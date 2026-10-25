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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

        Anne ile kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

        Hatay'da yolun karşısına geçen Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e otomobil ile çarparak ölmelerine neden olan Abdurrahman Yıldız, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        Anne-kızı hayattan kopardı! Tutuklandı!

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçen Ayşe Yetek (36) ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e (4) otomobil ile çarparak ölmelerine neden olan Abdurrahman Yıldız (21), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 23 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya kara yolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi.

        Antakya yönüne giden Abdurrahman Yıldız yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü Yıldız çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

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        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne ile kızının cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kazaya karışan sürücü Abdurrahman Yıldız, jandarmaya giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.

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