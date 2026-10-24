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        Haberler Ekonomi Para ABD'nin Kanada menşeli ürünlere uyguladığı tarifelerin kapsamı değişiyor

        ABD'nin Kanada menşeli ürünlere uyguladığı tarifelerin kapsamı değişiyor

        ABD yönetimi, 30 Ekim itibarıyla Kanada menşeli bazı ürünlere uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin kapsamından bazı makine ve kağıt ürünlerini çıkaracak, yerine belirli vanalar ve halılar gibi ürünleri dahil edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'nin Kanada'ya uyguladığı tarifeler değişiyor

        Beyaz Saray'ın yayımladığı bilgi notunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın beş bildiriyi imzalayarak Kanada'dan gelen belirli ürünlerin ithalatını yasakladığı ve belirli Kanada ürünleri üzerindeki gümrük vergilerinin kapsamını değiştirdiği belirtildi.

        Belirli Kanada ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin kapsamını netleştirmek üzere, Trump'ın 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca yeni bir bildiri imzaladığı aktarılan notta, ABD ticareti üzerindeki yükü etkili bir şekilde dengelemeye devam etmek amacıyla yapılan değişiklikler paylaşıldı.

        Notta, söz konusu düzenlemeyle kontrplak levhalar, bazı kağıt ürünleri, belirli makine ve soğutma ekipmanları ile belirli paketleme kasaları ve kutuları gibi bazı ürünlerin 338. bölüm tarifeleri kapsamından çıkarıldığı, bunun yerine belirli vanalar, halılar ve atık ürünlerin kapsama dahil edildiği kaydedildi.

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        Beyaz Saray'ın notunda söz konusu değişikliklerin 30 Ekim'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

        Kanada'nın "ayrımcı uygulamaları" gerekçe gösteriliyor

        ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ticaretine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla temmuz ayında bu ülkeden ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.

        Trump, 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca Kanada menşeli belirli ürünlere ek vergi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisi imzalamıştı.

        Her bir bildiriyle Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirilirken, peynirden alkollü içeceklere, hokey sopalarından mobilyaya kadar çeşitli ürünler bu kapsamda yer almıştı.

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        Trump, eylül ayında da Kanada'ya karşı uygulanan ticari tedbirleri genişletmiş, belirli motosikletler, süt ürünleri ile alkollü içeceklerin ithalatının 29 Eylül'den itibaren yasaklanmasını öngören bildirilere imza atmıştı.

        Bu hafta, ABD'de bir gıda ithalatçısı, Trump yönetiminin Kanada'ya karşı uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

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        #tarife
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