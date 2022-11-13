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Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

Genel sağlığınızı ölçümlemede organların verdiği sinyallere mutlaka kulak verin. Eğer vücudunuzda birtakım değişiklikler gözlemliyorsanız altında yatan nedeni araştırın. İdrar ve cilt renginde değişiklikler hangi hastalığa yakalandığınızın habercisi olabilir. Bu durumlara ek olarak dilinizde oluşan beyaz lekeler de aslında size bir işaret veriyor. Dilde görülen beyazlıklar çoğu zaman zararsız olabileceği gibi bazı ölümcül hastalıkların göstergesi bile olabilir.

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  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dilde oluşan beyaz lekeler ve tomurcuklar hastalıkların göstergesi olabilir. Antik çağlarda vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için dilin durumu kontrol edilirmiş. Eski şifacılar hastalığın tüm semptomları bitmiş olmasına rağmen dil sağlıklı görünmüyorsa hastanın tamamen iyileşmediğini düşünüyorlardı. Pamukçuk olarak da adlandırılan dildeki bu beyazlıklara neden olan lezyonlar yanak içlerine, damağa, diş etlerine ve bademciklere yayılabilir. Başta kanser ve AIDS gibi hastalıklar olmak üzere pamukçuğun daha şiddetli seyretmesine neden olan durumlarda lezyonlar yemek borusuna kadar ilerleyebilir. Lezyonların yemek borusuna kadar uzandığı durum Candida özofajiti olarak adlandırılır. Özofajit hastaları yukarıdaki belirtilere ek olarak yutmada güçlük, besinlerin boğazda takılı kalmasına bağlı ağrı gibi semptomlar da gösterebilir.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Söz konusu bu dildeki pamukçuklar daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülse de büyüklerde de hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bebeklerde pamukçuk dilde beyaz lezyonların yanı sıra beslenme güçlüğü, huzursuzluk gibi belirtilerin oluşmasına da neden olabilir. Bebekler pamukçuğu emzirme sırasında annelerine geçirebilir. Candida ile enfekte olan meme, bu mantarın süt yoluyla yeniden bebeğe geçmesine yol açarak yeniden pamukçuk oluşumuna neden olabilir. Birbirini takip eden bu durum kısır döngü halini alabilir. Burada önemli olan husus dil rengini iyi takip etmek ve oluşan bu beyazlıkların sterilizasyonunu sağlamaktır. Dil temizliği, tat tomurcuklarının hassasiyetini artırır, nefesi ferahlatır ve aynı zamanda diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasını önler.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dilde görülen bu beyazlıklar ise farklı hastalıkların habercisidir. İşte şekline ve konumuna göre dilin renginin işaretleri...
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dilin ön ucu

    Solunum sistemi hastalıklarına neden olur. Akciğerler, kenarlar boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret eder.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dilin orta kısmı

    Karaciğer sol kenara, sağdaki pankreasa ve midenin orta kısmına yansıtılır.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dilin alt kısmı

    Kenarlar böbreğe tekabül eder, ortadaki bölge bağırsaktır. Bazda beyazlığın birikmesi, bağırsakta önemli miktarda toksin varlığını işaret edebilir. Özellikle çatlaklar varsa veya plak gri görünüyorsa, gastrit, mide ülserleri veya duodenal ülserlerin başlangıcıdır.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dil üzerindeki beyaz plak

    Ayrıca, dil üzerinde beyaz veya başka bir plak oluşumu zayıflamış bir bağışıklık sisteminin bir belirtisidir. Yani diliniz beyazsa, inceleyin ve plağın nerede olduğunu belirleyin.

