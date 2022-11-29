Ahmet Güneştekin'in "Yedigören'in Alfabesi" adlı sergisi 8 Aralık'ta açılacak

Mit her zaman bugünün fikirlerine göre yeniden yorumlanmayı talep eder. Bu esnekliği sayesinde herhangi bir zamana, bağlama veya kültüre uyarlanabilir. Ahmet Güneştekin’e göre; miti karakterize eden bu yapısöküm, geçmişte olduğu gibi bugün de insanların bilinçaltı belleğiyle bağlantı kurmasını sağlar ve anlamı iletme gücünü buradan alır. Bu düşünceleri izleyen sanatçı yapıtlarıyla mitolojik yaratımların yalnızca kendi anlarına ait olmadığını, her ana ait olduğunu söyler, kolektif olarak paylaşılan sınırsız değerler, diller ve anılar üzerinde düşünmeye teşvik eder.