İçişleri Bakanı Çiftçi, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin güvenlik tedbirlerini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde düzenlenecek sınava 2 milyon 985 bin 438 aday katılacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 32 bin 601 emniyet ve 3 bin 143 jandarma personeli görev yapacak.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınava katılacak adaylara başarılar dileyerek kamu hizmetinde görev almayı hedefleyenler için önemli bir adım olan sınavın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

SINAV GÜVENLİĞİ İÇİN 35 BİN 744 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Sınav öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

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"Adaylarımızın sınava huzur, güven ve sükunet içerisinde girebilmeleri için Bakanlığımızın tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Emniyetimizden 32 bin 601, jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak. Sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar bütün süreçler titizlikle takip edilecek."

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK

Bakan Çiftçi, kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adayların mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin 25 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.

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Çiftçi ayrıca vatandaşlardan sınav saatlerinde korna çalmamalarını, gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını ve sınav merkezlerinin çevresinde sessizliğin korunmasına özen göstermelerini istedi.