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        Haberler Magazin Bülent Şakrak: Evlenmek istiyoruz

        Bülent Şakrak: Evlenmek istiyoruz

        Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, katıldığı bir programda sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile evlenmeyi düşündüğünü belirterek, "Evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum, huzurum yerinde" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 07:23 Güncelleme:
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        Bülent Şakrak, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Şakrak, evlilik sinyali verdi.

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        "BİRBİRİMİZE ÇOK YÜKSELDİK"

        49 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını anlatırken, "Takip ediyordum, biliyordum, görüyordum falan. Çok alışık olmadığım bir tatta, naif bir kadın. Sonra işte tanışıklık oldu. Bence karşılıklı olarak birbirimize çok yükseldik. Kendi hayatında çok dingin, sakin ve makul biri. Oğlumla da çok iyi, kızımla da iyi" ifadelerini kullandı.

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        "BEN SEVİLMEK İSTİYORUM"

        "Neden Esra?" adlı programa konuk olan Şakrak, ilişkilere bakış açısına değinerek, "Sevilmeyi çok seviyorum. Ben sevilmek istiyorum, niye istemeyeyim ki? Dolayısıyla sevilmediğimi bildiğim bir yerde ille de beni sev demem. Yani sevmiyorsa kendi bilir. Sevilmeye değerim bence" dedi.

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        "HUZURUM ÇOK YERİNDE"

        Bülent Şakrak, "Evlenecek misiniz?" sorusuna "Evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Huzurum çok yerinde, keyfim çok iyi" yanıtını verdi.

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        Öte yandan Bülent Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile 2015 yılında evlenmişti. İkilinin bu birliktelikten Okan Ali adında bir oğlu olmuştu. İkili, sekiz yıl süren evliliklerini 10 Temmuz 2023'te İzmir'in Ödemiş ilçesinde anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı.

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        Ceyda Düvenci ise 29 Ağustos'ta radyo programcısı Güçlü Mete ile evlenmişti. Çift, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

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        #bülent şakrak
        #Duygu Arabacıoğlu
        #ceyda düvenci
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