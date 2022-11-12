Sigaradan kurtulmak isteyenler dikkat! Bu besinler sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinleri yok ediyor

SİGARA İÇENLERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbon monoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.

Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.

Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılır. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.