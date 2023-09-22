Bu kokular kadınları cezbediyor! İşte erkekleri daha çekici yapan kokular
En son yanınızdan geçen bir kişiye bakmak için içgüdüsel olarak başınızı çevirdiğiniz zamanı düşünün. Onların yoluna bakmana ne sebep oldu? Bunun onların kokusu olma ihtimali oldukça yüksek. Muhtemelen hepimiz bunu bir noktada yapmışızdır.
Sandal ağacı veya nane kokan bir spaya girmenin kendinizi anında daha iyi hissetmenizi sağlayacağı açıkken, birinin koklama şeklinin onu daha çekici hale getirmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Sonuçta parfümlerin, deodorantların ve tıraş losyonlarının var olmasının ve bunların bir pazarının olmasının bir nedeni var. Hatta bazı kadınlar için randevuda ilk fark ettikleri şey bu olabilir.
Divorce.com'dayer alan haberde ilişki uzmanı ve boşanma evrimi şefi Laura Wasser'a göre "Kokular güçlü anıları ve duyguları tetikleyebilir, bu da birini ne kadar çekici bulduğumuzu etkileyebilir." Wasser'a göre bazı parfümler rahatlık veya aşinalık hissi uyandırabilirken, diğerleri tam tersini yapıp heyecan hissi yaratabilir. Ve bunların hepsi çekim dediğimiz karmaşık şeyin bir parçası.
Artık kokuların kadınların kalplerini çarptırabileceğini bildiğimize göre, hangi kokulardan bahsediyoruz? Magazin dergileri terli, yapılı erkekleri kadınlara daha çekici gösterebilir ama bilim ne diyor? Basitçe söylemek gerekirse, kadınların erkeklere yönelik çekiciliği söz konusu olduğunda kanıtlar parfümlere ve feromonlara işaret ediyor.
KADINLAR VANİLYA, MİSK VE KUŞBURNU GİBİ KOKULARI ÇEKİCİ BULUYOR
Klinik psikoloji, ilişkiler, cinsel sağlık ve beslenme konusunda uzmanlaşmış bir psikoterapist olan Dr. Lisa Lawless'e göre, genel görüş ve parfüm şirketleri tarafından yapılan bazı araştırmalar, koku ne kadar odunsu olursa, erkeğin bir eş bulma şansının o kadar yüksek olduğunu söyleyebilir. vanilyanın rahatlatıcı kokusu hakkında söylenecek bir şey var. Lawless, size en sevdiğiniz pişmiş ürünü hatırlatabilecek kokunun "çoğunlukla pişirme kurabiyeleri veya diğer tatlı ikramlar gibi mutlu anılarla ilişkilendirildiğini" paylaştı.
Elektronik İnsan Cinselliği Dergisi'nde 2011 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, misk-baharatlı koku, erkeklerin kendileri için, kadınların ise erkek partnerleri için tercih edilmesinde ilk sırada yer aldı.
Eğer bir erkekseniz ve zaten en sevdiğiniz misk eau de Toilette spreyini kullanmaya başladıysanız, muhtemelen doğru yoldasınız demektir.
Bir sonraki kokudan bahsedince kaşınızı kaldırabilirsiniz: Kuşburnu esansiyel yağı. Ancak bunun olumlu olduğunu kanıtlayacak bazı bilimler var. PLOS ONE'da 2014 yılında yayınlanan ve küçük bir katılımcı grubunun yer aldığı bir araştırma, gerçek kuşburnu esansiyel yağının (yapay tür değil) kokusunun, katılımcıların kendilerine gösterilen yüzleri, balık gibi daha az hoş kokularla karşılaştırıldığında daha çekici olarak sıralamasını sağladığını buldu.
Popüler narenciye kokusuna gelince, bunda da yanılgıya düşmezsiniz gibi görünüyor. Lawless'a göre, "Aromaterapide narenciye kokularının, özellikle de portakalın neşeye ilham verdiği düşünülür. Tazelik ve canlılık hissi sunarlar ve bu oldukça çekici olabilir."
Feromonlar, sevimli köpeğinizin, onu günlük yürüyüşe çıkardığınızda başka bir köpeğin arka ucunu koklamasına neden olan şeydir. Hayvanlar söz konusu olduğunda bilim nispeten açık görünüyor; farklı hayvan türleri, kendi türlerinden gelen kokuları alır ve buna göre tepki verir. Peki ya insanlar?
2008 yılında bir hızlı buluşma etkinliğinde yürütülen bir araştırmada, androstadienon'a (erkek ter bezlerinden gelen) maruz kalan kadınlar, önlerindeki erkekleri daha çekici buldu. Yine başka bir çalışma, steroidal bileşik androstadienon ile kadınların ruh hali ve cinselliği arasında bir bağlantı buldu.
Araştırmada belirtildiği gibi: "Ön kanıtlar, androstadienon'un, belki de çekiciliğin potansiyel eşlerin yüz ve vücut özelliklerine atfedilmesi yoluyla, eş seçiminde de rol oynadığını gösteriyor."
Bununla birlikte, özellikle cinsel ve romantik çekim yönleriyle ilgilenen sosyal psikolog Pamela Regan'a göre, herhangi bir kesin bağlantı kurmak için daha kesin çalışmalara ihtiyaç var. Bunun nedeni, insanların, tabiri caizse, tam olarak hayvanlar gibi işlev görmeyebilmesidir.
Regan, "Arzu hissetmek, seks istemek veya türün başka bir üyesine ilgi duymak için belirli bir hormonun veya kimyasal salgıların varlığına ihtiyacımız yok" diye açıkladı. Erkekler için paket servisi mi? Kötü kokmanıza neden olduğunu hiç fark etmediğiniz bariz şeyleri tanımlayarak başlayın ve ardından kendinize hoşunuza giden bir koku bulmaya devam edin. Sonuçta güven de çekici olabilir.-