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Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

Boğaz iltihabı olarak da adlandırılan farenjit ağız ve burun boşluğunun arka duvarında meydana gelen iltihaplanma sonucunda oluşan bir hastalıktır. Özellikle kışın gelmesiyle birlikte en sık rastlanan hastalıkların başında gelen farenjit günlük yaşamı zehredebilir. Yutkunma güçlüğü, boğazda kaşıntı ve yanmaya neden olan farenjit, genellikle soğuk algınlığı ile ortaya çıkar ve oldukça can sıkıcıdır. İşte farenjite iyi gelene doğal yöntemler…

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  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Boğazın 'farenks' ismi verilen arka kısmının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan farenjit, kış aylarında kişilerdeki şikayetleri artırır. Farenjit hastalığı sıklıkla kış mevsimi ile birlikte kendini gösterir ve kişilerde ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Hızlı bir şekilde yayılan bu tehlikeli hastalık ilerlerse hava yolunu tıkayabilir ya da boğaz arkasında apse oluşumuna yol açabilir.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Boğaz bölgesi veya yutak bölgesinin tahriş olmasıyla rahatsızlık yaratan farenjit, akut ve kronik farenjit olarak olmak üzere iki gruba ayrılır:

    Akut farenjitte boğazda yanma, ağrı ve ateş meydana gelirken,

    Kronik farenjitte ise daha çok kuru öksürük, gıcık ve boğazda takılma hissi gibi şikayetler görülmektedir.

    Akut farenjit boğazda kızarıklık, yutkunma güçlüğü ve yüksek ateş, birkaç gün boyunca yemek yerken zorlanma gibi durumlara neden oluyor.

    Kronik farenjit ise daha çok boğaz bölgesinde tahriş sonrası görülen bir hastalıktır. Hastanın yaşam tarzı ve alışkanları, reflü ve burun hastalıkları sonucu meydana gelebilir.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    FARENJİT NEDEN OLUR?

    Virüsler farenjit hastalığına yol açan en önemli faktörlerdendir. İşte farenjit ile birlikte seyreden enfeksiyon hastalıklarından bazıları;

    Suçiçeği, kızamık, krup, boğmaca, beta enfeksiyonu, adenovirüs enfeksiyonları, öpücük hastalığı ve influenza.

    Bakteriyel farenjidin nadir nedenleri arasında gonore, klamidya ve corynebacterium bulunur.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

    - Yüksek ateş

    - Boğaz ağrısı

    - Geniz akıntısı

    - Yutkunma güçlüğü

    - Boğaz batma ve yanma hissi

    - Boğazda kuruluk
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    EVDE FARENJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Bol sıvı tüketimi, et suyu içeren sıcak çorbalar içmek, sıcak tuzlu su ile gargara, yatak istirahati ve odayı nemlendirmek etkili yöntemlerdendir.

    Bol bol su içmelisiniz. Su, vücudunuzun bağışıklığını artıracaktır ve böylece ağrılarınız da azalacaktır.

    Et suyu olan çorbalara ağırlık verebilirsiniz.

    Gargara yapmanız gerekiyor.

    Doğal bitki çayları tüketebilirsiniz. Sıcak içecekler de boğazınıza iyi gelecektir.

    Dinlenmeniz gerekiyor. Soğuk şeylerden uzak durun ve dinlenin.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    FARENJİTE İYİ GELEN DOĞAL ÇÖZÜMLER

    Adaçayı

    Antiseptik bir bitki çayı olma özelliği taşıyan adaçayı gargarası farenjit için doğal bir ilaçtır. Ada çayı, boğazdaki hasar görüş hücreleri yenilemektedir. Solunum yollarını rahatlatır ve burada oluşan enfeksiyonları da yok eder.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Aynısefa çayı

    Farenjit geçiren kişiler aynısefa bitkisi çayını hem bitkisel gargara hem de bitki çayı olarak tüketebilir.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Sarımsak

    Sarımsak çiğnemek veya suyun içerisinde bekleterek suyunu içmek farenjit için etkili bir çözümdür.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Soğan

    Güçlü ve doğal bir antibiyotik olan soğan, farenjit döneminde mutlaka tüketilmelidir.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Zencefil

    Boğaz yolunda oluşan tahriş ve iltihap için zencefilli süt doğal bir çözümdür.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Ihlamur çayı

    Farenjit için yüzyıllardır kullanılan bir doğal ilaç olan ıhlamur hoş aroması ile hastalığa karşı savaşmaktadır. Düzenli tükettiğinizde boğazınıza ve şikayetlerinize iyi gelir. Bu çayı günde iki ya da üç kere tüketebilirsiniz.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Yeşil çay

    Günde 2 fincan yeşil çay tüketerek farenjitin etkilerini en aza indirip hastalığı vücudunuzdan atabilirsiniz.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Papatya çayı

    İster papatya çayı olarak tüketin isterseniz özünü kullanın. Her türlü farenjitinizi azaltacaktır.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Zerdeçal

    Zerdeçal faranjite çok iyi geliyor. Özellikle öksürme yüzünden göğüs bölgenizde ağrılar hissediyorsanız zerdeçal ağrı kesici özellik taşıyor. Bu yüzden sütle karıştırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    FARANJİTE İYİ GELEN BESİNLER

    Bu süreçte beslenme de oldukça önemli. Yedikleriniz de sağlığınızı iyi etkilemeli ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeli. İşte farenjite iyi gelen besinler:

    Sarımsak

    Soğan

    Havuç

    Domates suyu

    Et suyu çorbaları

    Ihlamur

    Aynısefa çayı

    Kekik ve bal karışımı
  • Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

    Normalde akut faranjitler bir hafta içerisinde geçerler ama eğer hastalığınız ve şikayetleriniz geçmiyorsa o zaman bir doktora görünmeniz faydalı olacaktır.

    Faranjit aynı zamanda ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle teşhis ve tedavinin erkenden yapılması büyük önem taşıyor.

 

 

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