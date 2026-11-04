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        Kişi başına petrol tüketiminde lider ülkeler

        Eni'nin 2026 Dünya Enerji İncelemesi verilerine göre Singapur, kişi başına yıllık 93,6 varillik petrol tüketimiyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Dünyanın en önemli denizcilik yakıt ikmal merkezlerinden biri olan Singapur'un bu yüksek tüketiminde, uluslararası gemilere sağlanan yakıtın da hesaplamalara dahil edilmesi belirleyici rol oynuyor. Ülkenin küçük nüfusu, ticari ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan petrol talebinin kişi başına düşen miktarını daha da artırıyor.

        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        #petrol
        #kişi başına petrol tüketimi
        #fosil yakıt
        #enerji

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