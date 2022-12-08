Kronik stres ciddi hastalıklara yol açıyor: Önlem alınmazsa sizi bitirebilir! İşte stresin vücudunuzdaki etkileri

Sürekli aç hissetmenize neden olur

Beyinde bulunan sempatik sinir sistemi stres altındayken yönetimi ele alır. Bu durumda ise tüm yağlı ve şekerli yiyecekleri tüketme isteği gelişir ancak vücut bunları yakmak yerine yağ olarak depolar. Bu nedenle eğer kronik stres altındaysanız ve sempatik sinir sistemi uyanıksa, bir dilim ekmekten normalde alınan kalorinin çok daha fazlası alınmış olur. Ayrıca stres altında daha fazla açlık hormonu (leptin) ve daha az tokluk hormonu (ghrelin) üretilir. Tam da bu nedenle kontol edilemeyen fazla kilolardan kurtulmak için öncelikle rahatlamak ve stres seviysini azaltmak gerekir.