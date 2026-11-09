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        Haberler Gündem İnfo Grafik Influencer takipçiliğinde Gana lider, ABD ilk 10'un dışında

        Influencer takipçiliğinde Gana lider, ABD ilk 10'un dışında

        Influencer kültürü genellikle ABD ile özdeşleştirilse de sosyal medya fenomenlerini takip etme oranlarında Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri öne çıkıyor. GWI'nin 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, 53 ülke ve bölge arasında Gana ilk sırada yer alırken Filipinler ikinci, Brezilya üçüncü sırada bulunuyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına ve fenomenlerine ev sahipliği yapan ABD ise ilk 10'a giremiyor.

        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        #Influencer
        #Sosyal medya fenomeni
        #sosyal medya

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