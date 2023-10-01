Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Evli insanlar eskisi kadar sağlıklı değil! İşte bunun nedeni...

        Evli insanlar eskisi kadar sağlıklı değil! İşte nedeni

        Uzun zamandır evliliğin genel sağlık açısından iyi olduğu düşünülüyordu. Harvard Health Publishing'e göre, onlarca yıldır yapılan çalışmalar, birleşmenin daha sağlıklı beslenmemize, sağlık hizmetleri konusunda daha proaktif olmamıza ve hatta kalp krizlerinden daha sık kurtulmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ancak daha yeni araştırmalara göre düşüncemiz kusurlu olabilir. Ohio Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları, güncellenmiş çalışma metodolojilerini kullanarak, ilk evlilikler arasında erkek sağlığında herhangi bir iyileşme olmadığını buldu.

        2

        Social Science Quarterly'e göre, kadınlar için yalnızca 10 yıldan uzun süredir evli olanların sağlıklarında herhangi bir iyileşme görüldü.

        3

        Bu çalışma, 1955 ile 1984 yılları arasında doğan insanları karşılaştırmış ve onlardan hem evlilik öncesi hem de evlilik sonrası sağlık durumları hakkında kendilerini raporlamalarını istemiştir.

        4

        Çalışma yazarı Ph.D. Dmitry Tumin, Healthline'a sonuçların evlilik algısındaki genel sosyolojik değişikliklerle bağlantılı olabileceğini söyledi.

        5

        "Evliliğin nasıl algılandığı konusunda, ancak daha da önemlisi bekarlığın neleri gerektirdiği konusunda önemli kültürel değişiklikler oldu" dedi.

        6

        "Bekarlar giderek daha fazla arkadaşlarıyla veya ebeveynleriyle birlikte yaşıyor ve genellikle geçmiş nesillere göre daha az izole oluyorlar."

        7

        EVLİLİĞE DAİR DÜŞÜNCELER DEĞİŞTİ

        2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez evlilik oranı bekar yetişkin sayısının altına düştü. CBS'ye göre o dönemde 124,6 milyon Amerikalı bekardı, buna karşılık 123,6 milyon evliydi.

        8

        Ancak Tumin, evliliğin kendisinin de değiştiğini ve geçmiş nesiller için geçerli olan çekiciliği taşımayabileceğini de belirtiyor.

        9

        Çalışmasında "İş-aile çatışması 20. yüzyılın sonlarına doğru arttı ve eşlerin birlikte geçirdikleri fiili süre bu dönemde azaldı" diye yazdı.

        10

        "Evde ve işte daha fazla talep olduğu ve birlikte daha az zaman geçirildiği bir ortamda, günümüzün evli çiftleri evliliği sağlıklarını koruyan bir kaynaktan ziyade bir çatışma ve stres kaynağı olarak deneyimleyebilir."

        11

        Yani, evli olmanın sağlığınıza zarar vermesi muhtemel olmasa da, artık bir zamanlar olduğu gibi yalnızlık ve koruma için her derde deva olarak görülmüyor.

        12

        Doğru nedenlerle evlenmek ya da hiç evlenmemek ve sağlığınıza dikkat etmenin başka yollarını bulmak çok daha iyidir.

        13
        Sağlıklı sınırları belirlemenin 6 yolu!
        Sağlıklı sınırları belirlemenin 6 yolu!
        Partnerinizle kavga ederken asla söylememeniz gereken 5 şey!
        Partnerinizle kavga ederken asla söylememeniz gereken 5 şey!
        Neden bazı çiftler birbirine benziyor?
        Neden bazı çiftler birbirine benziyor?
        Evlenmek için ideal yaş belli oldu! En doğru yaş bu!
        Evlenmek için ideal yaş belli oldu! En doğru yaş bu!
        Yoksa alışkanlıklarımız bize miras mı?
        Yoksa alışkanlıklarımız bize miras mı?
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!