Evli olmanın sağlık üzerinde öyle bir etkisi var ki duyunca çok şaşıracaksınız

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Alternatif olarak, eğer partnerlerden biri egzersiz yapmak veya sağlıklı beslenmek gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinirse, bu davranışlar diğer partner tarafından da benimsenebilir ve daha sonra kan şekerinin düşük tutulmasına yardımcı olabilir.