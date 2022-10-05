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Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

Kış ayları, beraberinde hastalıkları da getirdi. Özellikle zayıf bünyeye sahip olan kişilerin bir sıcak bir soğuk olan bu havalarda hastalanmaları kaçınılmaz oluyor. Bu aylarda en çok şikayet edilenlerin başında grip, nezle ve geçmeyen öksürük geliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda çocukların hastalanması ise oldukça sık yaşanıyor. Gece öksürmesi ise tabiri caizse ciğerlerin ağızdan çıkacak gibi hissedilmesine neden oluyor. Soğuk havaların dezavantajından korunmak, yemeklerin vazgeçilmezi doğal antibiyotik olarak görev alan soğanla mümkün! Üstelik soğanla elde edeceğiniz mucize karışımla tüm hastalıklara karşı gardınızı alabilirsiniz. İşte hastalıkların en büyük koruyucu kalkanı olan soğanın faydaları ve mucize karışım tarifi...

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  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    Kışın sıklıkla hastalanıyor ve bir türlü iyileşemiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Özellikle bağışıklığı zayıf olan kişiler soğuk havaların gelmesiyle birlikte sürekli hastalanır. Özellikle çocukların okula gittiği dönemde grip ve öksürüğün önü alınmıyor. Hastalığın ilerlemesi durumunda ise antibiyotik kullanmak durumunda kalıyoruz. Ancak sıklıkla hasta oluyorsanız fazla antibiyotik kullanmak sakıncalı bir hal almaya başlayabilir. Antibiyotik gibi ağır ilaçların kullanımını en aza indirmek için doğal besinlerin gücünden faydalanın. Severek kullandığımız yemeklerin olmazsa olmazı soğan tam bir doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Siz de hastalanmadan önce mutlaka önleminizi alın ve soğanla yapılan muhteşem karışımı her gün tüketin. Kanserle savaşan, kalp ve damar sağlığını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren soğanla mucize karışımın farkına varın…

    *Özellikle bala alerjisi olan kişilerin bu karışımı kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    DOĞAL ANTİBİYOTİK: ENFEKSİYONLARA KARŞI TAM BİR KALKAN!

    A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olan soğan, kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

    A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler.

    Suda eriyen vitaminlerden olan B vitamini ise bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

    C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır. Bu vitaminler sayesinde vücut direncini artırıyor ve hasta olmaktan koruyor. Özellikle sindirim siteminde, ağırlıkla bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelen enfeksiyonlara karşı da tam bir kalkan görevi görüyor. Soğan aynı zamanda ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkmakta.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

    Virüslere ve bakterilere karşı doğal antibiyotik görevi gören soğan zayıflayan bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini destekler. Soğan içerdiği sülfür (kükürtlü maddeler) sayesinde antibakteriyel etki oluşturmaktadır. Yetişkin ve çocuklar çok rahat bir şekilde tüketebileceği soğan, vücut direncini artırıyor. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde oradaki mikroplara karşı dirençli olmak için o ülkede yetişen soğanın tüketilmesi öneriliyor. Bulunduğunuz bölgenin kendi toprağında yetişen soğan, hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlıyor. Soğan tüketerek tatilinizi çok daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER

    Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren kuru soğan özellikle kış aylarında mikroplara karşı vücut direnci arttırır ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanızı sağlar.

    Mikrobik rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi gereken soğan doğal bir antibiyotiktir. Bu nedenle de vücudunuzda bulunan ve sizi hasta etmeye niyetlenen mikropları yok etmek konusunda uzman kabul edilir.

    Diyelim ki soğuk aldınız ve hastalandınız. Boğazınızda balgamlı bir öksürük var. İşte böyle durumda da kuru soğana başvurabilirsiniz çünkü kuru soğal balgam söktürücü özelliği ve burun tıkanıklığı önleyen etkisi ile iyileşmenize yardım eder.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

    Tam bir kalp dostu olan soğanın kanı temizleme özelliği bulunuyor. Bu özelliği sayesinde kalp damarlarının tıkanmasına neden olan engelleri ortadan kaldırıyor ve kişiyi kalp hastalıklarından koruyor. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    KANSERLE SAVAŞIR

    Kuru soğan aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Kanser tedavilerinde de soğan kürlerinin önerilir. Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Özelikle kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri, kuru ve beyaz soğana göre daha fazla bulundurmaktadır.

    Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanser, erken teşhis edilmez ve tedavi edilmezse, ölümle sonuçlanabilir. Tehlikeli ve zor bir tedavi sürecine sahip olan hastalıktır. Herkesin kansere belli oranda yakalanma riski var. Ancak bu oranları düşürmek yaşam tarzımızı sağlıklı olacak şekilde düzenlemekle mümkün. Bunun için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Soğanın mucizesi burada da devreye giriyor. Zira bilimsel araştırmalara göre soğan, kansere sebep olan serbest radikallerin baş düşmanı. Bilimsel çalışmalara göre muftağımızın efendisi soğan, özellikle kolon kanseri riskini ciddi anlamda azaltıyor.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI İLE SOĞUK ALGINLIĞINA SON!

    Özellikle kış aylarında sık sık hastalanan kişilerdenseniz soğanla elde edilen bu mucize karışım doktorsuz günler vaat ediyor. Zira soğan, aynı zamanda solunum yolları hastalıklarını tedavi etmeye yardımcı bir hekim görevi üstleniyor. Nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi geliyor. Balgam söktürücü özelliği de var.

    ÖNERİ: Soğanı lapa halde göğsünüze sürüp yattığınızda sabah daha rahat uyunacağınızdan emin olabilirsiniz.

    Ayrıca akciğerlerdeki bronşları genişleten soğan, sigara içenler için de bir akciğer temizleyicisi görevi görüyor.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

    Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

    - Bu mucize karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

    - Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.

    - Kullanımında ise, çocuklar için günde 3 defa 1 tatlı kaşığı olarak, yetişkinlerde ise günde 3 defa 1 yemek kaşığı olacak şekilde uygulanmalıdır.

    İkinci tarif ise şu şekilde:

    - Soğanın kabukları soyulur ve sapı olan tarafından yuvarlak bir şekilde kesilir.

    - Üzerine kapak olarak kullanacağız.

    - Soğanın içi hafif oyulur ve alt tarafından kürdan yardımı ile delinir.

    - Küçük bir çay bardağının üzerine koyulur ve bal eklenir.

    - Üzerine kestiğimiz soğanı kapak olarak koyduktan sonra 2-3 saat bekletilir yavaş yavaş sulanarak bardağa birikecek.

    - Çocuklar için günde 2 defa 1 tatlı kaşığı yetişkinler ise 1 yemek kaşığı tüketebilir. 
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    SOĞAN BAL KARIŞIMI NEYE İYİ GELİR?

    - Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra antibakteriyal olarak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da kullanılabilir.

    - Vücudu kimyasal etkilerden korur, karaciğerin toksinlerle uğraşmasına olanak vermezsiniz.

    - Gribe iyi gelen bir ilaç bulunmamaktadır. Antibiyotik tedavisi bile bu hastalık için pek fayda sağlamaz. Bu nedenle vücudu güçlendirmek ve gribin etkisini azaltmak için, soğan bal karışımından yararlanmak en iyisi!

    - Soğanın içeriğindeki bileşenler kanserden, gribe birçok hastalığa iyi gelmektedir.

    - Soğan suyu balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini azaltmaktadır. Astım krizinde etkili olan bileşenleri bile baskılamaktadır.

    - Balla karıştırılan soğan suyu ise, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda şifalı etkiye neden olur.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    BÖCEK SOKMALARINDA MİKROBU KIRAR

    Soğan kadar soğan suyu da her derde deva. Enfeksiyonların, yaraların çabuk iyileşmesini sağlayan soğan suyunun tedavi edici özelliği var.

