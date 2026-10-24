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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

        TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 211,9 ton yağlık ayçiçeği satışı yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

        TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı istihsalinin 172,74 tonu LG50480 çeşidi, 39,16 tonu Kalamis olmak üzere toplam 211,9 ton ayçiçeği partiler halinde açık artırma usulüyle satılacak.

        İhale 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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        #TİGEM
        #yağ
        #GIDA
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