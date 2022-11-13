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Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmanın bir yolu da yediğimiz besinlerden geçiyor. Günlük yaşantımızda ne ile beslendiğimiz ve ne kadar tükettiğimiz oldukça önemli. Fakat bazı durumlarda sağlıklı diye tükettiğimiz yiyecekler zannettiğimizin aksi bir etki yapabiliyor. Sağlıklı beslenmek kadar bu yiyeceklerin etkisini de mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Her sağlıklı yiyecek herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Eğer vücudunuzda garip belirtiler gelişiyorsa nedeni sağlıklı zannettiğiniz besinler olabilir. İşte vücudunuzda bazı değişimlere neden olan 9 besin…

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  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    Besinlerin ne oranda ve nasıl tüketildiği oldukça önemli. Her sağlıklı besin sınırsızca tüketilmemeli. Her ne kadar zararları olmayan, aksine oldukça sağlıklı olan besinler, bazı kişiler tarafından dikkatli tüketilmeli veya hiç tüketilmemeli. Burada dikkat edilmesi ve unutulmaması gereken nokta; bazı hastalıkları ya da hassasiyetleri olan kişilerin hangi yiyecekleri ne kadar tüketmesi gerektiğinin analizinin dikkatli yapılmasıdır. Besinlerin içeriğinde bulunan mineraller sağlıklı yaşamın yapı taşını oluştursa da kontrolsüz bir şekilde tüketildiğinde olumsuz durumlara neden olabilir. Vücudunuzu dinlemek sizi en doğru yola ulaştıracaktır. Unutmayın yediğiniz besinlerin etkisi vücudunuzda alarm verir. Eğer vücudunuzun size anlatmaya çalıştığı sinyalleri doğru analiz edersek hangi besinin ne gibi etkilere neden olacağını çok rahat gözlemleyebiliriz.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    İŞLENMİŞ GIDALARI HAYATINIZDAN ÇIKARIN!

    Son yıllarda ne denli sağlıksız olduğu her fırsatta dile getirilen işlenmiş gıdaların tüketimi giderek artış göstermekte. İşlenmiş gıda tüketimi hızla artış gösterirken aynı oranda hastalıkların çeşidi ve sayısı da çığ gibi büyümekte. Yüz binden fazla katılımcı üzerinde yürütülen bir araştırmada, ultra işlenmiş gıdaların tüketimini takiben kalp ve damar hastalıkları riskinde yüzde 12'lik bir artış olduğu görülmüştür.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    Yapılan araştırmalar, işlenmiş gıdaların tüketiminin özellikle meme kanseri riskini yüzde 10 artırdığını göstermektedir. Birkaç çalışma, gıdaların zihinsel sağlık üzerindeki etkisini de kanıtlamıştır. Özellikle kızarmış yiyecekler, işlenmiş etler veya tatlılar gibi aşırı işlenmiş yiyeceklerin depresif belirtilerle ilişkili olduğu bilinmektedir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    İşlenmiş gıdalara ek olarak çok fazla şeker, sodyum ve yağ içeren bu besinler, fazla kilo ve obezite riskini artırır. Tuz bakımından çok yüksek işlenmiş gıdalar tansiyonu yükseltir ve yüksek tansiyon hastalığına neden olabilir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    VÜCUTTA GARİP ETKİLERİ OLAN 9 BESİN

    Bazı besinler vücutta zararlı veya zararsız bir takım garip etkilere neden olabilir. Eğer siz de bu etkileri vücudunuzda gözlemliyorsanız nedeni bu besinler olabilir. İşte vücutta garip etkileri olabilen 9 besin…
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    KAŞINTININ NEDENİ MANTAR OLABİLİR

    Mantar çiğ veya az pişmiş yenildiğinde, vücudun her yerinde toksik dermatite neden olarak şiddetli kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabilir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    PANCAR İDRARI PEMBELEŞTİRİR

    Pancar ve böğürtlen gibi birçok kırmızı sebze ve meyve idrarınızın pembeye dönmesine neden olabilir. Bu, bu gıdalarda bulunan bitki pigmentlerinden gelir. Renk pembeden kırmızıya değişebilir, ancak bu sağlık için tamamen zararsız bir durumdur.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    KUŞKONMAZ İDRARIN KÖTÜ KOKMASINA NEDEN OLUR

    Kuşkonmaz yemek, idrarda pişmiş lahana gibi kokabilen keskin bir kükürtlü kokuya yol açabilir. Bu, kuşkonmazdaki uçucu hale gelen kükürt bileşiklerinin sindirimi ve parçalanmasının sonucu ortaya çıkar. Kuşkonmaz yedikten 15-30 dakika sonra idrarda kötü koku alınabilir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    OLGUNLAŞMAMIŞ BÖĞÜRTLEN HALÜSİNASYONLARA NEDEN OLABİLİR

    Olgunlaşmamış böğürtlen yemek hazımsızlığa ve halüsinasyonlara neden olabilir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    ACI SOS UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUR

    Acı sosun ötesinde, baharatlı yemekler genel olarak uykuyu etkiler. Yapılan çalışmalar, bunun termoregülasyondan kaynaklandığını gösteriyor. Bu, uykuya dalabilmeniz için vücut iç sıcaklığını düzenleyen süreçtir. Baharatlar vücut ısısını artırıcı ve gece huzursuzluğuna neden olan etkiye sahiptir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    TUZLU YİYECEKLER PARMAKLARDA ŞİŞKİNLİK MEYDANA GETİRİR

    Fazla tuz, vücutta su tutulmasına neden olur ve bu da şişkinliğe yol açar. Özellikle ayaklarda ve ayak parmaklarında şişlikler ortaya çıkar. Uzmanlar, günde 5 gr tuz tüketimini önermektedir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    AFRODİZYAK GIDALAR LİBİDOYU ARTIRIR

    İstiridye, çilek, çikolata... Bu afrodizyak yiyecekler libidoyu harekete geçirir. Bu besinler hem erkeklerde ereksiyon hem de kadınlarda rahmin gevşemesi için gerekli olan damarların genişlemesini ve kan akışını destekler.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    HAVUÇ CİLDİ TURUNCU YAPAR

    Havuç ve balkabağı cildinize turuncu bir renk verme özelliğine sahiptir. Çok fazla havuç veya beta karoten içeriği yüksek diğer yiyecekleri yemek, özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında cildin sarı-turuncu renk almasına neden olabilir.
  • Vücudunuzda garip değişiklikler oluyorsa dikkat! Sağlıklı diye tükettiğiniz besinler tuhaflığa neden olabilir

    SOYA SPERM SAYISINI AZALTIR

    Çalışmalar, soyanın erkeklerin üreme yetenekleri üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Bu, soyada bulunan izoflavonlardan gelir. Doğurganlık üzerindeki etkisi kadınlarda da aynıdır. Soya bir endokrin bozucudur ve üreme sistemini değiştirebilir.

 

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