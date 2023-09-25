Asla saygı duymuyor musunuz? Sağlıklı sınırları belirlemenin 6 yolu!

Lisanslı bir terapist, ilişki gurusu ve Set Boundaries, Find Peace: A Guide kitabının yazarı Nedra Tawwab , "15 yıl terapist olarak çalıştıktan sonra keşfettiğim şey, büyük bir iletişim taktiği olan atılganlık becerilerinden yoksun olduğumuzdur" diyor. "Ve bu nedenle iş yerinde, ilişkilerimizde ve kendimizle ilgili sınırlarla ilgili sıklıkla sorun yaşıyoruz."

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Tawwab, " Başkalarıyla olan durumlarımızda çok fazla güce ve seçeneğe sahip olduğumuzun farkına varmak bizim için çok önemli" diye açıklıyor.

Sınırları belirlediğinizde (ve bunlara saygı duyulduğunda) , kendinizi dünyanın zirvesindeymiş gibi hissedebilirsiniz. “Mezun olduktan sonra hissedebileceğiniz aynı duyguyu hissediyorsunuz. Tawwab , 'Vay canına, bir şeyler değişti ve bunun nedeni bendim' gibi küçük bir doz gibi. "Bir sınırı dile getirmeye cesaret ettiğinizi ve sonra birisinin bunu onurlandırdığını bilmek, kendinizi gururlandırmanın gerçek bir yolu."