    Beyaz dilin yetersiz ağız hijyeni göstergesi olabileceğini de unutmayın. Beyaz dil hastalıkların bir göstergesi olabilir.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    KAZINABİLEN BEYAZ NOKTALAR

    Dr. Rachel Ward, diş fırçasıyla fırçalanabilen beyaz lekelerin ağızda pamukçuk belirtisi olabileceğini söylüyor. Genellikle ağrı, hoş olmayan bir tat ve yeme ve içme güçlüğü ile ortaya çıkabilir. Oral pamukçuk yaygın ve normalde kolayca tedavi edilse de tekrarlayan bir sorun haline gelirse, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun veya bir eksiklik gibi altta yatan başka bir sağlık sorununu gösterebilir.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    BEYAZ LEKELER

    Dilinizde çıkmayan beyaz lekelere Lökoplaki denir. Bu durum, sigara içmek gibi tahriş edici maddelere kronik olarak maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

    Rachel, çoğunlukla iyi huyludurlar ancak kanser öncesi olabilirler ve diş hekiminiz veya doktorunuz tarafından görülmesi gerekir, diyerek uyarıda bulunuyor.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    AĞIZ ÜLSERLERİ

    Ağızda ve dilde ülserler yaygındır ve ağrılı olsalar da genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşirler. İyileşmeyen bir ülseriniz veya dilinizde yeni bir yumru varsa, bu ağız kanseri belirtisi olabilir ve hemen doktorunuza veya diş hekiminize görünmelisiniz.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    KILLI DİL

    "Tüylü dil" teriminin, dilin yüzeyinde anormal bir katmanı tanımlamak için kullanılıyor. Nispeten yaygın, geçici ve zararsız bir durum. Tüylü dil, dilin üst kısmının uyarılmaması nedeniyle oluşur ve ağızda çok fazla bakteri veya maya büyümesine neden olur.

    Bu bakteri, dil boyunca uzanan papilla adı verilen küçük yuvarlak çıkıntılar üzerinde oluşur. Papilla genellikle olduğu gibi dökülmek yerine uzamaya başlar. Ağır vakalarda, normal uzunluklarının 15 katına kadar uzayarak saça benzer bir görünüm verebilirler. En yaygın olarak kötü ağız hijyeni veya sigara içmekten kaynaklanır.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Dili temizlemenize ve dezenfekte etmenize yardımcı olabilecek bazı doğal yollar bulunur. Diş etleriniz ve hatta dişlerinizin sağlığını iyileştirmenize yardımcı olacaktır. İşte onlardan bazıları:
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Sarımsak

    Mükemmel değil mi? Sarımsağın ağız kokusu ve ağız temizliğinin bir yolu olmadığı gerçeğine o kadar inanmışız ki! Sarımsak hakkında söylenenleri dikkate almayın ve çiğ sarımsağı yemekten korkmayın. Bu bakterilerin ölmesine ve dilin temizlenmesine yardımcı olur.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Aloe vera

    Aloe, anti-inflamatuar ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Dildeki ve diş etindeki mikropları öldürmek için, ağzınıza bir çorba kaşığı aloe vera suyu koyun, birkaç dakika boyunca çalkalayın ve tükürün. Daha sonra ağzınızı ılık su ile durulayın. Bunu günde birkaç kere tekrarlayabilirsiniz.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Tuz

    Tuz, dilin temizliği için en iyi yöntemlerden biridir. Aşındırıcı tuz parçacıkları, kir ve ölü hücreleri dilden temizler. Dilin üzerine biraz tuz serpiştirin ve bir dakika boyunca bir diş fırçası ile hafifçe fırçalayın. Daha sonra ağzınızı su ile durulayın. Bunu günde iki kez tekrarlayın.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Zerdeçal

    Zerdeçal sadece bir baharat değil, aynı zamanda ağız için antiseptik ilaçlara mükemmel bir alternatiftir. Macun kıvamına gelene kadar zerdeçal ve narenciye suyunu karıştırın. Macunu 2 dakika boyunca dilin üzerine sürün ve sonra ılık su ile iyice durulayın.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Sağlıklı bir dil için yapılması ve yapılmaması gereken şeyler ise;
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Diş fırçasıyla iyice fırçalayın