    ÖNERİ: Böcek ısırmaları, yaralanmalarda o bölgeye soğan suyu uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde arı sokmasında soğan bölgedeki acı ve yanma hissini hemen alacak ve size rahatlatacaktır.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    SAÇLARI BESLER, UZATIR, CİLDİN SAĞLIKLI GÖZÜKMESİNİ SAĞLAR

    Soğan, özellikle pişmemiş haliyle keskin kokusu nedeniyle kimilerine pek çekici gelmeyebilir ancak soğan aynı zamanda bir güzellik iksiri. Kılcal damarları genişleten soğan cildin kanlanmasını sağlıyor ve ciltteki selülit, yaşlanma belirtileri ve kırışıklık gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Aynı etki sağlıklı, parlak saçlar için de geçerli. Soğan, doğru uygulama ile saçlarınızın uzamasını hızlandırıyor.

    ÖNERİ: Ayda iki kere saçınızı soğan suyuyla yıkarsanız saçlarınız daha hızlı uzar.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    ŞEKER SEVİYESİNİ DENGELER, KÖTÜ KOLESTROLÜ SAĞLIKLI SEVİYEDE TUTAR

    Şeker (diyabet) hastaları için doğal bir ilaç olan soğan, kandaki insülin seviyesini sağlıklı bir seviyede tutarak şeker hastalığının hasarlarından vücudu koruyor. Çiğ soğan tüketmek ayrıca kötü kolesterolün sağlıklı seviyede kalmasını sağlarken iyi kolesterolü artırıyor.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

    Soğanı idrar ve ödem söktürücü bitkisel kür olarak da kullanabilirsiniz. Böylelikle vücuttaki toksinlerden kolayca kurtulmanızı sağlar. Bunun yanı sıra soğan böbrek ağrılarını hafifletir, böbrek taşları ve kumlarını dökmenize yardımcı olur, hatta yeniden oluşmalarını önler.

    Regl dönemi öncesinde ağrı hisseden kadınlar için kuru soğanın adet söktürücü etkisi de bulunmaktadır.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    ROMATİZMA AĞRISINI KESER

    Soğanın doğal bir ağrı kesici olduğunu daha önce de söylemiştik. Öyle ki özellikle kış aylarında romatizma ağrılarından şikayet ediyorsanız soğanları dilimleyip ağrıların olduğu yere streç film ile sarın.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

    Soğan ağız ve diş sağlığı için de birebir. Tavsiyemiz çiğ soğanı aynı sakız gibi üç dakika boyunca ağzınızda çiğnemeniz. Çünkü böylelikle ağız içindeki tüm zararlı bakterileri öldürmüş ve dişlerinize zarar vermelerini önlemiş olacaksınız.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    KEMİK ERİMESİNE ÖNLEMEYE YARDIMCI

    Yaşlılık döneminde zayıflayan kemiklerin çözümü aslında soğanda saklı. Kemik erimesi, kemiklerin görevini yapamaması, en küçük düşmede kırılan kol ve bacaklar gibi sorunları gençlik döneminizde düzenli tükettiğiniz soğanla alt edebilirsiniz. Bu yüzden soğan veya bal ile karıştırılmış soğan suyu tam bir şifa deposu.
  • Kış aylarında hastalanmaya son! Bu mucize karışımla nezle, grip, öksürük ve bronşite savaş açın! Her gün mutlaka için

    SOĞANIN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Kuru soğanın aşırı tüketilmesi durumlarda elbette bazı olumsuz etkilerden de söz edilebilmektedir. Örneğin kuru soğan fazla tüketildiğinde kanamaları arttırabilir. Basur kanamaları olanlar kuru soğan tüketirken dikkatli olmalıdır.

    Bunun yanı sıra kuru soğanın migren ağrılarını tetikleyici etkileri olduğundan da bahsedilir. Ayrıca kuru soğan çiğ olarak tüketildiğinde midede şişkinlik ve yanma yapabilir. Yani reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olanların çiğ kuru soğan tüketmekten mümkün mertebe kaçınması gereklidir.

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