Tam bir C vitamini deposu olan karalahana aynı zamanda A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir. Sarmasından çorbasına, çorbasından salatasına kadar pek çok alanda kullanılan ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bu besin zayıflamak isteyen kişiler tarafından da detoks olarak kullanılıyor. Vücutta biriken fazla miktarda toksinler hücre hasarına yol açabilir. İşte vücutta biriken bu toksinlerin atılmasında karalahana tam bir temizleyici etken olarak imdadımıza yetişir. Karalahananın içeriğindeki antioksidanlar, vücutta bulunan doğal veya çevre kaynaklı, istenmeyen toksinlerin atılmasına yardımcı olur.