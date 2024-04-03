Mini ayakkabılarla rekorlar kitabına girmeyi istiyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 59 yıldan beri ayakkabı tamirciliği ve imalatı yapan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, 44 numarayla başlayıp 2 milimetreye kadar küçülttüğü minyatür ayakkabı tasarımlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 22 metrekare alan içerisinde 59 yıldan beri çanta, ayakkabı, bot ve deri montların boyasını, tamirini ve fermuarlarını yapan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, hobi olarak boş zamanlarında minyatür ayakkabı yapmaya başladı.
44 numarayla başlayıp 2 milimetreye kadar küçülttüğü ve iğne ucuyla yaptığı minyatür ayakkabı tasarımları görenleri şaşırtıyor.
Mesleğinde bir eğitim almayan ve ustasının da kendisi olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Uzun, tasarladığı mini ayakkabılarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.
44 NUMARA AYAKKABIYI 2 MİLİMETREYE KADAR DÜŞÜRDÜ
44 numaradan başlayarak 2 milimetreye kadar ayakkabı tasarlayan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, "Mesleğe çok hevesliydim, benim kendi ustam yoktu.
Burada çalışırken kendi kendime usta oldum ve 59 yıldan beridir de devam ediyorum. 44 numara ayakkabıdan başlayarak küçük ayakkabılar yapmaya başladım. Bu işi başarabildiğimi gördüm ve ayakkabıları 10'dan 2 milimetreye kadar küçülttüm.
Eşim, dostum bu minyatür ayakkabıları yaptığım için bana şaşırıyor ve nasıl yaptığımı merak ediyorlar. Bu durum beni sevindiriyor ve kendimle gurur duymamı sağlıyor. Hobi olarak yaptığım bu işte rekorlar kitabına girmek istiyorum" dedi.