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Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

Şimdi tam zamanı olan muhteşem bir yeşil bitkilerden karalahana kış aylarında şifa olacak nitelikte. Tam bir C vitamini deposu olan karalahana iyi bir laf kaynağı olup bağırsakları çalıştırır, kabızlığı engeller, kalın bağırsak kanserine karşı korur ve vücuttaki hasarları temizler. Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde yemeklerde kullanılan bu muhteşem bitki İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla tavsiye ediliyor. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen karalahana ayrıca diyet listelerinin de bir numaralı tercihi. İşte kansere karşı koruyucu kalkan niteliğinde olan karalahananın faydaları…

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  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    Tam bir C vitamini deposu olan karalahana aynı zamanda A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir. Sarmasından çorbasına, çorbasından salatasına kadar pek çok alanda kullanılan ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bu besin zayıflamak isteyen kişiler tarafından da detoks olarak kullanılıyor. Vücutta biriken fazla miktarda toksinler hücre hasarına yol açabilir. İşte vücutta biriken bu toksinlerin atılmasında karalahana tam bir temizleyici etken olarak imdadımıza yetişir. Karalahananın içeriğindeki antioksidanlar, vücutta bulunan doğal veya çevre kaynaklı, istenmeyen toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    KARALAHANA FAYDALARI NELERDİR?

    Lezzetiyle damak çatlatan karalahan aynı zamanda tam bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.  Uzmanlar tarafından bol bol tüketmesini önerilen faydalı besinler arasında ilk beşe girebilecek olan bu besin C vitamini bakımından zengin olduğundan kanserli hücrelerin artmasının önüne geçer.

    İşte karalahananın faydaları: 

    Karalahana düzenli tüketildiği zaman cilde iyi gelir, kemiklerin güçlenmesini sağlar ve dokuları iyileştirir.

    Vücutta meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olur.

    Vücudun direncini arttırır ve zararlı bakterileri öldürür.

    Kansızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kansızlığı azaltır.

    Karalahana tüketimi kabızlık problemi yaşayanlar tarafından kullanıldığında sorunu çözer.

    İdrar söktürmeye yardımcı olur.

    Bağırsakta meydana gelen kurtlanmanın önüne geçer. Bağırsakları kurt ve parazitlerden temizler.

    Mide ve bağırsak ülseri olanlara karalahana suyu iyi gelir.

    Vücuda direnç verir.

    Kanser hücrelerine iyi gelir. Düzenli karalahana tüketiminin kadınlarda meme kanserinin ortaya çıkmasına da engel olduğu ifade edilmektedir.

    Sarılık, romatizma, siyatik ve astıma iyi gelir.

    Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

    Antioksidan özelliğine sahip olduğu için anti -viral içerikli bir besindir. Gribal enfeksiyonlara karşı korur, vücuda direnç kazandırır.

    Cilt, diş ve kemik dokularının sağlamlığını arttırır.

    Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.

    Taze karalahana suyu mide ve bağırsak ülserine iyi gelir.

    Astım, romatizma, siyatik, sarılık ve safra kesesi hastalıklarında faydalıdır.

    Kandaki şeker oranını düşürür.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    KARALAHANANIN ZARARLARI VAR MIDIR?

    İnsan sağlığına pek çok açıdan fayda sağlayan bir bitki olan karalahana bazı durumlarda dikkatli tüketilmelidir. Karalahananın ne kadar tüketildiği çok önemlidir. Tüketim miktarı aşıldığında zarar verebilir. Bu yüzden karalahana zararları kapsamında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    Karalahana haftada en fazla 3 kere tüketilmelidir. 3 günden fazla tüketmek isteyen kişiler iyotlu tuz kullanarak yemelidir. Bunun nedeni karalahananın iyot emilimi yapmasıdır.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    Oxalates maddesini içerir. Bu yüzden karalahanayı herkesin tüketmesi önerilmez. Özellikle safra kesesi, böbrek ve gut rahatsızlıkları gibi hastalıklara sahip olan kişiler karalahana kullanımından uzak durmalıdır.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİP ZAYIFLATAN İKSİR: KARALAHANA SUYU

    Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yemeklerde sıkça kullanılan bir besin olan karalahana son dönemlerde diyet listelerinin bir numaralı tercihi. Karalahana suyu olarak da tüketilen bu besin zayıflamak için muhteşem bir etki sunar. Karalahana suyunun faydası karalahananın faydaları ile benzerlik gösterir. Bunun yanı sıra zayıflamak isteyen kişilerin kilo verme dönemlerinde yardımcı olur. 
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    Karalahananın suyunun nasıl yapıldığı ise bu noktada önem teşkil eder. Karalahananın suyunun hazırlanması son derece basit ve pratik bir şekilde çıkarılır. Karalahana suyu ise şu şekilde yapılır:

    Karalahana suyu için ilk olarak 1 litre suyu kaynatmalısınız.

    Kaynayan suyu ocaktan aldıktan sonra 8 ila 10 yaprak karalahanayı sıcak suyun içine atın.

    Ardından 6 -7 dakika kapağı şekilde haşlayın.

    Haşlanan karalahanaları tenceren bir süzgeç yardımı ile çıkarın.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    Kaynamış karalahana suyunu ise sabah aç karnına soğuk ya da sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    Düzenli tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olacak ve yağ yakımını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra içeriğindeki yoğun lif oranı ile sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlarken tokluk hissi verdiği için az yemenize de yol açacaktır.
  • Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan! Şimdi tam zamanı olan bu bitki bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelliyor

    KARALAHANA SUYU NE İŞE YARIYOR?

    Bağışıklık sistemini güçlendirir.

    Kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur.

    Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

    Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler.

    Kemikleri güçlendirir.

    İdrar söktürür ve kabızlığı önler.

    Vücudu toksik maddelerden arındırır.

    Zayıflamaya yardımcı olur.

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