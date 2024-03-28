Çarşaflı kadını darbeden zanlı tutuklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fatih'te bir kadının darbedilmesi, manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi.

Görüntülerin toplumda infiale yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazıldığı ifade edildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME SUÇU

Emniyet birimlerinin çalışması sonucu kadını küfürler eşliğinde darbeden A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 11 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır."

REKLAM Olayın yaşandığı iş yerinin Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği ifade edilen açıklamada, dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün ise tahliye sürecini başlattığı bildirildi. Fatih Belediyesince söz konusu iş yerinin ayrıca ruhsatının da iptal edildiği öğrenildi. TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ü.Ş. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, tutuklandı. Öte yandan, söz konusu iş yerinin önüne gelen bir grup olaya tepki gösterdi. İş yerinin kapalı olan kepenklerini tekmeleyen gruptakiler, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. İş yerinin kepengi üzerine olaya tepki amacıyla yazılan "Allahın kitabı ve Resulü canımızdan evladır" yazısı ise bazı kişiler tarafından silindi. Polis ekiplerinin iş yeri önündeki bekleyişi sürüyor. ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ İş yeri sahibinin avukatı Tamer Yılmaz, gazetecilere, yaşanan olayın hiçbir mazereti olamayacağını söyledi. REKLAM Olaya karışan şüphelinin çalışan olduğunu ve iş akdinin derhal feshedildiğini belirten Yılmaz, kolluk ve yargıya intikal eden konuda iş yeri sahibinin de hiçbir şekilde çalışanın yanında durmadığını dile getirdi. Yılmaz, olayın iş yerine gelen kadının bir gün öncesinden aldığı iki cep telefonu kılıfından birini iade etmek istemesi nedeniyle yaşandığını anlattı.