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Ancak tüm uzmanlar bu görüşte değil. Maryland Üniversitesi'nden sosyolog Phillip Cohen, kadınların ilk kez 45 ila 49 yaşları arasında evlenmeleri durumunda boşanma olasılığının en düşük olduğunu (Wolfinger'in analizinin hariç tutulduğu bir yaş grubu) ve boşanmanın en önemli belirleyicisinin 45 ila 49 yaşları arasında olduğunu öne süren bir model sunuyor. Eğitim düzeyi, üniversite mezunlarının boşanma oranlarının daha düşük olması.