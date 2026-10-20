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        Turizm gelirinde lider ülkeler

        Turizm, oteller, restoranlar, ulaşım ve ilgili sektörler aracılığıyla trilyonlarca dolar gelir üreten önemli bir ekonomik motor. Ancak en büyük turizm ekonomisine sahip ülkeler, en çok uluslararası ziyaretçi çeken ülkeler olmak zorunda değil. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nden alınan verilerine göre 2025 yılında en büyük 25 seyahat ve turizm ekonomisini sıralandığında ABD, 2.6 trilyon dolarlık turizm ekonomisiyle dünyanın en büyük turizm ekonomisine sahipken, onu 1.8 trilyon dolarla Çin takip ediyor.

        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:10 Güncelleme:
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