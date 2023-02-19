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Kahramanmaraş depreminin ardından en büyük hasarı gören illerden biri olan Hatay'daki yıkımdan Hatay Müzesi de nasibini almıştı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı duyuruda Hatay Müzesi'nde bulunan Şuppiluliuma heykelinin en yakın zamanda ziyaretçilerle buluşacağı bilgisini paylaştı.

Coşkun mesajında şu ifadelere yer verdi:

Depremin ilk anından itibaren bir an bile boş bırakmadığımız Hatay Müzemizde eserlerimizin restorasyonlarına başladık. Taşıyıcı kolonlarında sorun olmayan müzemizi yeniden açmak için çalışıyoruz. Şuppiluliuma en yakın zamanda ziyaretçilerle buluşacak.



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