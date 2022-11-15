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Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı vücut sisteminin savunma sağlaması için en önemli aşamadır. Bağışıklık sistemi, vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı savunmasını sağlayan temel mekanizmadır. Özellikle soğuk kış aylarında virüs ve bakterilere karşı savunmasız olan bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıkları önlemede oldukça önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek için ise vücudun bakıra ihtiyacı vardır. Bakır; kırmızı kan hücreleri, bağ dokusu, kemik gibi enzimler için hayati önem taşır. Peki, sağlıklı dokular ve bağışıklık sistemi için de gerekli olan bakır hangi besinlerde bulunur? İşte vücudu bir kalkan gibi koruyan bakırı içerisinde barındıran doğal besinler...

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  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    Virüs, bakteri ve mantar gibi patojenlere karşı korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi büyük bir önem taşır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için dengeli ve düzenli beslenme programı şart. Sağlıklı besin tüketimini günlük rutin haline getirerek vücudunuzun dış etkenlere karşı olan direncini koruyabilirsiniz. Bağışıklıkta rol oynayan hücrelerin fonksiyonlarını destekleyen en önemli bileşen olan bakır içeren besiler tüketerek sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    İSTİRİDYE

    Kabuklu deniz hayvanları arasında yer alan istiridye, kalori açısından oldukça düşük besinler arasında bulunmaktadır. Çinko, selenyum ve B12 vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağı olan istiridye, bakır açısından da oldukça zengindir. 100 gramında 7,6 mg bakır bulunan istiridyenin pişirilerek tüketilmesi önerilmektedir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    PANCAR

    Anavatanı Akdeniz bölgesi olan pancar, A,B ve C vitaminleri yüksek oranda bulunmaktadır. Demir, fosfor, magnezyum, çinko, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan pancar, içerdiği yüksek oranlı bakır sayesinde kanda hemoglobin düzeyinin dengesini sağlamakta ve anemi gibi rahatsızlıkların meydana gelmesini önlemektedir. Yaprakları vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan pancarı, öğünlerinize dahil edebilir, günlük bakır ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

    Son derece sağlıklı olan ve düşük kalorili, K vitamini, lif, magnezyum, folat ve kalsiyum gibi vitamin ve mineralleri içeren yeşil yapraklı sebzeler, vücudun bakır ihtiyacının karşılanması için oldukça önemlidir. Ispanak, pazı ve lahana gibi yapraklı yeşillikler yüksek oranda bakır içeren besinlerdir. Çiğ olarak tüketilebilecekleri gibi pişirilerek de tüketilebilmektedirler. Pişirilmiş 180 gram ıspanak, günlük bakır ihtiyacının yüzde 33’ünü karşılamaktadır. Bu sebeple gün içerisinde öğünlerinize ekleyebilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    AY ÇEKİRDEĞİ

    Yüksek oranda protein, E ve B vitamini, potasyum, çinko, yağ, magnezyum ve fosfor içermekte olan ay çekirdeği, bakır açısından da oldukça zengindir. Aşırı tüketmemek kaydıyla insan vücudunda çok sayıda olumlu etkisinin bulunduğu belirtilen ay çekirdeği, günlük bakır ihtiyacının yüzde 70’ini karşılamaktadır. Uzmanlar tarafından çiğ tüketimi tavsiye edilmekte olan ay çekirdeğini çok fazla olmamak kaydıyla her gün tüketebilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    ISTAKOZ

    Deniz tabanında yaşamakta olan ve büyük, kaslı kabuklu deniz hayvanları arasında yer alan ıstakoz, yüksek protein, selenyum ve B12 vitamini de dahil olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral içermektedir. Mükemmel bir bakır kaynağı olan ıstakoz, günlük bakır ihtiyacının yüzde 178’ini karşılayabilmektedir. Yağ oranı oldukça düşük olan ıstakozun yüksek oranda kolesterol içeriyor olması nedeniyle dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    KARACİĞER

    B12 vitamin, A vitamini, folat, B2, demir ve kolin gibi birçok besin maddesini sağlamakta olan karaciğer, bakır açısından da oldukça zengindir. 70 gram dana karaciğerde yaklaşık olarak 10,3 miligram bakır bulunmaktadır. Bu miktar da günlük ihtiyacın çok daha fazlasını karşılamaktadır. Bu nedenle öğünlerinize ister kızartarak, ister ızgara şişte pişirerek ekleyebilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    ŞİTAKİ MANTARI 

