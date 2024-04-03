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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Martta, aylık enflasyon yüzde 3.16, yıllık enflasyon ise yüzde 68.50 oldu. Enflasyon verileri sonrası değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:24
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
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        TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi.

        TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

        Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

        Şimşek açıklamasında "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir" dedi.

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        Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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