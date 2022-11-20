Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirimi, içerdiği liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar.

Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler. İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir. İncirdeki kalsiyum diğer besinlere oranla daha kolay sindirilir, bu sebeple süt içemeyen kişilerin incir tüketmesi önerilir.

Kanserden korur. İncirde bulunan ‌benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.

Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir. Sindirim problemi olanlar için tavsiye edilir.

Müshil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müshildir.

Yapılışı şöyledir: 2-3 kuru incir doğranır ve üzerine kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlendirilir. Günde 2-3 bardak içilmesi önerilir.