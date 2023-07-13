Güneştekin Art Refinery Batman finale kaldı

Batman'ın bir sanat merkezi haline gelmesi adına atılan en büyük adımlardan biri olan Güneştekin Art Refinery Batman, yüksek prestijli ödüle aday gösterildi.

Güneştekin Art Refinery Batman, mimarlık ve geliştirme endüstrisine adanmış en prestijli etkinliklerden Dünya Mimari Festivali'nde 'Gelecek Kültür' başlığıyla finale kaldı.

29 Kasım - 1 Aralık 2023 arasında düzenlenecek olan Dünya Mimari Festivali'nde ödüle aday olan Güneştekin Art Refinery Batman'ın mimari tasarımı Emre Arolat'a ait. 600.000 m2 açık sergi alanı ve 25.500 m2 kapalı sergi alanıyla Türkiye'nin en büyük sanat merkezlerinden biri olan Güneştekin Art Refinery Batman'ın Dünya Mimari Festivali'nde finale kalmasını Ahmet Güneştekin şöyle yorumladı: Hem Türkiye'de hem de dünyada sanat dünyasının yeni merkezlerinden biri olmaya aday. Bu gurur hepimizin.