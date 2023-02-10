Deprem bölgesindeki kültürel miraslarımız ne durumda?

Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın neredeyse tamamen çöktüğü görüldü. Meryem Ana Heykeli'nin ayakta kaldığı kilisede ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk andan itibaren başta personelin sağlık durumu, müze ve ören yerlerinin güvenliği, müze bina ve eserlerinin durumuyla kültür varlıklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık Hatay Arkeoloji Müzesi'nin bir bölümünde hasar meydana geldiğini belirterek "Bakanlığımızca, Acil Durum Eylem Planımız doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesi bu müzemize sağlanmıştır. Ayrıca elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için müzemize güneş enerjili kamera sistemleri kurulmuştur" açıklamasında bulundu.

GÖBEKLİTEPE'DEN GÜZEL HABER

"Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi diğer Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir" bilgisi verilen açıklamada, Gaziantep Kalesi ve Malatya Yeni Camisi başta olmak üzere bu şehirlerde bulunan bakanlığa bağlı olan veya olmayan tescilli tarihi yapılarda ve müzelerde oluşan hasara ilişkin detaylı çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Deprem bölgesine diğer müzelerden güvenlik personeli ve uzman personel desteği sağlandığı ve ihtiyaca göre çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda tüm müze ve ören yerlerimiz güvenli durumda ve kontrol altındadır. İlk andan itibaren tüm teşkilatımız, depremden etkilenen personelimize destek için sahada ve merkezde üstün gayret ve örnek bir işbirliğiyle çalışmaktadır. Bu vesileyle basta mesai arkadaşlarımız olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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