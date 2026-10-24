TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri: Zonguldak'ta maden ocağında patlama, 8 ülke ilk kez İstanbul'da buluşuyor, 1 milyondan fazla kişinin GSS prim borcu silinecek, Fon soruşturmasında Çakmak tekrar gözaltında

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 CAN KAYBIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 CAN KAYBIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin göçük altında kaldığını ve 2 işçinin de entübe edildiğini söyledi. İlerleyen saatlerde göçük altında kalan işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda 3 maden işçisi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. 8 ÜLKE İLK KEZ İSTANBUL'DA BULUŞUYORİstanbul'da 8 ülkenin Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya geliyor. Toplantılarda Filistin meselesi, Hürmüz'deki durum, Yemen'le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. DİPLOMASİNİN KALBİ İSTANBUL'DA ATIYORBugün ayrıca 2 gün sürecek 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı başladı. 'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk' temasıyla düzenlenen konferansa, bakan düzeyinde katılımcıların yanı sıra uluslararası teşkilatlardan da üst düzey katılım var. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BARIŞA GİDEN YOLU AÇMA GAYRETİNDEYİZKonferansa videomesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz" dedi. 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEKHabertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik yasal düzenleme yapılacak. 2017 yılına ait GSS primlerini ödemeyen 1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti.FON SORUŞTURMASI: ÇAKMAK YENİDEN GÖZALTINDAFon soruşturmasındaki son gelişmeye bakacağız şimdi... Türkiye Sigorta'nın fona yatırımı karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar elden para aldığı belirtilmesi üzerine eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak tekrar gözaltına alındı. Çakmak, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.FON TEKLİFİ YASALAŞTIAyrıca fon teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Kanun kapsamında, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde olacak. Belirli koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. MÜCAHİT BİRİNCİ'YE HAPİS İSTEMİAvukat Mücahit Birinci'nin, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Birinci hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. MEB, META'YA DAVA AÇACAKŞimdi sosyal medya platformlarının özellikle çocuklar üzerindeki etkisi tüm dünyada tartışılırken Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açmaya hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın sosyal medya üzerinden yaşadıklarının şiddet algısının oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda daha duyarlı davranmak konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik." dedi.MACRON: SENDİKA DIŞI EYLEMLER YASAKLANACAKFransa'da devam eden protestolara bakacağız şimdi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı protestoların ardından güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı ve ülke genelinde sendika dışı eylemlerin yasaklanacağını duyurdu. Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendikal kuruluşlarsa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu.SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI ORTALAMA 17Sigara düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sigara kullanımını da araştırdı. Anket çalışmasında sigaraya başlangıç yaşının ortalama 17 olduğu ve 13 ila 15 yaş arasındaki öğrencilerin yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği tespit edildi. Daha Az Göster