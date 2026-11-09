Influencer takipçiliğinde Gana lider, ABD ilk 10'un dışında
Influencer kültürü genellikle ABD ile özdeşleştirilse de sosyal medya fenomenlerini takip etme oranlarında Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri öne çıkıyor. GWI'nin 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, 53 ülke ve bölge arasında Gana ilk sırada yer alırken Filipinler ikinci, Brezilya üçüncü sırada bulunuyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına ve fenomenlerine ev sahipliği yapan ABD ise ilk 10'a giremiyor.
Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:50 Güncelleme: