Asla saygı duymuyor musunuz? Sağlıklı sınırları belirlemenin 6 yolu!
İster baskıcı akrabalarınızla, ister saygısız bir patronla, ister reddedilmeyi kaldıramayan arkadaşlarınızla mücadele ediyor olun, sınır koymak çoğu zaman söylemesi yapmaktan daha kolaydır. Çünkü "hayır" demek zor olabilir ama bir o kadar da özgürleştirici olabilir.
Sınırlarınızı koruyabilmeniz için şunu söylemeyi deneyin:
Hayır, bunun için zamanım yok.
Hayır ilgilenmiyorum.
HAYIR.
Bu cümleleri ayna karşısında kendinize söylemek kolay olabilir ama sıra bunları başka birine söylemeye geldiğinde "hayır", "…sorun değil!"e dönüşür.
Ve bazen bu kabul edilemez. İster herhangi bir nedenle katılmak istemediğiniz bir aktivite, ister vakit geçirmek istemediğiniz bir kişi, ister şu anda tabağınıza ekleyemediğiniz bir görev olsun, bu genel mutluluğunuz için çok önemlidir (ve Akıl sağlığından bahsedin), hoşgöreceğiniz veya hoşgörülmeyeceğiniz istek veya davranışları diğerlerinden ayıran mecazi bir çizgi çizmek.
İstediğiniz şey için açıkça konuşmak zor olsa da, diğer tarafta sizi bekleyen şey daha özgün ve keyifli bir varoluştur.
Lisanslı bir terapist, ilişki gurusu ve Set Boundaries, Find Peace: A Guide kitabının yazarı Nedra Tawwab, "15 yıl terapist olarak çalıştıktan sonra keşfettiğim şey, büyük bir iletişim taktiği olan atılganlık becerilerinden yoksun olduğumuzdur" diyor. "Ve bu nedenle iş yerinde, ilişkilerimizde ve kendimizle ilgili sınırlarla ilgili sıklıkla sorun yaşıyoruz."
Tawwab, " Başkalarıyla olan durumlarımızda çok fazla güce ve seçeneğe sahip olduğumuzun farkına varmak bizim için çok önemli" diye açıklıyor.
Sınırları belirlediğinizde (ve bunlara saygı duyulduğunda) , kendinizi dünyanın zirvesindeymiş gibi hissedebilirsiniz. “Mezun olduktan sonra hissedebileceğiniz aynı duyguyu hissediyorsunuz. Tawwab , 'Vay canına, bir şeyler değişti ve bunun nedeni bendim' gibi küçük bir doz gibi. "Bir sınırı dile getirmeye cesaret ettiğinizi ve sonra birisinin bunu onurlandırdığını bilmek, kendinizi gururlandırmanın gerçek bir yolu."
Ayrıca, isteklerinize aykırı olsa bile, size sınır koyanlarla empati kurmak da önemlidir. Birisi davetinizi reddettiğinde veya mesajınıza hemen yanıt vermediğinde, bu her zaman kişisel değildir. Belki zor bir dönemden geçiyorlar ve biraz alana ihtiyaçları var.
Tawwab, KCM'ye, partnerinizle, kayınvalidenizle, kardeşlerinizle veya kendinizle olan ilişkilerinde sağlıklı sınırların nasıl belirleneceği konusunda insanlara koçluk yaparak kazandığı on yıllık bilgelik hakkında konuştu.
SINIRLAR NASIL BELİRLENİR?
İstediğiniz şeyi başarıyla istediğiniz zamanları not edin
“Birçoğumuz zaten sınırları belirliyoruz. Bazı alanlarda kendimizi rahat hissediyoruz, bazılarında ise rahat hissetmiyoruz” diyor Tawwab. Örneğin, soğuk bir restoranda garsondan klimayı kapatmasını istemeye bile aldırış etmeyebilirsiniz, ancak patronunuza başka bir projeyi üstlenemeyeceğinizi söyleme düşüncesiyle kaygıya kapılabilirsiniz.
Tawwab, "Sağlıklı sınırları o kadar zahmetsizce belirlediğiniz yerler var ki, ne istediğinizi söylemenin o kadar da önemli olmadığını hissediyorsunuz" diyor. “Ama bunu yapabilmiş olman gerçekten büyük bir olay. Zaten sahip olduğunuz güçlü yönlere odaklanın. Zaten bazı sınırlara sıkı sıkıya bağlı kalıyorsunuz. Şimdi kayınvalidenize Şükran Günü için onların evine gitmek istemediğinizi nasıl söyleriz?”
Kendinizle ilgili sınırı çizin
Yani ebeveynlerinize veya aile üyelerinize hayır demekten korkuyor musunuz? Bu tamamen yaygındır. Olayları kişisel algılama eğiliminde olsalar bile, belirlemek istediğiniz sınırın sizinle ve ihtiyaçlarınızla ilgili olduğunu unutmayın.
