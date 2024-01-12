Haberler Magazin Ece Sükan: Türkan Şoray kurallarım yok - Magazin haberleri

Ece Sükan: Türkan Şoray kurallarım yok Etiler'de görüntülenen Ece Sükan, yeni projelerinden söz etti. Sükan, basın mensuplarının, "Türkan Şoray kurallarınız var mı?" şeklindeki sorusuna ise gülerek, "Yok" yanıtını verdi Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:15 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ece Sükan, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.



Muhabirlerle sohbet eden Ece Sükan, yeni yıla ailesiyle birlikte girdiğini söyledi. Sükan; "Yeni yıla sakin girdim. Annemlerle birlikteydim. Sonra arkadaşlarıma uğradım. Çünkü hepimiz için çok yoğun bir dönemdi. Negatif bir enerji vardı. Yeni yılı sakin karşıladık" dedi.

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"ASLA YAPMAM' DEDİĞİM BİR ŞEY YOK"



2024 yılı için yeni radikal kararlar alıp, almadığı sorulan Ece Sükan, "Radikal kararlar' demeyelim ama 'Uyku düzenimi daha iyi yapacağım, şunu daha planlı yapacağım, birkaç kursa gideceğim' gibi kişisel kararlarım var. Yeni yılda 'Asla şunu yapmam' dediğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.