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        En çok yaşayan dil Papua Yeni Gine’de

        Papua Yeni Gine, 843 yaşayan dille dünyada ilk sırada yer alırken, tek başına Hindistan ve Çin'in toplamından daha fazla dile ev sahipliği yapıyor. Endonezya 709, Nijerya ise 530 yaşayan dille nüfus bakımından kendilerinden çok daha kalabalık ülkeleri geride bırakarak ikinci ve üçüncü sıraya yerleşiyor. ABD ise yerli dillerin ve farklı dil topluluklarının oluşturduğu çeşitlilikle 239 yaşayan dile ev sahipliği yaparak sekizinci sırada bulunuyor.

        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        #Yaşayan diller
        #en çok dil konuşulan ülkeler
        #dil çeşitliliği

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