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        Haberler Gündem İnfo Grafik 2027 yılında harç ve cezalarda ne kadar artış olacak?

        2027 yılında harç ve cezalarda ne kadar artış olacak?

        Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine göre hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları doğrudan yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları ve motorlu taşıt vergileri de yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Ancak, Cumhurbaşkanının harç ve vergilerde uygulanacak yeniden değerleme oranını artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.

        Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        #yeniden değerlendirme oranı
        #trafik cezası
        #pasaport harcı
        #ehliyet harcı
        #MTV

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