    Doğu Asya’ya özgü bir mantar türü olan Şitaki Mantarı, güçlü bir aromaya sahip, yenilebilir mantarlar arasında yer almaktadır. Çok güçlü vitamin ve mineralleri içermekte olan Şitaki mantarı, günlük bakır ihtiyacını yüksek oranda karşılamaktadır. Dört adet kurtulmuş şitaki mantarında B1, B5, B6, manganez, çinko, selenyum, folat ve D vitamini gibi besinler bulunmaktadır. Günlük bakır ihtiyacının yüzde 89’unu karşılamaktadır.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    SARIMSAK

    Doğal bir antioksidan kaynağı olan sarımsak, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Selenyum, fosfor ve kalsiyum açısından zengin olan sarımsakta yüksek oranda bakır da bulunmaktadır. Kolestrol ve trigliserid seviyesini düşürmekte olan sarımsak, çok sayıda hastalıktan korunmak için birebir besinlerin başında gelmektedir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    BİTTER ÇİKOLATA

    Normal çikolatadan daha yüksek miktarda kakao katısı içermekte olan bitter çikolata, az süt ve şeker içermektedir. Antioksidan, lif ve çeşitli besinlere sahip olan bitter çikolatanın 100 gramı, günlük bakır ihtiyacının yüzde 200’ünü karşılamaktadır. Daha dengeli bir şekilde tüketilmesi durumunda kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürmektedir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    SPİRULİNA

    Siyanobakterilerden ya da mavi-yeşil alglerden yapılmakta olan toz gıda takviyesi spirulina, yüksek oranda protein, B12 vitamini ve demir içermektedir. 7 gram spirulinada 20 kalori, 4 gram protein bulunmaktadır. Bunun yanı sıra günlük B12 ihtiyacının yüzde 25’ini, günlük B1 vitamini ihtiyacının ise yüzde 17’sini karşılamaktadır. Bakır açısından da oldukça zengin olan spirulina, günlük ihtiyacın yüzde 44’ünü sağlamaktadır.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren diğer besinler ise şu şekilde; 

    TURUNÇGİLLER (C VİTAMİNİ)

    Diğer vitaminlere kıyasla virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklığımızı güçlendirmek için tercih edilebilecek en önemli öğelerden olan C vitamini bir çok besinde bulunuyor.

    Fakat yüksek kullanmak istiyorsak;

    Portakal

    Limon
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    ZENCEFİL

    İltihap önleyici bir yapıya sahip olduğu için vücudumuz üzerinde çok önemli bir etkisi olan zencefil aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.

    Kullanımına dikkat edilmesi gereken de bir ürün olan zencefil yüksek dozda tüketilmesi durumunda mide ekşimesi, kalp ritim bozukluğu ve deri dökülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    KAPYA BİBER

    Bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça önemli olan C vitamini, besinler arasında en yüksek oranda kapya biberi içerisinde bulunur. Yemeklerinize eklediğiniz bu biber çeşidi sayesinde, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

    Gibi c vitamini bakımından zengin besinlerin yanında meyve grubundan greyfurtu, ananası, çileği; Sebze grubundan ise domatesi, maydonozu, brokoliyi ve ıspanağı tüketebilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    KARA MÜRVER

    Sambucus nigra isimli kara mürver bitkisinden elde edilen ekstrakt, bağışıklık sistemini destekler. Bu bitkisel ekstrakt ile gerçekleştirilen çok sayıda klinik çalışma mevcuttur. Kara mürver ekstraktının grip ve benzeri viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. Ek olarak soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıklarında görülen semptomların hafiflemesine de yardımcı olur.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    YOGURT, KEFİR (PROBİYOTİK)

    İçerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklığı güçlendirmede kilit bir rol oynayan yoğurt, kefir gibi ürünler vücudumuza başka faydalar da sağlıyor.

    Sindirim sistemimizi koruyan probiyotikler bağırsaklarımızı kuvvetlendirerek enfeksiyon kapma ihtimalimizi de en aza indiriyor.
  • Kış aylarında hastalıklara karşı tam bir doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dokuları koruyarak enfeksiyonu önlüyor

    REİSHİ MANTARI

    Bağışıklık sisteminde görevli olan beyaz kan hücrelerinde etkili olan reishi mantarı, immün sistemin desteklenmesinde potansiyel yararlara sahiptir. Geleneksel tıpta eski bir tarihe sahip olan bu mantar, akciğer hastalıkları ve diğer enfeksiyonlarda kullanılan bir bitkidir. Doğal katil hücreler, bağışıklık sistemi içerisinde bulunan, virüslere ve tümör oluşumlarına karşı savunmada kritik öneme sahip hücrelerdir. Yapılan bazı araştırmalar ise reishi mantarının doğal katil hücrelerini desteklediğini gösterir.

 

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