONU DÜŞÜRÜR

    Yapılan çalışmalar, pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklanan enflamasyon nedeniyle ortaya çıktığını göstermektedir.

    Hem sarımsak hem de bal, enflamasyonla savaşan besinlerdir. Bunun yanı sıra artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    ÖKSÜRÜĞÜ KESER

    Öksürüğünüz ister bakteriyel enfeksiyon, ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız şurup, öksürüğünüzü kesip atacaktır. Bu karışım, hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır ve balgam söktürücü etkiye sahiptir.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    SOĞUK ALGINLINA KARŞI ETKİLİ

    Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları, bal ve sarımsak karışımının düzenli kullanılması ile bastırılabilir. Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini sağlar.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    Antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bulunan bal ve sarımsak besinleri, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırır.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    SARIMSAK VE BAL KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

    Sarımsak ve bal karışımından tam anlamıyla faydalanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun.

    %100 doğal olamayan ucuz ballar şeker ilavelidir. Bu balların tüketiminden uzak durun ve mutlaka doğal içerikli bal tüketin!

    Malzemeler:

    - 1 bardak bal (335 gram)

    - 10 diş sarımsak

    - 1 kapaklı cam kavanoz
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    Hazırlanışı:

    - Sarımsağı soyup tane tane koyabileceğiniz gibi ufak ufak doğrayabilir ya da ezebilirsiniz.

    - Balı cam kavanoza koyup üzerine sarımsakları ekleyiniz.

    - Kavanozun kapağını kapatıp, 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletiniz.

    - 1 hafta sonra sağlıklı, ev yapımı bir şurubunuz olacak.

    Şurup haline geldikten sonra kahvaltıdan önce 1 kaşık 7 gün boyunca her sabah tüketilir.

    (1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketebilirsiniz)
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    Tüketimi:

    Bal ve sarımsak karışımını, sabahları kahvaltıdan önce 1 kaşık; ister olduğu gibi, ister biraz ılık su ekleyerek tüketin.

    Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin ve 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.

    Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.

    Bu karışımın etkisinin, günlük alışkanlıklarına göre kişiden kişiye farklılık göstereceğini unutmayın.

    Eğer doymuş yağlar, şeker ve diğer zararlı yiyeceklerle beslenmeye devam ederseniz, şurubun çok bir etkisi olmayacaktır.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    SARIMSAĞI NASIL KULLANMAK GEREKİYOR?

    Aktif maddesi alicin ısıyla birlikte doğallığını kaybettiğinden, sarımsağı çiğ şekilde tüketmek, idealdir. En iyi sonuçlar için sarımsağı ezip doğrayın ve yemeden önce 15 dakika kadar bekletin. Sarımsağı ezmek, allicini biyolojik açıdan daha kullanılabilir hale getiren bir kimyasal reaksiyonun başlamasını sağlar.

    Aç karnına yemenin gerekliliğini açıklamak ise gayet basit: Mideniz yemekle dolu olduğunda, vücudunuzun yiyecekteki tüm besleyici maddeleri işleyip özümsemesi zorlaşır.
  • Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi kür: 7 gün boyunca aç karnına tüketen hastalık yüzü görmüyor!

    SARIMSAKLI GRİP TONİĞİ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    Bir sarı soğanın yarısı, kabaca doğranmış

    5 diş sarımsak, kabaca doğranmış

    2 acı kırmızı biber, kabaca doğranmış

    1 yemek kaşığı zencefil, kabaca doğranmış

    1 limonun suyu

    Elma sirkesi, organik, filtresiz, çiğ

    Hazırlanışı:

    350-500 ml'lik cam turşu kavanozunu alın ve doğranmış soğanla doldurun.

    Doğranmış sarımsakları ekleyin.

    Acı biberleri tohumları ile birlikte katın.

    Doğranmış zencefilleri dikkatlice yerleştirin.

    Limonu ayrı bir kapta sıkın, çekirdeklerini ayıklayın ve karışıma dökün.

    Bir santimetrelik boşluk kalacak şekilde, kavanozu elma sirkesi ile doldurun.

    Kavanozun kapağını kapatın ve tezgahınıza ya da kilerinize koyun.

    Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve grip toniğiniz kullanıma hazır!

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