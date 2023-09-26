Yoksa alışkanlıklarınız genlerden mi geliyor? Bu özellikleri miras almış olabilirsiniz

Aileniz kiminle çıkacağınız konusunda büyük söz sahibi olduklarını düşünebilir ve bilimsel olarak konuşursak, bu aslında doğrudur. Kimden hoşlandığın miras alınan bir şeydir. Genom Biyolojisi 'nde 2016 yılında yayınlanan araştırma, insanların kendileriyle aynı boyda olanlara daha fazla ilgi duyduğunu ortaya çıkardı. Boyunuzu belirlemekten sorumlu genlerin aynı zamanda kimden hoşlandığınızı belirlemeye de yardımcı olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın başyazarı Albert Tenesa, araştırmayı şöyle açıkladı: "Bireysel boy tercihlerini ve kişinin kendi boyunu etkileyen genetik çeşitliliğin yüzde 89'unun paylaşıldığını bulduk, bu da benzer boydaki partnerlere yönelik doğuştan bir tercihin olduğunu gösteriyor."

Nature Human Behavior 'da 2017'de yayınlanan bir başka çalışma, bu bulguyu bir adım daha ileri götürerek başka nelerin kalıtsal olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaları, insanların benzer vücut şekline ve kan basıncı düzeylerine sahip bir partnerle sonuçlandığını buldu. Görünüşe göre karşıtların mutlaka birbirini çekmesi gerekmiyor!

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TON SAĞIRLIĞI KALITSAL BİR DURUMDUR

Eğer ton sağırsanız, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Aslında, ailenizde başka birinin de doğuştan amuzia olarak da bilinen müzik bozukluğuna sahip olma ihtimali yüksektir. Ayrıca dünya nüfusunun yüzde 4'ü ton sağırıdır.

American Journal of Human Genetics'de 2007'de yayınlanan bir çalışma, bazı insanların neden farklı tonları doğru şekilde tanımlayamadığını tam olarak anlamak için yola çıktı. Araştırmacılar, melodiyi tutamayan kişilerin beyinlerinin sağ alt ön korteksinde daha az beyaz maddenin bulunduğunu, bunun da şarkıları ve diğer sesleri işlerken daha zayıf bir bağlantıya neden olduğunu ortaya çıkardı. Harvard Tıp Fakültesi, beyin taramalarında, bir kişinin ton sağırlığı arttıkça beynindeki beyaz maddenin de o kadar ince olduğunu ortaya çıkardı. Artık sakatlığınızın nihayet bir açıklaması olduğuna göre, mutlu bir melodi mırıldanabilirsiniz ya da belki mırıldanamazsınız.