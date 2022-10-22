Kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşırken en etkili yöntemlerden biri olan sarımsak ve bal kürü inanılmaz etkiler sunuyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını ve kolesterol seviyesini düşüren sarımsak, koroner kalp hastalıklarının, kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine de yardımcı oluyor. Özellikle hastalıkları önlemede doğal ilaç niyetine kullanılabilen sarımsağın çiğ tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu kadar güçlü antibiyotik etkisi olan sarımsak, balla birleşince ortaya mucize bir kür karışımı çıkıyor. Üstelik bu kür, 7 gün boyunca her gün tüketildiğinde hastalıklara karşı kalkan niteliğinde oluyor!

*Tüketmeden önce doktorunuza danışın!

*Bala alerjisi olan kişiler bu karışımı tüketmemeli!

*Tansiyon düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin bu karışımı tüketmemesi gerekir.