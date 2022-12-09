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Haberler Magazin Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" sergisine ünlü akını
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Ahmet Güneştekin'in sergisine ünlü akını

Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği sergide; sanatçının zamansal ve uzamsal karmaşıklığı ifade eden heykelleri, yüzeye hareket yanılsaması verdiği boyutlu eserleri, yorumlayıcı bir strateji olarak mitosları kullandığı tuval işleri ve çoklu hikayelerin dokunsal deneyimlerle anlatılmasını sağladığı kırkyamaları sergileniyor. Sergiyi pek çok ünlü isim de ziyaret etti

Ahmet Güneştekin'in
HABERTURK.COM

Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi, 8 Aralık'ta açıldı. Sergi, 4 Şubat 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.

H&uuml;lya Neşe - Muharrem Keskin - Ahmet G&uuml;neştekin - Erkem İmamoğlu - Dursun G&uuml;ndoğdu
Hülya Neşe - Muharrem Keskin - Ahmet Güneştekin - Erkem İmamoğlu - Dursun Gündoğdu

Dursun Gündoğdu'nun kurucusu olduğu ve çağdaş sanat koleksiyonlarının oluşumuna katkı sunan DG Art Project, Piyalepaşa'da açtığı sergiyle kültür ve sanat dünyasında çalışma alanını genişletiyor.

26 FOTO
<p>Ahu Orakçıoğlu</p>

Ahu Orakçıoğlu
<p>Aslı Pehlivanlar ve Bora Pehlivanlar</p>

Aslı Pehlivanlar ve Bora Pehlivanlar
<p>Ayşe Semiha Baban</p>

Ayşe Semiha Baban
<p>Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, İlknaz Bektaş</p>

Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, İlknaz Bektaş
<p>Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir</p>

Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir
<p>Çiğdem Kurt</p>

Çiğdem Kurt
<p>Ece Nayman ve Fulya Nayman</p>

Ece Nayman ve Fulya Nayman
<p>Eda Kosif ve Selim Kosif</p>

Eda Kosif ve Selim Kosif
<p>Emin Hitay</p>

Emin Hitay
<p>Evin Tümay ve Selçuk Tümay</p>

Evin Tümay ve Selçuk Tümay
<p>Fatih Öztürk ve Esra Öztürk</p>

Fatih Öztürk ve Esra Öztürk
<p>Ahmet Güneştekin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu</p>

Ahmet Güneştekin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
<p>Heves Ekinci</p>

Heves Ekinci
<p>Kardelen Güneştekin</p>

Kardelen Güneştekin
<p>Mehmet Ali Erbil</p>

Mehmet Ali Erbil
<p>Meral Kosif ve Hasan Kosif</p>

Meral Kosif ve Hasan Kosif
<p>Murat Cemcir</p>

Murat Cemcir
<p>Murat Kolbaşı</p>

Murat Kolbaşı
<p>Ömer Abacı ve Aslıhan Abacı</p>

Ömer Abacı ve Aslıhan Abacı
<p>Oznur Yakın ve Burak Yakın</p>

Oznur Yakın ve Burak Yakın
<p>Pınar Gündoğdu ve Dursun Gündoğdu</p>

Pınar Gündoğdu ve Dursun Gündoğdu
<p>Selvi Serttaş ve Bülent Serttaş</p>

Selvi Serttaş ve Bülent Serttaş
<p>Şener Özmen</p>

Şener Özmen
<p>Süleyman, Hasan ve Selim Kosif</p>

Süleyman, Hasan ve Selim Kosif
<p>Tuğba Develi ve Nuri Develi</p>

Tuğba Develi ve Nuri Develi
<p>Zeynep Sever Demirel</p>

Zeynep Sever Demirel

Ahmet Güneştekin'in sergisine ünlü akını - Haberi Paylaş

Güldür Güldür Show
Güldür Güldür Show
Güldür Güldür Show

Ahmet Güneştekin'in sergisine ünlü akını

<p>Ahu Orakçıoğlu</p>
<p>Aslı Pehlivanlar ve Bora Pehlivanlar</p>
<p>Ayşe Semiha Baban</p>
<p>Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, İlknaz Bektaş</p>
<p>Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir</p>
<p>Çiğdem Kurt</p>
<p>Ece Nayman ve Fulya Nayman</p>
<p>Eda Kosif ve Selim Kosif</p>
<p>Emin Hitay</p>
<p>Evin Tümay ve Selçuk Tümay</p>
<p>Fatih Öztürk ve Esra Öztürk</p>
<p>Ahmet Güneştekin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu</p>
<p>Heves Ekinci</p>
<p>Kardelen Güneştekin</p>
<p>Mehmet Ali Erbil</p>
<p>Meral Kosif ve Hasan Kosif</p>
<p>Murat Cemcir</p>
<p>Murat Kolbaşı</p>
<p>Ömer Abacı ve Aslıhan Abacı</p>
<p>Oznur Yakın ve Burak Yakın</p>
<p>Pınar Gündoğdu ve Dursun Gündoğdu</p>
<p>Selvi Serttaş ve Bülent Serttaş</p>
<p>Şener Özmen</p>
<p>Süleyman, Hasan ve Selim Kosif</p>
<p>Tuğba Develi ve Nuri Develi</p>
<p>Zeynep Sever Demirel</p>

Ahmet Güneştekin'in sergi davetine katılan Murat Cemcir, eserleri yakından inceledi. Muhabirlerle sohbet eden Cemcir, "Aman eserlerin önünü kapatmayayım, haber olmayalım" diyerek espri yaptı. Güneştekin'e övgüler yağdıran Cemcir, "Olağan üstü yetenekli muhteşem bir sanatçı, burada olmaktan keyif alıyorum. İlgilendiğim eserler var" dedi.

Murat Cemcir, ayrıca "Biz de sinema sanatını yapıyoruz. Resimlerimi kelimelerle şakalarla yapıyorum" ifadelerini kullandı. Cemcir, iki farklı dizi projesinin dijital platformlarda gösterileceğini söyledi.

Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programındaki "Aşık oldum kız nedeniyle İstanbul'a geldim. Kız sonra beni terk etti." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O işin şakası. Kız arkadaşım burada yaşıyordu, onun yanına geldim ve tiyatroyla tanıştım. Böyle bir hikâyem vardı" dedi.

Murat Cemcir - Ahmet G&uuml;neştekin
Murat Cemcir - Ahmet Güneştekin

2023 için temennilerini dile getiren Murat Cemcir, "Vallahi 2022 geçti ama içimizden böyle tren gibi geçti. Tüm arkadaşlarımızın, dostlarımızın herkesin çok zor geçirdiği bir yıl oldu. 2023'ün çok güzel geçeceğini umut ediyorum. Pandeminin de artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes için iyi bir yıl olur inşallah" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Sergiye katılan Seda Sayan ise, "Hastalıklarla uğraşıyoruz. Annem düştü belinden sakatlandı. Ben de grip oldum, serumlarla ayakta duruyorum" dedi. Sayan ayrıca "Ahmet Güneştekin çok değerli bir sanatçı, ev sahibimiz olur kendisi" ifadesine yer verdi.

Seda Sayan - &Ccedil;ağlar &Ouml;kten
Seda Sayan - Çağlar Ökten

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile kavga ettiği iddialarına ilişkin ise, "Siz bizim evimizin içini nerden biliyorsunuz? Bizim evden kavga sesi çıkmaz ancak müzik sesi duyulur" derken, eşine dönüp "Senin sesin mi çok çıktı?" diyerek espri yaptı.

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