Haberler Yaşam İçe mi dönüksünüz yoksa dışa mı? Kişiliğiniz ilişkileriniz hakkında pek çok şey söylüyor

İçe mi dönüksünüz yoksa dışa mı? Kişiliğiniz ilişkileriniz hakkında çok şey söylüyor! Hafta sonu evde kaldığınız bir gecede en sevdiğiniz kitabı okuyarak ve evcil hayvanınıza sarılıp film izleyerek mi yoksa bir partiye katılarak arkadaşlarınızla dans ederek vakit geçirmeyi mi tercih edersiniz? Hangisini tercih ederseniz edin kişiliğiniz ve sosyal durumlarda nasıl davranabileceğiniz hakkında çok şey söyleyebilir. Habertürk Giriş: 24.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:30 facebook

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1900'lerin başında İsviçreli psikolog Carl Jung, insanların daha çekingen veya dışa dönük olmalarına bağlı olarak dünyada farklı hareket ettiklerini gözlemledi.

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Simply Psychology'de daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Jung, herkesin içinde hem içe dönük hem de dışa dönük özellikler taşıdığına, ancak onlar için en rahat olan duruma yönelme konusunda doğal bir eğilim olduğuna inanıyordu.