Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor

Tüketilen sularda, öğle yemeklerinde, kaplarda hatta solunan havada farkında olmadan mikroplastiklerden zarar görüldüğünü belirten Prof. Dr. Demir, “Plastiklerin sadece çevreyi değil, kalp, beyin ve böbrekler de dahil olmak üzere neredeyse tüm organlarımızı etkiliyor” dedi. Prof. Dr. Demir, mikroplastiklerin kalp krizi, inme ve ölüm riskini dört kat artırdığını söyledi.

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"KALP DOKUSUNDA VE YAĞ TABAKASINDA TESPİT EDİLDİ"

Mikroplastiklerin masum olmadığının bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Prof. Demir, “New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışmada, şah damarındaki plaklarda mikroplastik tespit edilen hastalarda kalp krizi, inme ve ölüm riskinin 4 kat arttığı gözlemlendi. Araştırmada, 34 ay boyunca takip edilen hastalar arasında mikroplastik barındıran grupta bu ciddi risklerin anlamlı şekilde yükseldiği saptandı. Mikroplastikler sadece sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor. Kalbin çevresindeki yağ dokusunda, sol kulakçık içinde ve hatta doğrudan kalp kası içerisinde mikroplastiklere rastlandı. Vücut bu yabancı maddelere karşı iltihap yanıtı veriyor. Bu da damar plaklarının daha kırılgan hale gelmesine, dolayısıyla kalp krizine zemin hazırlıyor” dedi.

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"BEYNE 6 SAATTE ULAŞIYOR"

Mikroplastiklerin daha küçük formu olan nanoplastiklerin, kan-beyin bariyerini geçerek beyin dokusuna yerleşebildiğini belirten Prof. Demir, “Farelerde yapılan deneylerde bu parçacıkların sadece 6 saat içinde beyne ulaştığı görülmüş. 2016’dan bu yana beynimizin maruz kaldığı mikroplastikmiktarı yaklaşık yüzde 50 artmış durumda. Bu artış, Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklarla doğrudan ilişkili olabilir. Cam ya da paslanmaz çelik şişeler kullanılmalı, plastik kaplar, çatallar, bardaklar terk edilmeli. Özellikle tek kullanımlık plastiklerden uzak durarak maruziyeti azaltmak bile büyük bir kazanımdır. Mikroplastik, tıpkı diyabet veya kolesterol gibi artık modern çağın bir sağlık riski olarak kabul edilmeli” diye konuştu.