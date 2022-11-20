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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

Lezzetiyle ağızları sulandıran incir adeta şifa deposu olarak karşımıza çıkyor. Genellikle yaz aylarında yaş olarak tüketilen bu mucize meyvenin kurusunu da her gün mutlaka tüketmek gerekiyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incir özellikle kış aylarında yaşanan bronşit, öksürük ve balgam şikayetlerinin de önüne geçiyor. İçerisinde bulundurduğu muazzam vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına olan faydalarıyla mucizevi bir etki gösteren incirin kürü ise soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklara karşı tam bir kalkan görevi görüyor.

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  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    İçeriğinde sodyum, potasyum, çinko, bakır, magnezyum minerallerini barındıran incir A, C, B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mucize meyve Ege Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞÜ KESEREK BALGAMI BİTİREN İNCİR KÜRÜ

    İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır. İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

    Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. 100 gram kuru incir yenildiğinde vücudun günlük gereksinimi olan kalsiyumun %17'si, demir ile magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i, B2 vitaminin ise %4'ü karşılanır.

    Antioksidan özelliği vardır. Kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

    Demir eksikliği olanlar tüketirse içindeki demir sayesinde takviye besini olabilir.

    Hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskini düşürür.

    K vitamini ve kalsiyum içinde bulunduğu için iskelet sistemi için faydalıdır.

    Bronşit ve astım hastalarına iyi gelir.

    Kadınlarda kaliteli yumurtalık sayısını arttırır. Erkeklerin sperm kalitesini artırır.

    İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    Kan basıncına fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, işlenmiş sodyum içeriği yüksek gıdaları tüketen kişiler potasyum eksikliği yaşayabilir ve bu da hipertansiyona yol açabilir.

    Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. 1 orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır ki bu da günlük ihtiyacımız olan lif miktarının %6'sını karşılar. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleri ile incir porsiyon kontrolü yapıldığı takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirimi, içerdiği liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar.

    Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler. İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir. İncirdeki kalsiyum diğer besinlere oranla daha kolay sindirilir, bu sebeple süt içemeyen kişilerin incir tüketmesi önerilir.

    Kanserden korur. İncirde bulunan ‌benzaldehit adlı madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlar da  kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.

    Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir. Sindirim problemi olanlar için tavsiye edilir.

    Müshil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müshildir.

    Yapılışı şöyledir: 2-3 kuru incir doğranır ve üzerine kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlendirilir. Günde 2-3 bardak içilmesi önerilir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    Siğil oluşumunu önler. Körpe olan incirin yapraklarının içindeki süt siğile karşı etkilidir. Bu etkiyi sağlamak adına körpe olan incirin yaprağından çıkan süt siğile sürülür. Düzenli yapıldığında siğil ortadan kaybolur.

    Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler. Kurutulan incir yaprakları ile dekoksiyon hazırlanır. Bu dekoksiyon hemoroit (basur) ile çıbanlara karşı etki gösterir.

    Dekoksiyonun hazırlanışı şöyledir: Körpe olan incir yaprakları, havadar ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur, sonrasında yapraklar parçalanır. 2 veya 3 tatlı kaşığı kurutulmuş incir yaprağı bir bardak su içerisinde 30 dakika süre ile kaynatılır ve bu şekilde hazırlanmış olan dekoksikasyon suyu ile ıslatılan bez, basur memesine veya çıbana sarılır. Basura karşı olan bu dekoksiyondan gün içerisinde 2-3 bardak kadar içilir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    Meme kanseri riskini düşürür. Menapoz sonrasında meme kanseri oluşmasını önlediği yapılan araştırmalarla görülmüştür. Yaklaşık 8 senedir menopozda olan 52.823 kadın ile yapılan bir araştırmada, beslenmesinde lifli meyvelere yer verenlerin diğerlerine oranla meme kanserine yakalanma riskinin %34 oranında daha az olduğu görülmüştür. Yalnızca meyveler değil tahılların da yüksek oranda lif içermesi onların da kansere yakalanma riskini azaltıcı etkileri olduğunu göstermektedir.

    Antioksidan, vitamin ve mineral deposudur: Özellikle koyu renkli olan taze incir; karoten, lutein, tanin gibi bir çok antioksidan bileşen ve A, E, K gibi sağlığımıza faydalı vitaminler içerir. İçeriğinde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunması sayesinde bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlar.

    İnsülin salınımını dengeler. İçinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum olduğundan, insülin salınımını dengelemektedir. Bu özelliği sayesinde diyabetli hastalar da incir tüketebilir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    Yağ oranı düşük olduğu için kalp ve damar sağlığını korur. Potasyum mineralleri bulundurması ile tansiyon dengesini korur ve böylece kalp sağlığını olumlu etkiler.

    Vücudu temizler. Bulundurmuş olduğu antioksidanlar sayesinde incir, kan ile bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar ve aynı zamanda yetişkin bireylerde oluşabilecek göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturur.

    Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yüksek orandaki lif içeriği sayesinde mideye olumlu etkileri vardır. Yapılan çalışmalarla ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği görülmüştür.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    Cilt hastalıklarına iyi gelir. İncirin de barındırmış olduğu antioksidanların cilt sağlığında olumlu etkileri bulunur.

    Akne sorunu yaşayanlar inciri püre haline getirip, 20 dakika süre ile yüzüne uyguladığında cildi temizlenecektir.

    Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır.

    Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır. Uygun porsiyonlarda tüketildiği takdirde içeriğindeki lif ve tatlı isteğinin giderilmesi ile şeker hastalığına iyi geldiği görülmüştür.

    Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalığı olanların diyetlerine inciri eklemesi tavsiye edilir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    İNCİR HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

    Hamilelerin kendi sağlığını korumak ve bebeğin gelişimini sağlıklı tamamlamak için incir tüketmeleri oldukça faydalıdır. Çinko, potasyum, kalsiyum, demir ihtiyaçlarının bir kısmını incirden karşılayabilirler.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    İNCİR CİNSELLİĞE İYİ GELİR Mİ?

    İncirin bir diğer faydası erkeklerin sperm kalitesini arttırır. Kadınların sağlıklı yumurtalıklarının artmasını sağlar. Hamile kalmak isteyenler için hem erkeğin hem de kadının kullanabileceği incir kürü tarifleri vardır.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    YAŞ İNCİR NEYE İYİ GELİR?

    Yaş incir sivilce ve cilt problemlerine karşı iyi gelen bir besindir. Menopoz döneminde olan kadınların hormonları değişiklik gösterir ve bağışıklıkları düşer. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için yaş incir tüketmeleri tavsiye edilir. İçinde K vitamini ve kalsiyum olan yaş incir kemikleri güçlendirir ve diş sağlığının korunması için faydalıdır.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    KURU İNCİR NEYE İYİ GELİR?

    Kuru incir bol miktarda potasyum barındırır. Potasyum ise tansiyonumuzu dengelemek için faydalı bir mineraldir. Yüksek tansiyon riski olanlar için tüketilmesi tavsiye edilir. Kan basıncını da dengeleyen kuru incir kalp ve damar hastalıklarını engellemeye yardımcı olur. Yaş incire göre kuru incir daha lifli bir yapıya sahiptir, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlar. Tüketildiğinde tokluk hissi sağlayacağı için kilo vermek isteyenlere de takviye gıdadır. Alzheimer riskini düşürerek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    TAZE (YAŞ) İNCİR Mİ? KURU İNCİR Mİ TÜKETİLMELİ?

    Kuru incir ya da taze incir seçimi, kişinin bulunduğu şartlara ve damak zevkine göre değişebilir. Aslında her ikisi de porsiyonda 1 adet geçmektedir, asıl arasındaki fark gramajdır. Kuru incir 1 adet (20g) 50 kaloridir, taze incirden daha fazla diyet lifi, sodyum, potasyum ve kalsiyum içermektedir. Taze incir, kuru incire göre daha fazla C vitamini, A vitamini ve beta-karoten barındırır. Kuru incir de taze incir de faydaları ile öne çıkan besinlerdendir. Son dönemlerde bebe inciri olarak da bilinen şekil verilmemiş kuru incir türü de sıkça tüketilmektedir.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    İNCİRİN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Her besinde olduğu gibi incirinde bazı durumlarda zararları bulunabilir. Kuru incirde yüksek miktarda fruktoz vardır. Fazla tüketildiğinde karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Bağışıklık sistemi için faydalı olsa da fazla tüketilirse dost bakterileri öldürebilir. Alerjen ve hassas bünyelerin doktora danışarak tüketmeleri gerekir.

    İncire karşı alerji ve negatif ilaç etkileşimi düşük oranlarda görülmektedir. Bu sebeple diyetinize ılımlı olarak endişelenmeden ekleyebilirsiniz.
  • Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyan şifa: Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor!

    DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

    2010 yılında yapılmış olan bir çalışmaya göre, kauçuk ya da huş polenine alerjisi olan bireylerde incire de alerjik reaksiyon verebileceği ön görülmüştür. İncir dut familyasının bir ürünü olduğundan dut ailesi içerisinde bulunan dut, portakal, şekerli elma gibi meyvelere vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir.

    Kurutulmuş ve çiğ olan incir K vitamini bakımından zengin bir meyvedir. K vitamininin doğal bir kan kalınlaştırıcı etkisi bulunur. Vafarin (Coumadin) gibi kanı inceltici etkileri bulunan ilaçları kullanıyorsanız, K vitamini tüketiminizi günlük olarak takip etmeniz gerekir.

    İncir doğal bir müshil etkisi bulundurur bu özelliği kabızlığın tedavisinde olumlu etki gösterirken, fazla incir tüketimi ise ishale neden olabilir. İnciri tükettikten sonra tuvalete çok sık gidiyorsanız tüketiminizi kesmeniz gerekir.

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