Adli vakalarda olay yerinde elde edilen DNA verileri çok önemlidir. Özellikle cinayetlerde, olay yeri ve ceset üzerinde elde edilen kıl, tüy, tükürük, kan, sperm ve ter gibi DNA içeren veriler, gizemli olayların çözülmesine ve tüm sırların gün ışığına çıkmasına yardımcı oluyor.

DNA, adli vakada en önemli delillerden biridir. Birçok önemli cinayet, olay yerinde elde edilen bu tür veriler sayesinde çözülmüştür. Bu tür olaylarda önemli olan cinayet masası ve olay yeri inceleme ekiplerinin dikkatli çalışmasıdır. Ufak bir hata cinayet vakasını kusursuzlaştırabilir. Gözle görülmeyen bir DNA’yı bulmak ise olayı çözmek demektir. 2008 yılında İstanbul’da işlenen bir vahşet, yapılan titiz çalışmayla elde edilen DNA sayesinde çözüldü.

REKLAM İHBAR CİNAYET MASASINI HAREKETE GEÇİRDİ Tarih yaprakları 21 Aralık 2008’i gösteriyordu. Yeni yıla sayılı günler kalmıştı. O yıl o tarihine kadar İstanbul’da 340 cinayet işlenmişti. 2007’de 424 cinayet işlenmişti. Geçen yıla oranla rakamlar düşmüştü. Ancak vahşetin boyutu düşmemişti. Gelen bir ihbar yeni bir vahşetin yaşandığını gösterecekti. Haber merkezi, cinayet masasını anons ederek ekiplerin çok acil Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi’nde 831 sokakta bulunan adrese gitmesini istedi. Cinayet Masasının deneyimli isimlerinden oluşan bir ekip hızla olay yerine gitti.

MANZARA DEHŞET VERİCİYDİ Olay yerine giden cinayet masası ekipleri, mahallelinin toplandığı kalabalıktan geçip, ilçe ekiplerinin bulunduğu alana geldi. İlçe ekipleri cinayet masası ekiplerine yukarı çıkmasını işaret etti. 5 katlı binanın 3’üncü katına çıkan uzmanlar dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Kapının eşiğinde kanlar içinde yatan bir anne ve içeride 4 ile 1 buçuk yaşlarında boğazları kesilmiş iki çocuğun cansız bedeni bulunuyordu. Korkunç bir cinayet işlenmişti. Ve cinayet sayısı o gün 343 rakamına ulaşmıştı.

OLAY YERİNİN PROFİLİ ÇIKARILDI Bu olayın o dönem çok önemli bir cinayet dosyası olduğunu anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, DNA önemine de değindi. Bayram şöyle konuştu: “Bir olayda elde edilen bir DNA’nın ne kadar önemli olduğunu bu olayda da gördük. Genç bir kadın iki çocuğuyla birlikte bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Bizim arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen olay yerinde neler yaşanmış ona baktılar. Her olay yerinde yaptığımız gözlemler, bizim şüpheli ile ilgili bir ön görüşümüz oluşur.” REKLAM KATİL DOĞALGAZI AÇMIŞTI İşlenen bu dehşet, kamuoyunu sarstı. 24 yaşında bir anne iki küçük çocuğuyla bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Olay yerinde dikkat çeken bir şey daha yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin içinde gaz kokusuyla karşılaşmıştı. İçeri girilip bakıldığında doğalgaz açık bırakılmışı. Anne ve iki çocuğu öldüren katil zanlısı, çıkmadan doğalgazı açarak, evin hava uçmasını istemişti. Muhtemelen katil zanlısı geriye iz bırakmamak için bu planını yapmıştı. Ancak anne sürünerek kapıya gidip yardım çağırınca bu patlamayı önlemişti.

OLAY YERİ FOTOĞRAFI KATİL TANIDIK DİYORDU Arkadaşlarının olay yerinde çok iyi gözlemlerde bulunduğunu belirten Bayram “Tabi bu tür olaylarda yani evde işlenen cinayetlerde, önce katilin eve nasıl girmiş olabileceğine bakılır. Olay yerinde bakıldığında kapıda bir zorlamanın olmadığı görüldü. Evin içine bakan arkadaşlarımız, boş çay bardaklarını da görüyorlar. Daha sonra evde bir boğuşma yaşanmış. Elde edilen fotoğrafa ve arkadaşlarımıza göre katil tanıdıktı. Ya o eve girip çıkan biri ya da apartmandan biri olabilir. Tabi bunun yanı sıra, maktulün kocası ve kadının bağlantıları incelenir her zaman. Yasak bir ilişki söz konusu mu değil mi? Ama katil küçük çocukları öldürmüşse bu onun tanıdık olduğunu gösteriyordur. Çünkü çocukları öldüren katillerin profilleri hep şöyle olur; çocukları ya bağırdıkları için ya da kendisini tanıdığı için hep öldürmüştür.” REKLAM DİKKAT ÇEKEN KAPÜŞON İPİ Olay bölgesinde herhangi bir görgü tanığı bulunmamıştı. Apartmanda oturan kaç kişi varsa, hepsi Gayrettepe’ye sorgulanmak üzere götürüldü. Öldürülen kadının kocası da götürüldü. İfadeler sorgular yapılırken, bir yandan da olay yerinde elde edilen tüm bulgular Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Bu bulgular nelerdi? Olay yerinde bulunan boş çay bardağı üzerinde bir tükürük DNA izi olabilirdi. Ayrıca olay yerinde bir ip bulundu. Bu ip bir kapüşon ipine benziyordu. Katil zanlısı bu iple anneyi önce bağlamış sonra bıçaklamıştı. Anne bu ipten kurtulup sürünerek dışarı çıkmıştı. Annenin kanlı kıyafetleri de gönderilmişti. Bıçak kullanan katil zanlısı kendi parmağını da kesmiş olabilirdi. Ve gönderilen verilerde katile ait bir DNA’da bulma söz konusuydu. KAN ÖRNEKLERİ ALINDI Bu tür olaylarda apartmanda ve maktulün yakınlarından da kan örneklerinin alındığını belirten cinayet uzmanı Bayram “Çünkü gönderilen verilerde o evde başkasına ait bir DNA bulunursa, bu apartmandakilerin ve maktulün yakınlarından alınan kan örneği ile karşılaştırılır. Bu olayda da bulunan kan damlalarında, öldürülen kadın ve çocukların dışında kan damlası bulunmuştu. Bu kesinlikle katilin kan örneğiydi. Tespit edilmesi gereken bu kan kime aitti?” dedi.