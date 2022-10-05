SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren kuru soğan özellikle kış aylarında mikroplara karşı vücut direnci arttırır ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Mikrobik rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi gereken soğan doğal bir antibiyotiktir. Bu nedenle de vücudunuzda bulunan ve sizi hasta etmeye niyetlenen mikropları yok etmek konusunda uzman kabul edilir.

Diyelim ki soğuk aldınız ve hastalandınız. Boğazınızda balgamlı bir öksürük var. İşte böyle durumda da kuru soğana başvurabilirsiniz çünkü kuru soğal balgam söktürücü özelliği ve burun tıkanıklığı önleyen etkisi ile iyileşmenize yardım eder.