“Bir kişinin duymak istemediği bir şey söylediğimizde bunu kişisel algılayabilirler. Ancak bu sınırlara sahip olduğumuz için özür dilememeliyiz” diyor Tawwab. “Bunu, o durumdaki diğer kişiyle değil, kendinizle ilgili yapın çünkü sınırlar bununla ilgilidir. Bu, 'Partinize gelmek istemiyorum' ile ilgili değil, daha çok 'Partilerde kendimi gerçekten rahatsız hissediyorum ve garip hissediyorum ve ne diyeceğimi bilmiyorum' gibi bir şey. Yani bu, diğer kişiyle bunu yapmak istemediğiniz anlamına gelmiyor, bu sizin için rahatsız edici ve farklı bir yol seçmeniz gerekiyor.”
Ailedeki rolünüzü geri alın
Tawwab, aileyle sınırlar koymanın insanlar için en zor şey olduğunu açıklıyor. "Bunun nedeni bize tüm hayatımız boyunca ilişkinin nasıl olması gerektiğini söylemeleri" diyor. “Aile söz konusu olduğunda, yetişkin olarak kim olduğunuzu sahiplenmek ve bu rolü aile sistemi içinde savunmak gerçekten çok önemli. Çoğu zaman hala abla, küçük kız kardeş ya da sorumlu kız evlat gibi davranıyoruz; hoşlanmasak bile bu rollere sahibiz.”
Bu nedenle, bugün aile dinamiğinizde nasıl görünmek istediğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olmanız önemlidir. “Bir araba ya da ev satın almadan önce babalarıyla konuşmayı sevebilecek bazı insanlar var ve eğer sorun değilse bu harika. Ancak eğer öyleyse, işte o zaman devreye girip bir sınır koymanız gerekir; karar verirken biraz alana ihtiyacınız vardır."
Kısa ve öz olun
İsteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı yorulmadan açıklamak yorucu olabilir. Ancak birçok terapistin de onayladığı gibi "Hayır" tam bir cümledir. Ve doğrudan olmaya cesaret ettiğimizde bu güçlü bir araç olabilir. Tawwab, "O noktaya ne kadar hızlı ulaşırsanız, kişinin bu bilgiyi alması o kadar iyi olur" diyor.
“İnsanlara açıklamalar yapabileceğimiz zamanlar vardır, özellikle de ilişkiyi önemsediğimizde ve karşımızdaki kişi zorlayıcı olmadığında. Ancak bazı insanlar var ki, eğer sadece hayır demezseniz, sizi doğrudan sınırlarınızın dışına çıkaracaklar” diyor Tawwab. Çok fazla ayrıntı vermek, karşınızdaki kişiye, istediğiniz şey konusunda kendinizi kötü hissetmenize neden olacak bir cephane verebilir.
Ve bu "hayır" cevabının konuştuğunuz kişi tarafından nasıl karşılandığını fark etmeye değer. Tawwab, "Bir kişiye 'hayır'dan fazlasını söylediğinizde ve bu geri teptiğinde, 'hayır' demeniz gereken kişi o olabilir ve bunun tam bir cümle olmasına izin verebilirsiniz" diyor.
Kendinizi tekrarlayın
Sınırlarınızı bir kereden fazla (ya da iki ya da üç kere…) onaylamanız gerekebilir. “3 ila 18 yaşları arasında bana odamı temizlemem söylendiğini düşünüyorum; muhtemelen binlercesiydi. Ve çoğu zaman odayı temizledim. Bana defalarca söylenmesi gerekiyordu” diyor Tawwab. Kendinizi tekrarlamak, sinir bozucu olsa da, istediğiniz sonuca ulaşmanız için yapıcı bir yöntem olabilir.
Tevvab , "İnsanları sadece hatırlatarak değiştirebiliriz, çünkü bazen sınır olarak gördüğümüz şey başkasının aklında ön sıralarda yer almaz" diyor. “'Hey, eve yiyecekle geldiğimde lütfen onları arabadan çıkar' veya 'Bir telefon görüşmesi yaparken sesini alçak tutmanı istiyorum' gibi şeyler söyle. Bu ihtiyaçları sürekli tekrarlamak zorunda kalıyoruz.”
Ancak aynı şeyi tekrar tekrar istemekten bıkmak kolaydır. Tawwab, "Kendimizi tekrarlamaktan ve insanlardan istekleri yerine getirmelerini istemekten yorulabiliriz" diyor. “Kendinizi kaç kez tekrarlamak istediğinize ve bunun sizin için ne zaman çok fazla olacağına karar vermelisiniz.” Bu noktada iletişim, dinleme ve sınırlar hakkında daha büyük bir konuşma yapılması gerekebilir.
Unutmayın: Başkalarının davranışlarını kontrol edemezsiniz !
İlişkilerinizde kendinizi güvende ve rahat hissetmenizi sağlayacak kurallar koymak sağlıklı olsa da, başkalarını kontrol etmenin bir yolu olarak sınırları kullanmak etkisizdir. Tevvab , "Kendimizi ve alanımızı kontrol edebiliriz ve diğer insanlardan taleplerde bulunabiliriz, ancak onları kontrol edemeyiz " diyor. “Birinin sizi aramasını istemiyorsanız, telefonunuzda Rahatsız Etmeyin bildirimini açın. Günümüzde bir kişiyi engelleyebilir veya sesini kapatabiliriz. Talebimizi yerine getirmedikleri zaman rahatsız edilmemek için kendimiz harekete geçebiliriz .”