Bu kokular kadınları cezbediyor! İşte erkekleri daha çekici yapan kokular

Popüler narenciye kokusuna gelince, bunda da yanılgıya düşmezsiniz gibi görünüyor. Lawless'a göre, "Aromaterapide narenciye kokularının, özellikle de portakalın neşeye ilham verdiği düşünülür. Tazelik ve canlılık hissi sunarlar ve bu oldukça çekici olabilir."

Feromonlar, sevimli köpeğinizin, onu günlük yürüyüşe çıkardığınızda başka bir köpeğin arka ucunu koklamasına neden olan şeydir. Hayvanlar söz konusu olduğunda bilim nispeten açık görünüyor; farklı hayvan türleri, kendi türlerinden gelen kokuları alır ve buna göre tepki verir. Peki ya insanlar?

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2008 yılında bir hızlı buluşma etkinliğinde yürütülen bir araştırmada, androstadienon'a (erkek ter bezlerinden gelen) maruz kalan kadınlar, önlerindeki erkekleri daha çekici buldu. Yine başka bir çalışma, steroidal bileşik androstadienon ile kadınların ruh hali ve cinselliği arasında bir bağlantı buldu.

Araştırmada belirtildiği gibi: "Ön kanıtlar, androstadienon'un, belki de çekiciliğin potansiyel eşlerin yüz ve vücut özelliklerine atfedilmesi yoluyla, eş seçiminde de rol oynadığını gösteriyor."