    Dili bir diş fırçası ile alttan yukarı doğru yavaşça fırçalayın. Tabandan uca kadar. Sertçe bastırmayın. Zaman ayırın.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Gargara, bitki ve tuz ile dezenfekte edin

    Otlar, şifalı özelliklere sahiptir. Örneğin; papatya, nane ve adaçayı... Papatya, nane  ve adaçayından birer çay kaşığı alın, karışıma bir tutam meşe kabuğu ekleyin ve 4 bardak kaynamış su ile doldurun. Suyun soğumasını ve süzülmesini bekleyin. Sonra et suyuna bir yemek kaşığı tuz dökün. Bitti! Dişlerinizi fırçaladıktan sonra günde iki kez bu ilacı kullanın.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Sigara içmeyin

    Sigara, dilin papillalarınnı iltihaplanmasına sebep olur. Bu da, ölü hücrelerin dil üzerinde birikeceği anlamına gelir, bu da bakterilerin büyümesi için rahat bir ortam oluşturur. Ayrıca sigara dumanı, ağız dokusu için sağlıksız olan kimyasallar içerir.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Alkol kullanmayın

    Alkol dilini aynı anda 2 şekilde etkiler. Dildeki papillaların iltihaplanmasına neden olur ve vücudu kurutur. Bunlardan dolayı alkolden kaçınmak en iyi yoldur.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Bol su için

    Su, dil dahil bütün vücudumuza yardımcı olur. Kuru bir ağız dili olumsuz yönde etkiler. Susuz kalmayın, her zaman yanınızda bir şişe su bulundurun. Vücuttaki su kaybı çok olduğu zaman başka belirtiler de gözlenir. Bunlar koyu idrar, yorgunluk, baş ağrısı ve nadir idrara çıkmadır.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Doğru ağız bakımı

    Ağız içini temiz tutmak, dil yarasının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Dişleri fırçalamak, diş ipi ve ağız çalkalama suyu kullanmak; yaranın enfekte olma riskini azaltır. Doğru ağız bakımının bir parçası olarak düzenli olarak diş kontrollerine gitmek de büyük önem taşır. Her öğünden sonra, sabah ve akşam hem dişleri hem de dilleri temizlemek gerekir. İdeal rutin şu şekildedir: Dişler ve diller temizlenir, diş ipi kullanılır, dezenfektan için gargara kullanılır.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Tuzlu su ile gargara

    Tuzlu su, yarada enfeksiyon görülme riskini düşürür ve bu sayede yara iyileşmesini hızlandırır. Gargara suyunu hazırlamak için bir su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz koyarak karıştırmak yeterli olur.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Papatya çayı ile gargara

    Papatya çayı dildeki yaraların sönmesini, hafiflemesini sağlar. Soğutulmuş papatya çayı ile gargara yapmak yaranın iyileşmesine yardım eder.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Adaçayı ile gargara

    Adaçayının iltihaplanmayı azaltıcı özelliği vardır. Adaçayı ile kaynatılan su soğutularak gargara yapmak için kullanılabilir.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Yaraya bal sürün

    Bal antibakteriyel özellikleri olan bir gıdadır. Ayrıca bal yanma sonrası yara iyileşmesini hızlandırır. Dolayısıyla dil yaralarına bal sürmek, yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir.
  • Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

    Hindistan cevizi yağı kullanın

    Hindistan cevizi yağı dili temizleyip, toksinlerden arındırıp beyazlığı giderir. Sabahları dişlerinizi fırçalamadan önce, ağzınıza 1 yemek kaşığı katı halde olan hindistan cevizi yağı koyun. Bu yağı ağzınızda, dişlerin arasında ve dilin etrafında döndürün. Buna 15 dakika devam edin. Tükürüp ağzınızı ılık suyla durulayın. Genel ağız sağlığı için bunu günde bir kez yapın. Bunun için Hindistan cevizi yağı yerine susam yağı da kullanabilirsiniz.

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