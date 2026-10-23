Wicked müzikali Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en sevilen müzikallerinden Wicked İstanbul ve Ankara’ya geliyor. Sınırlı bir gösteri takvimiyle Türkiye’ye gelecek uluslararası prodüksiyon, Oz’un cadılarının bugüne kadar anlatılmamış hikayesini görkemli sahne tasarımı, etkileyici performanslar ve unutulmaz şarkılarla seyirciye sunacak.

Farklı prodüksiyonlarıyla bugüne kadar 16 ülkede, 130’dan fazla şehirde 65 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen Wicked, dünya çapında bir fenomene dönüştü. Oyuncular, teknik ekip ve orkestra üyeleriyle birlikte 100’den fazla kişinin görev aldığı bu yeni prodüksiyon, Oz’un cadılarının hikayesini sahneye yeni bir yorumla taşıyor. Nefes kesen dekorlar, 350’den fazla göz alıcı kostüm ve “Defying Gravity”, “Popular”, “For Good” gibi müzikalin simgesi haline gelen şarkılar, seyircilere unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor.

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Wicked'in hikayesi, Dorothy’nin Oz’a ayak basmasından çok önce başlıyor. Hikayenin merkezinde birbirinden çok farklı iki genç kadın yer alıyor. Biri, zümrüt yeşili teniyle doğmuş, çevresi tarafından yanlış anlaşılan ancak olağanüstü yeteneklere sahip bir genç kadın, diğeri ise güzel, hırslı ve herkesin gözdesi. Aralarında gelişen beklenmedik dostluk, zamanla kaderlerini şekillendiren çarpıcı bir rekabete dönüşüyor. Bu yolculuk, onları İyi Cadı Glinda ve Batı’nın Kötü Cadısı olarak tanınacakları geleceğe taşıyor.

Müzikalin bestecisi Stephen Schwartz, Türkiye gösterilerine ilişkin duygularını şöyle ifade ediyor: “Wicked, dünyaya başka bir gözle bakmayı anlatan bir müzikal. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki seyircilerle bağ kurmaya devam ettiğini görmek benim için büyük bir mutluluk. Broadway Entertainment Group’un bu prodüksiyonu Türkiye’ye getirerek yeni seyircilere WICKED’ın müziğini, duygusunu ve sahnedeki görkemini canlı olarak deneyimleme fırsatı sunacak olması beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul ve Ankara’daki seyircileri Oz dünyasına davet etmekten mutluluk duyuyorum.”

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Broadway Entertainment Group ve Wovo Entertainment'ın organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek olan Wicked’ın sahnede başlayan yolculuğu, müzik ve sinemadaki başarılarıyla büyümeye devam ediyor. Orijinal Broadway kadrosunun seslendirdiği şarkılardan oluşan albüm, Grammy ödülünün yanı sıra birden fazla platin plak sertifikasına sahip. Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrollerini paylaştığı, gişe rekorları kıran sinema uyarlaması ise dünya çapında 750 milyon doları aşan hasılata ulaştı ve 70 milyondan fazla izleyiciyi büyüledi.

Broadway Entertainment Group CEO’su Liz Koops Türkiye gösterileri için şunları söyledi: “Wicked’ı İstanbul ve Ankara’ya getirmek ve bu ikonik müzikali yeni seyircilerle buluşturmak bizim için büyük bir onur.”

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Kadınlar arasındaki dayanışmayı, kimlik arayışını ve kendi gücünü keşfetmeyi anlatan WICKED, her yaştan seyirciyi bildiğini sandığı bir hikâyeye yeniden bakmaya davet ediyor. Türk Telekom ve Muud ana sponsorluğunda seyirci ile buluşacak müzikal, İstanbul’da AKM Opera Salonu’nda ve Ankara’da ATO Congresium’da sahnelenecek. Gösterilerin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

GÖSTERİ TAKVİMİ

İstanbul

Tarih: 23 Ocak - 7 Şubat

Mekan: AKM Opera Salonu

Ankara

Tarih: 12 - 20 Mart

Mekan: ATO Congresium