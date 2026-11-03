Bülent Şakrak: Evlenmek istiyoruz

"BİRBİRİMİZE ÇOK YÜKSELDİK"

49 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını anlatırken, "Takip ediyordum, biliyordum, görüyordum falan. Çok alışık olmadığım bir tatta, naif bir kadın. Sonra işte tanışıklık oldu. Bence karşılıklı olarak birbirimize çok yükseldik. Kendi hayatında çok dingin, sakin ve makul biri. Oğlumla da çok iyi, kızımla da iyi" ifadelerini kullandı.