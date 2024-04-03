TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 3.67, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.32 gelmesi yönündeydi.

Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2024:

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AYLIK VE YILLIK ARTIŞTA EĞİTİM ZİRVEDE

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50.10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.07 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2024

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Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.08 ile eğitim oldu.

ET FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Martta bir önceki aya göre en hızlı artış gösteren temel başlıklara da bakıldığında 'orta öğretim' yüzde 21.3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18.58 ile kuzu eti ve yüzde 14.56 ile dana eti takip etti. Kümes hayvanları eti fiyatlarındaki aylık artış da yüzde 14.65 olarak ölçüldü.

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Orta öğretim 21,30 Kuzu eti 18,58 Dana eti 14,65 Kümes hayvanları eti 12,19 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 10,37 Yatak odası mobilyaları 6,03 Taze meyveler 4,99 Margarin 4,84 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 4,61 Yiyecek hizmetleri 4,54

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 71.89

TÜİK verilerine göre çekirdek enflasyon olarak da bilinen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 3.14, bir önceki bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.89 olarak gerçekleşti.